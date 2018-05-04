В Україні вперше затримали організатора договірного матчу

Львів – Уперше за роки Незалежності України правоохоронці затримали організатора договірного матчу. Чоловік намагався підкупити 5 футболістів молодіжного клубу «Карпати», запропонувавши 10 тисяч доларів за те, що вони забезпечать програш своєї команди під час матчу з іншим українським клубом. Така «практика» домовленостей із спортсменами дуже поширене явище в Україні, на яке раніше не вельми звертали увагу.

Ще до початку матчів з іншими українськими молодіжними клубами футболісти-юніори «Карпат» отримали повідомлення від невідомої людини, що отримають грошову винагороду, якщо умисно програють. В іншому разі –команда теж зазнає поразки, але вже через червоні карточки від судді. Організатор договірного матчу намагався підкупити 5 футболістів молодіжного клубу «Карпати», віком до 19 років. Він запропонував їм 10 тисяч доларів перед матчем у Львові із молодіжним клубом «Шахтар». Про повідомлення з пропозиціями і погрозами знали тренери львівського клубу.

1 травня, за повідомленням Національної поліції у Львівській області, місцеві правоохоронці за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали 25-річного чоловіка з Києва, який передавав футболістам молодіжного клубу «Карпати» першу частину грошей – 4 тисячі американських доларів. Зловмисник – уродженець Полтави. Решту суми, 6 тисяч, він мав принести спортсменам згодом. За цей «гонорар» спортсмени мали зіграти матч так, щоб забезпечити програш своїй команді і щоб навіть тренери нічого не зауважили.

Підкуп спортсменів – поширене явище

Вперше в історії незалежної України вдалось затримати організатора договірного матчу, і це прецедент, наголосив у коментарі Радіо Свобода футбольний експерт Костянтин Андріюк. В українському футболі ще не карали за підкуп спортсменів.

«Це явище в українському футболі масове. Дуже важко довести, треба довго стежити і складно покарати. 1 грудня 2015 року президент підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за корупційний вплив на результати спортивних змагань. До 1 травня цього року було нуль реакції і жодного ув’язненого, жодного гучного судового процесу. Футболістів карали смішними штрафами. А суми фігурують у договірних матчах велетенські, діє ціла кримінальна група. Дуже легко зловмисникам працювати особливо з юніорами, матчі за їхньої участі не транслюються. Ставки роблять не в Україні, а в Азії, де діють чорні нелегальні контори», – каже Костянтин.

Президент федерації футболу Андрій Павелко, який був серед ініціаторів закону про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань, за 5 днів до скандалу у Львові анонсував гучне затримання організатора договірного матчу.

Чоловіку, який намагався підкупити львівських спортсменів, правоохоронці оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 369 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу, зазначила в коментарі для Радіо Свобода речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Йому може загрожувати позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. На сьогодні триває досудове розслідування.

Те, що в Україні дуже поширена практика нечесної гри, особливо серед молодіжних команд, а саме, коли мова йде про договірні матчі, про це неодноразово наголошував глава комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранка. На договірних матчах на українському та азійському ринках заробляють мільярди. В Україну приїжджають різні агенти, щоб підкуповувати українських спортсменів. За чесність у спорті борються десятки спортивних організацій, але подолати корупційні впливи, кажуть спортивні експерти, можна лише тоді, коли буде якомога більше фактів притягнення до кримінальної відповідальності спортсменів, які пов’язані з ділками підпільних тоталізаторів, що забезпечують потрібний результат матчів.