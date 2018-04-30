Війна на Донбасі: що змінить Операція об'єднаних сил

30 квітня формат, який українські силовики називали «АТО» змінився на Операцію об’єднаних сил. Про зміну формату у понеділок оголосив президент України Петро Порошенко. У лютому президент підписав закон, який неофіційно називають «Про реінтеграцію Донбасу». Командування операцією переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Що зміниться у війні на Донбасі, про це у програмі «Ваша Свобода» говорили начальник головного управління командного центру – заступник начальника Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-майор Богдан Бондар, військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій та військовий експерт, співзасновник ГО «Союз учасників миротворчих операцій» Сергій Грабський.