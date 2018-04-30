Радіо Свобода Daily: синьо-жовті прапори над кораблями Чорноморського флоту

Сьогоднішній огляд поверне Вас у минуле і розповість про щонайменше три важливі події в історії України.

100-ліття гетьманського перевороту

Сто років тому в Україні відбулася карколомна зміна влади. 29 квітня 1918 року стався державний переворот, внаслідок якого було повалено уряд Центральної Ради, а натомість до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Він побудував зовсім іншу модель правління. Хто, крім Павла Скоропадського, був претендентом на владу і які вимоги до них поставило німецьке командування в Києві? Про це Радіо Свобода поспілкувалося з істориками Павлом Гай-Нижником та Артемом Папакіним.

100-річчя військово-морського флоту України

Перші у ХХ столітті спроби України створити свій військово-морський флот на Чорному морі були наприкінці 1917 – у першій половині 1918 років. Найзнаменнішою серед дат, пов’язаних із цими спробами, є те саме 29 квітня 1918 року, коли в Севастополі над кораблями Чорноморського флоту замайоріли синьо-жовті прапори. Як саме Україна прийшла до цього тріумфу і чому ж не змогла утримати флот у своїх руках, розповідає історик Сергій Громенко.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: 100 років прапору ВМС України. Святкування на Чорному морі та у Києві

75 років тому створена дивізія «Галичина»

А от 75 років тому, 28 квітня 1943 року, була створена 14-а піхотна (гренадерська) дивізія «Галичина» – підрозділ у складі військ Ваффен СС Німеччини. На сьогодні українське суспільство неоднозначно ставиться до вояків і військового підрозділу у складі німецької армії, негативною є оцінка різних кіл у світі. За що боролись українські дивізійники? Чому добровільно пішли у дивізію? Чи варто сьогодні вшановувати дивізію «Галичина»?

А завершує історичний блок огляд українських настільних ігор, які мають на меті познайомити громадян з історією та культурою України. Серед них «Мафія» по-українськи, гра «Українська революція 1917–1921 років», гра «Галичина 1918» і гра «Центум», яка має на меті познайомити учасників з історією створення «Пласту».

Чому 75 російських офіцерів поїхали з Донбасу?

І до подій сучасніших. Українські військові минулого тижня заявили про найбільшу з початку року кількість обстрілів у зоні збройного конфлікту на Донбасі. Одна зі структур, яка повинна сприяти встановленню режиму тиші – Спільний центр контролю і координації (СЦКК). До кінця 2017 року там працювали українські та російські військові. Але чотири місяці тому в односторонньому порядку Росія вивела своїх представників із групи. «Донбас.Реалії» розбирались у можливих наслідках цього рішення і дізнавались, чим ще, окрім контролю за припиненням вогню, займалися російські офіцери на передовій.

Як зварювальник змінює село на Вінниччині

Гопчиця – невеличке село на Вінниччині, яке має сучасний сайт, сторінку в Instagram та Facebook, власний оригінальний логотип, наліпки та магніти, LED-ліхтарі і відремонтований клуб. Три роки тому сільським головою тут став Роман Прилуцький, який раніше працював на птахофабриці та був зварювальником. За час своєї короткої політичної кар’єри чоловік встиг реалізувати кілька важливих для села проектів, але ще більше – запланувати. У завершальному лінку ми розповідаємо про те, як змінилося село, маючи маленький бюджет, та чому Гопчиця чекає на туристів.

Робіть неможливе й дивуйте всіх своїми успіхами!

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