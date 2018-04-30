Порошенко: у разі виникнення терористичної загрози АТО можуть оголосити знову

Президент України Петро Порошенко наголошує, що антитерористичну операцію можуть оголосити знову у разі виникнення терористичної загрози.

«Хочу окремо наголосити, що завершення режиму широкомасштабної антитерористичної операції не позбавляє нас можливості оголошення АТО в будь-який час, коли виникає терористична загроза на звільнених територіях», – сказав Порошенко.

Порошенко підписав наказ про початок з 30 квітня 2018 року операції Об’єднаних сил на Донбасі. Таким чином, на Донбасі завершився режим АТО, що розпочався у квітні 2014 року.

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.