Радіо Свобода Daily: Зміна формату оборони України – Операція об’єднаних сил замість АТО

Зміна формату АТО

Формат АТО має змінитися на Операцію об’єднаних сил 30 квітня, повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. Переформатування зробить дії українських військових «ефективнішими не лише у відсічі збройній агресії, а й у протидії диверсійним групам», переконаний президент. Тим часом в СБУ повідомляють про плани Росії створити передумови для введення військ на українську територію восени цього року під приводом захисту прав російськомовного населення.

Тепер коротко про важливе:

– Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер заявляє, що прагнення України до членства в НАТО і ЄС є важливою і реалістичною метою.

– Росія використовує російськомовне населення для підриву України, мовиться у дослідженні американського аналітичного центру RAND

– У Європі розглядають дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії

– Суд у Москві ухвалив рішення заблокувати месенджер Telegram на території Росії. Засідання тривало 20 хвилин.

«Коломойський в екзилі»: головне

Якщо ви ще не встигли переглянути розслідування «Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері» журналістів програми «Схеми», ми вибрали головні тези:

Екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін таємно зустрівся з олігархами та колишніми співвласниками «Приватбанку» Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у Женеві.

На ювілей до Коломойського до швейцарської Женеви прилітали українські бізнесмени, народні депутати та шоумени. Серед них – Віталій Хомутиннік, Євген Гєллєр, Павло Фукс, брати Суркіси, Володимир Зеленський.

Мільярдер Ігор Коломойський понад 8 місяців не приїжджає в Україну, бо остерігається можливого затримання у справах, пов’язаних із «Приватбанком», співвласником якого він був. «Приїхати зможу, а виїхати вже ні», – пояснив Коломойський.

А далі – фотогалереї

Фотографії переможців щорічного конкурсу з фотожурналістики World Press Photo:

Київ із висоти «Батьківщини-матері». На монументі знову відкрили оглядовий майданчик, фотокореспондент Радіо Свобода побував там одним із перших:

#ЗавждиВірні – Морська піхота

«Хто я? Морпіх! Чому? Бо воїн! Який? Вірний! Коли? Завжди!» (з посібника морської піхоти «Вести! Боротися! Перемагати!»). Кореспондент Радіо Свобода п'ять днів прожив із українськими морпіхами на передових позиціях у Широкині, поблизу Маріуполя Донецької області. Із фронту він привіз фото-відео-розповідь про життя, побут та війну матросів і офіцерів морської піхоти.

Небесна музика артилериста «Дзвонаря»

І на завершення пропонуємо послухати музику дзвонів. Боєць 55-ї окремої артилерійської бригади, історик і музикант Віктор Кривоносов «грав» на дзвонах Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря у Києві – навпроти Лаври. «Дзвонар» із «Хортиці» розповів, чому пішов на фронт та як грає музику на дзвонах.

Вчіться слухати – і не схибите!

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