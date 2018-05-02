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Недавно Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения украинского гражданства и лишать паспорта тех, кто как выяснится, имеем паспорт другого государства. Как это отразится на жителях аннексированного Россией Крыма и на неподконтрольной Украине части Донбасса? Почему документ критикуют правозащитники? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали руководительница правозащитной организации «Луганская правозащитная группа» Наталья Целовальниченко и кандидат юридических наук, народный депутат Украины шестого созыва, политик Элина Шишкина.

– Наталья, что предлагает сделать президент? Чем это обусловлено?

Наталья Целовальниченко: Предлагается конкретный четкий механизм отказа предыдущего гражданства и получения украинского гражданства, который не имел четких сроков и четкого механизма.

К Украине предъявляется много претензий из-за того, что она требует от своих граждан соблюдения ряда требований.

– Почему именно сейчас? Петр Порошенко подал этот законопроект в средине апреля.

Наталья Целовальниченко: Я думаю, что угрозы национальной безопасности здесь имеют определяющую роль. Был принят закон, в соответсвии с которым, Российская Федерация признана государством-агрессором. Я думаю, что предложения, которые поступили от президента, имеют тесную связь. Мы рассматриваем это как систему действий, которые направлены на решение каких-то государственных проблем.



Я не могу сказать, что они направлены на решение проблем людей, которые сейчас остались на неподконтрольной территории Украины, без правовой защиты и без правовых процедур.

– Очень многие жители аннексированного Крыма, некоторые жители оккупированной части Донбасса получили российские паспорта, так называемые паспорта от группировок «ДНР» и «ЛНР» принудительно, добровольно. Как-то регулирует этот законопроект вот эту сторону?

Государственная политика может сильно ужесточаться в отношении граждан, на оккупированных и неподконтрольных территориях

​Наталья Целовальниченко: Напрямую это не прописано в законопроекте. Правозащитники не исключают, что государственная политика может сильно ужесточаться в отношении граждан, на оккупированных и неподконтрольных территориях.

Сейчас есть ряд законопроектов, которые могут продолжить правовую логику, которую мы видим в действиях президента. То есть, сейчас обсуждается принятие закона о запрете коллаборационизма, также есть законопроект о прощении. Вероятно, создается некий гибрид этих законопроектов, который будет предполагать возможность со стороны государства Украина прямого лишения гражданства тех граждан, которые остались на оккупированной территории по разным мотивам.



Мы рассматриваем сейчас действия президента как тревожный звоночек, потому что мы не видим четких правовых гарантий для тех людей, которые сейчас находятся на оккупированной территории. Особенно для тех, кто продолжает поддерживать Украину, которые подвергаются политическим преследованиям со стороны России. В этом плане необходимы разъяснения со стороны президента Украины.

– Наталья, вы видите системную политику, по которой угадывается какой-то юридический посыл. Касательно граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях, это сделано специально? Или главные цели совсем другие?

Наталья Целовальниченко: Я думаю, что преследовалось несколько целей при создании этого законопроекта. Сейчас Украина реагирует на то, что происходит в западных областях Украины, потому что присутствуют определенные сепаратистские тенденции. Но жесткие действия в этой сфере могут иметь обратный эффект.

Безусловно в отношении чиновников и политиков такие меры сейчас необходимы. Следует принимать все необходимые меры, чтобы народные депутаты, чиновники, которые занимают высокие посты в Украине, соблюдали требования в этой сфере и не имели возможности использовать против Украины ту информацию, которая становится им доступна.

В отношении обычных граждан, я придерживаюсь позиции, что государство должно исходить из интересов этих граждан и с приоритета их прав.

Есть очень много стран в том же Европейском союзе, где двойное гражданство не является какой-то проблемой.

– Почему Украина так активно сопротивляется двойному гражданству?

Наталья Целовальниченко: Я думаю, это обусловлено вопросом национальной безопасности и следовало бы сейчас делать больше акцент на вопросы гражданства именно Российской Федерации.

А создавать дополнительные трения, проблемы для людей, которые получили гражданство дружественных стран, не актуально и может создать дополнительные проблемы для Украины на международном правовом поле.

– Как вы относитесь к изменениям, которые Петр Порошенко предлагает внести в законодательство о гражданстве? Как это может отразиться на жителях аннексированного Крыма, оккупированной части Донбасса?

Элина Шишкина: Этот законопроект вызвал волну возмущения среди сообщества правозащитников из-за того, начали считать, что он, например, лишает гражданства жителей аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса, у которых есть российские паспорта.

Принуждение к гражданству нивелирует само гражданство

О лишении гражданства тут речь не идет. Государство Украина говорит о том, что добровольное обретение гражданства государства-агрессора не считается. Россия создала такие условия, при которых у людей не было другого выбора, кроме как получить гражданство России. То есть они получили его под принуждением. Принуждение к гражданству нивелирует само гражданство. Для Украины они все равно являются гражданами Украины и не являются гражданами России.

Но основания считать такое приобретение гражданства все-таки добровольным, является слишком широкими и они создают риск считать этих людей без гражданства.

По предложенным изменениям считается, что если человек воспользовался российским паспортом для голосования в выборах России, он воспользовался иностранным гражданством для реализации своего избирательного права, которое предоставляет иностранное гражданства. В таком случае, по этому законопроекту, если те люди добровольно обрели гражданство оккупационного государства России и таким образом теряют гражданство Украины. Но тут остается вопрос, как проверять этих людей. Закон и законопроект об этом не говорят.

У нас есть закон про права и свободы граждан на временно оккупированных территориях с 2014 года. Он говорит о том, что обретенное гражданство России жителями аннексированного Крыма не считается добровольным и точка. Для Украины они продолжают оставаться гражданами Украины.

Этот законопроект говорит, что они не считаются гражданами России, но… и вот это «но» имеет много рисков и возможность потерять украинское гражданство жителями временно оккупированных территорий.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)