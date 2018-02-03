У СЦКК заявили, що «Донбас на межі екологічної катастрофи»

Українська сторона Спільного центру контролю та координації на Донбасі заявила про високий ризик настання «екологічної катастрофи по обидва боки лінії розмежування» через аварійний стан коксохімічного підприємства ТОВ НПО «Інкор і Ко» поблизу Новгородського на Донеччині. Відповідне повідомлення розміщене на сторінці штабу АТО у Facebook.

«Велика кількість опадів та сезонні коливання температури потребують негайного проведення робіт з обслуговування та поточного ремонту об’єктів шламонакопичувача, серед яких: відновлення всмоктуючого пристрою трубопроводу повернення освітленої води з шламонакопичувача 3-ї черги до підприємства для переливу хімічнонебезпечних речовин через дамбу; обстеження дамби шламонакопичувача 3-ї черги та шламопроводів;

відбір проб рідини та твердих відкладень; відсипання глиною дамби шламонакопичувача», – йдеться у заяві СЦКК.

Водночас, за даними української сторони центру, представники окремих районів Донецької області відмовляються надати гарантії безпеки робітникам для проведення ремонту.

Угруповання «ДНР» дану заяву ніяк не коментувало.

Українська сторона СЦКК заявляла раніше, 27 січня, що представники ОРДЛО погодили з гарантіями безпеки тільки одну із сорока заявок на ремонт об’єктів інфраструктури на Донеччини поблизу лінії розмежування.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.