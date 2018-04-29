Чому 75 російських офіцерів поїхали з Донбасу?

Українські військові минулого тижня заявили про найбільшу з початку року кількість обстрілів у зоні конфлікту на Донбасі. Одна зі структур, яка повинна сприяти встановленню режиму тиші, – Спільний центр контролю і координації (СЦКК). До кінця 2017 року там працювали українські та російські військові. Але чотири місяці тому в односторонньому порядку Росія вивела своїх представників з групи. Донбас.Реалії розбирались у можливих наслідках цього рішення і дізнавались, чим ще, окрім контролю за припиненням вогню, займалися російські офіцери на передовій.

Спільний центр контролю і координації. Звичайний робочий день українських спостерігачів. На порядку денному – забезпечення режиму тиші на час роботи ремонтної бригади в районі Авдіївки. Об’єкт, де запланований ремонт, – Донецька фільтрувальна станція. Вона практично на лінії фронту і постачає водою понад мільйон жителів окупованого Донецька і сусідніх міст і селищ.

Забезпечення режиму тиші у цьому районі є одним із ключових завдань для нас

«Фактично вона забезпечує значну частину території Донбасу водою. Як підконтрольну, так і непідконтрольну територію України. Тому робота її повинна бути безперебійною. Ті отруйні хімікати, хлор, які зберігаються на цій станції, є небезпечними. Тому забезпечення режиму тиші в цьому районі є одним із ключових завдань для нас», – розповідає у коментарі Радіо Свобода прес-офіцер української сторони Спільного центру контролю і координації (СЦКК) Роман Юрчило.

Колона зупиняється біля крайніх позицій української армії. Далі – «сіра зона».

Щоб гарантувати безпеку, першими на територію фільтрувальної станції заходять сапери. Вони повинні перевірити об’єкт на наявність невибухлих мін або інших вибухонебезпечних предметів. І тільки після цього свою роботу почнуть ремонтні бригади.

Особливу увагу тут приділяють безпеці. У квітні біля фільтрувальної станції поранення зазнали п’ять осіб. Тому спочатку – обов’язковий інструктаж від медиків.

Далі сапери йдуть на розмінування. Якщо все у нормі – ремонтники роблять свою справу.

«Напружена морально-психологічна обстановка»

Відновлення інфраструктури – зараз фактично основне завдання Спільного центру контролю і координації. Спостережні групи повинні працювати по обидві сторони лінії розмежування. До кінця минулого року цим спільно займалися українські та російські військові. Але у грудні 2017 року усі 75 офіцерів російської армії покинули територію України. Причина, за їхніми словами, нібито у «напруженій морально-психологічній обстановці».

«Наприклад, супровід у їдальню і назад збройним патрулем. Вихід на перекур тільки кількістю не більше від 10 осіб. Це, ясна річ, морально впливало на стан російських військовослужбовців», – прокоментував це рішення керівник представництва Збройних сил Росії у Спільному центрі контролю і координації​ Сергій Костарєв.

Спортзал для російських військових у СЦКК та нагорода від угруповання «ДНР»

Штаб СЦКК розташований у місті Соледарі, у будівлі колишнього санаторію. Нинішній керівник центру Олександр Апполонов показує команді Донбас.Реалії умови, в яких жили росіяни.

«Я не вважаю, що для військових були несприятливі умови. Це типова кімната. Тут зараз живе наш офіцер. Ми від російської сторони стосовно умов проживання, харчування нічим не відрізнялись», – розповідає керівник української сторони в СЦКК Олександр Апполонов.

На прохання росіян навіть облаштували в санаторії невеликий спортзал. Працювали також в одному приміщенні за сусідніми столами. Апполонов запевняє, що скарг від представників Росії не було, хоча деякі обмеження до них дійсно застосовували.

В місто росіяни ходили у цивільному одязі, їх супроводжував представник Національної гвардії

«Ми відповідали за їхню безпеку, тому що на той час дуже неоднозначне ставлення було до представництва Росії у складі СЦКК. У місто вони ходили у цивільному одязі, але з ними ходив наш представник Національної гвардії», – продовжує Олександр Апполонов.

Це не єдиний випадок, коли росіяни ставали об’єктами пильної уваги українських силовиків. У лютому 2016-го у двох офіцерів СЦКК знайшли матеріали, які можуть свідчити про сприяння бойовикам.

Було вилучено 14 посібників з військової справи з грифом обмеження доступу з тематики

«Було вилучено 14 посібників з військової справи з грифом обмеження доступу з тематики: проведення вибухових робіт, здійснення розвідки оборонних споруд, встановлення та обладнання автомобілів станковими кулеметами, встановлення протипіхотних і протитанкових мінних згороджень», – заявляв тоді голова СБУ Василь Грицак.

Крім цього, у деяких російських офіцерів виявили накази про нагородження в угрупованні «ДНР». Ось текст одного з них.

«За військовий подвиг, за допомогу, надану «ДНР» в боротьбі за відбиття агресії держави Україна, нагородити медаллю «воїн-інтернаціоналіст» підполковника Попова Єлізара Віталійовича», – вказано у так званому «наказі» цього угруповання, що визнане в Україні терористичним.

Фата-моргана для Путіна

Тоді СБУ порушила кримінальне провадження проти російських офіцерів, частину з них зовсім не допустили на територію України. Але все це не мало серйозних наслідків для роботи СЦКК. За словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгія Туки, час для виходу з Центру саме в кінці 2017 року Росія вибрала не випадково.

«Це сталося в той момент, коли вийшла з ладу Донецька фільтрувальна станція і коли фактично відбувся колапс із водою. На межі колапсу з приводу забезпечення газом перебувала Авдіївка», – розповідає Георгій Тука.

На думку Туки, цей момент Москва хотіла використати для шантажу, щоб змусити Київ піти на прямі переговори з бойовиками і таким чином фактично визнати ці угруповання.

«Усі, і наші союзники, і нейтральні країни, розуміють, які можуть бути наслідки. Сусіди наші, так звана «ПМР» («Придністровська Молдовська республіка», сепаратистська територія в Молдові), – це наслідки саме такого кроку. Тому ані ми, ані наші союзники на це ніколи не підуть. Але таке відчуття, що це якась фата-моргана для Путіна», – зауважує заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України.

Після виходу представників Росії угруповання «ДНР»/«ЛНР» й справді виступили з ініціативою приєднатися до роботи СЦКК. Але завдання росіян взяли на себе спостерігачі ОБСЄ.

Тим часом кількість порушень режиму припинення вогню на передовій тільки зростає. Минулого тижня був зафіксований сумний рекорд цього року – 76 обстрілів позицій Збройних сил України за добу.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ: