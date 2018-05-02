Наєв не прогнозує загострення бойових дій на Донбасі через початок ООС

Командувач об’єднаних сил Сергій Наєв не прогнозує загострення ситуації на Донбасі у зв’язку із закінченням антитерористичної операції і початком Операції об’єднаних сил у зоні конфлікту на сході України.

«Знаю, що жителі Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення більш за все побоюються активізації бойових дій. Ми розуміємо це, саме тому хочу наголосити – ми не прогнозуємо загострення бойових дій у зв’язку з початком операції Об’єднаних сил», – сказав Наєв 2 травня в Краматорську.

За його словами, ООС спрямована на встановлення миру, ліквідацію розділових ліній і штучних бар’єрів, які нині розділяють українські сім’ї. «Ми прийшли не для того, щоб роздувати конфлікт, а для того, щоб прискорити його завершення», – наголосив він.

Командувач Об’єднаних сил заявив, що в разі можливого розширення агресії чи застосування авіації Росією на Донбасі відповідь українських сил буде швидкою й ефективною.

30 квітня формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил. Таким чином, завершився режим АТО, що розпочався в квітні 2014 року.

Президент України Петро Порошенко заявляв раніше, що українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий формат оборони країни.

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.