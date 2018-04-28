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«Нас не допускают к суду над Виктором Януковичем в Киеве». «Мы имеем «неопровержимые доказательства» причастности нынешней украинской власти к расстрелам на Майдане». «Мы вернемся в Украину и возобновим законность и экономический рост». Николай Азаров, Андрей Клюев, Виталий Захарченко и Станислав Шуляк выступили из Москвы. Зачем бывшие руководители Украины провели пресс-конференцию в Москве? В чем они неправы? И могут ли они вернуться к власти в Украине? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник и экономист Борис Кушнирук.

– Борис, вы очень эмоционально отреагировали на выступление Николая Азарова на Facebook. Почему, что вас так возмутило?

Борис Кушнирук: Меня не возмутило. Я просто отмечу, что когда члены одной политической криминальной группировки, я имею в виду Партию регионов, и члены другой – партии «Батькивщина», заявляют, что они вернутся и наведут порядок, это выглядит довольно смешно, потому что те и другие оставляли страну в ужасном состоянии.

Те и другие были некомпетентны, коррумпированы, разворовывали страну. Поэтому все эти заявления «мы вернемся и возродим Украину», честно говоря, выглядят за гранью абсурда. Но как показывают украинские реалии, такая реинкарнация людей, которых на пушечный выстрел нельзя пускать к управлению страной, происходит нередко.

– Руслан, зачем они выступили перед журналистами? Получается, что все бывшие руководители страны как-то коммуницируют между собой. Чего они хотят добиться?

Руслан Бортник: Я думаю, что главной целью является оказать давление на судебный процесс, который проходит в Киеве и в какой-то мере попытка его дискредитировать информационно, поставив под сомнение соблюдения процедуры демократических правил. Решение суда понятно, но точку поставят Европейские суды.

– Вы о суде над Виктором Януковичем?

Руслан Бортник: Над Януковичем, над «беркутами», у нас есть целое ожерелье судебных процессов, их там много.

Вторая цель не менее важна, попытка остаться в информационном пространстве. В Украине приближаются выборы – пик политической активности. Для того, чтобы сохранить эти остатки социальной лояльности, а она есть. Как показывают закрытая социология, есть люди, которые готовы дальше голосовать за Януковича.

Также, им нужно остаться важными для России. Если Азаров и команда не будут демонстрировать, что они как-то влияют на Украину, то они не будут нужны России. Это сугубо политтехнологические приемы.

Я думаю, что они находятся на поводке у российского руководства, которое ограничивает деятельность этой украинской политической и экономической миграции, и вмешательство в нынешние украинские дела.

– А как они могут вмешиваться в нынешние украинские дела?

Руслан Бортник: Миллион сценариев. Например, самый жесткий вариант, по мировому опыту, когда часть предыдущей элиты убегает за границу, она занимается дестабилизацией людей, которые пришли вместо них.

Инструменты могут быть очень серьезные. Как свидетельствует опыт Латинской Америки, это могут быть террористические акты, покушения на ведущих политических лиц. Такая условная война была бы им доступна.

Они могли бы активнее присутствовать в украинском информационном поле. Я не исключаю, что кто-то из них мог бы попытаться вернуться. Но системной работы какой-либо они не ведут.

Борис Кушнирук: Не стоит их так недооценивать. Мы же понимаем, что финансирование некоторых каналов в Украине осуществляется в том числе за счет этих лиц. Поэтому информационное сопровождение некоторых СМИ и финансовое сопровождение определенных политических лиц и групп присутствует. Это довольно мощные возможности без таких вещей, как террористические акты.

– Интересный момент из пресс-конференции: все эти люди каким-то образом открещивались от Виктора Януковича, говорили, что все плохое из-за него. О чем это свидетельствует? На Донбассе Янукович воспринимается как предатель, выбрана новая тактика?

Руслан Бортник: В значительной мере – да. Хотя они при этом не обвиняли его. Они не один раз говорили, что он не хотел крови, войны. Их тезисы сводились к тому, что он ошибался, хотя они его все предупреждали. Но никто не хотел крови, и они в этом не виноваты.

Я думаю, это попытка дистанцироваться от Януковича, который уже не перспективный политик. Вместе с тем, Захарченко, в какой-то мере Азаров, Клюев, некоторые другие, не участвующие в этом заседании, сохраняют амбиции для возвращения в Украину после смены власти, в той или иной ипостаси.

С электоральной точки зрения, украинцы лучше говорят об Азарове, чем о Януковиче. Против части из них не ведутся уголовные преследования. В конце концов, даже Янукович сегодня не осужден.

– Компания в Москве говорила о сокрытии или недопущении тех, кто уехал, к судебным слушаниям. Не понятно, почему их не выслушали в рамках судебного производства по делу Януковича, по делу «Беркута».

Борис Кушнирук: Такие ситуации, когда происходят массовые расстрелы людей с большим количеством жертв, с огромной кучей событий, даже на технологичном уровне, чтобы в рамках процедур провести все мероприятия по установлению событий по каждому убитому человеку – огромный объем работ.

Например, когда были убийства людей возле Вильнюсского телецентра, прошло 25 лет, а там до сих пор длятся процессы, осуждают людей, которые принимали в этом участие.

– Но ведь они должны быть вовлечены в этот процесс, они были руководителями государства.

Борис Кушнирук: Я не берусь проводить анализ стратегии правоохранителей. Кстати, это один из механизмов стратегии защиты адвокатов. Потому что через подобные затягивания, провоцирование каких-либо возможных теоретических нарушений дают предпосылки, чтобы потом в Европейском суде по правам человека можно было об этом заявить.

Слушательница, Донецк: Давайте Азарова и всю эту гоп-компанию вернем в Донецк, без права посещения Украины. Пусть они тут поживут, все улучшат, как они говорят. А если они заслужат, то можно будет им разрешить переместиться.

Борис Кушнирук: Тут вопрос в том, хочет ли Азаров возвращаться туда. Уверен ли он, что там его не разорвут на куски – и не только его.

– Руслан, а вы верите в папку, о которой говорил Виталий Захарченко, с неопровержимыми доказательствами? Если она есть, почему бы ее не показать?

Руслан Бортник: Я в принципе не верю в неопровержимые доказательства. Но я думаю, что не все материалы, которые увезли с собой Янукович, Азаров, Захарченко и другие, обнародованы. Не остаются ли эти материалы предметом для торгов между бывшей властью и нынешней? Я думаю, ближе к выборам мы должны ожидать новых всплесков компромата. Для чего-то России нужно было, чтобы это люди провели эту пресс-конференцию.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)