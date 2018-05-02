На Востоке Украины началась Операция объединенных сил. Руководство действиями всех силовиков в Донецкой и Луганской областях перешло к военным. Командует генерал Сергей Наев. Вся территория будет условно разделена на район проведения боевых действий и зону безопасности. Также планируется внедрение ограничений для гражданского населения, но не везде. Органы местного самоуправления будут продолжать работать. Офицеры и генералы обещают не развязывать активные боевые действия.

Активных боевых действий с началом Операции объединенных сил ожидать не стоит, уверяют генералы. По большому счету для гражданского населения в так называемой, зоне безопасности – подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей – ничего не поменяется. От антитеррористической новая операция отличается, прежде всего, соперником. Теперь странна-агрессор – официально Россия и бороться с этим должны Вооруженные силы Украины.

Речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками

«Главное отличие в том, что Операция объединенных сил – это военная операция. Этому есть свои причины. Сейчас мы имеем дело не только с, так называемыми «ДНР» и «ЛНР», которые Верховная Рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками. На самом деле первый и второй армейские корпуса, созданные, в так называемых, «ДНР» и «ЛНР», являются классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам Вооруженных сил Российской Федерации. Они подчинены и находятся по контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Оба корпуса входят в состав 8 армии, оттуда же получает оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, денежное содержание и продовольствие», – с уверенностью заявляет командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.

Главная задача этих самых объединенных сил – не допустить обострения ситуации на Донбассе, но при этом использовать силовой сценарий освобождения захваченных территорий генералы тоже не собираются. Для начала новое руководство обещает укрепить существующие позиции в районе проведения боевых действий. Обещают установить дополнительные средства противовоздушной обороны, модернизировать опорные пункты на переднем крае обороны. По словам генерала Наева, его операция – лишь часть политического и дипломатического процесса возвращения Донбасса под контроль Украины.

«Мы должны сдерживать агрессию. Что это такое? Это целый комплекс мер, который должен показать врагу, что мы настроены решительно, и если они будут осуществлять против нас агрессию, мы ее отобьем, и враг будет уничтожен. Поэтому мы должны быть настолько крепки и мощны, чтобы враг отказался от свои намерений. Основным способом освобождения территорий является политико-дипломатический путь. Операция объединенных сил и сами эти силы – это один из элементов достижения политической цели», – убежден новый командующий.

Предшествующая этой операции – антитеррористическая – отошла на второй план. Она вроде бы и не доведена до логического завершения, но и не может продолжаться пятый год. С одной стороны, и победы в результате АТО правительство не получило, но и провальной называть эту операцию тоже не спешат. Хотя, во многом благодаря именно АТО, часть Луганской и Донецкой областей сейчас остаются подконтрольны правительству Украины, считает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

АТО не закончилось, АТО переросло. Окончательная победа будет, безусловно, тогда, когда мы выйдем на границу

«АТО не закончилось, АТО переросло. В военную операцию. Нет поражения, конечно, потому что мы выстояли и не пустили дальше врага. Победа окончательная есть, потому что в принципе остановили и даже отвоевали достаточную территорию Донецкой и Луганской областей. Если бы не российские войска, то, я думаю, что мы вышли бы на границу с Россией. Но большая победа, окончательная победа будет, безусловно, тогда, когда мы выйдем на границу и сегодня эта задача стоит перед командованием операцией объединенных сил.»

При этом все назначения в военно-гражданские администрации будут отныне согласовываться с генералом Наевым, но в тех населенных пунктах, где работают местные советы, властью будут именно они. Также военные обещают, что на подконтрольной правительству территории Донбасса будут проходить выборы в местные и центральные органы власти. Здесь пересмотрят структуру и расположение внутренних блок-постов и обещают значительно упростить процедуру пересечения контрольных пунктов въезда-выезда. Правда, ни о каких сроках никто из генералов ничего не говорит.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)