Чи підтримають ідею незалежної православої церкви в Україні польські православні єпископи?

Варшава – Православне духовенство Польщі не захоплене візитом суперечливого українського політика Вадима Новинського, який минулої п’ятниці побував у голови Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) митрополита Сави. Утім якихось офіційних заяв із цього приводу польські єпископи не робитимуть, аби не нагнітати зайвих емоцій. У питанні надання автокефалії українському православ’ю ПАПЦ скоріш за все займатиме вичікувальну позицію. Такими думками з Радіо Свобода поділилися церковні та світські діячі наближені до польського православного єпископату, які просили не називати їхніх прізвищ.

Народний депутат України, бізнесмен Вадим Новинський разом з керуючим справами УПЦ МП Антонієм (Паканичем) та заступником голови Відділу зовнішніх відносин протоієреєм Миколою Данилевичем минулої п’ятниці зустрічалися з головою Польської Автокефальної Православної Церкви (ПАПЦ) митрополитом Савою. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердив високопоставлений священик Польської автокефальної православної церкви, наближений до митрополита Сави, який побажав, аби його не називали. Втім про подробиці цієї зустрічі панотець не міг розповісти, бо не брав у ній участі. За його даними, гості з Києва представили свій погляд на церковну ситуацію в Україні.

Згідно з іншим джерелом Радіо Свобода, яке наближене до одного з польських православних єпископів, місцеве духовенство незадоволене тим, що їхні українські колеги з собою на зустріч у Варшаву взяли настільки суперечливого політика як Новинський. Мовляв, залучення до церковних польсько-українських розмов саме цього діяча може шкодити міжцерковному діалогу. За даними цього джерела, позицію щодо православної церкви в Україні польські єпископи можуть висловити протягом найближчих днів. В середу у Варшаві відбудеться синод ПАПЦ на якому, ймовірно, йтиметься й про ситуацію в українському православ’ї.

Чому Православна церква у Польщі мовчить про візит Новинського?

У свою чергу, один із українських православних активістів у Польщі наголошує на тому, що ПАПЦ не оприлюднила своєї офіційної позиції щодо ситуації в Україні. Православна церква Польщі також мовчить про візит делегації з Києва. На думку діяча, це вияв певної позиції, демонстрація того, що цей візит з точки зору церкви, не був якимось важливим.

Активіст робить припущення, що головна мета приїзду Новинського до Варшави полягала саме в тому, аби ця подія отримала якнайбільше розголосу і викликала негативний резонанс в Україні. «Можливо йдеться про те, щоб з боку України на адресу польського православного духовенства прозвучала гостра критика, а це в свою чергу мало б розлютити польських єпископів, і тим самим ускладнити процес надання автокефалії православній церкві в Україні», – розмірковує співрозмовник Радіо Свобода.

На думку, польського православного діяча, візит Новинського до Варшави може бути елементом якогось антиукраїнського сценарію, складеного в Росії. «Можна сподіватися наступних візитів таких «новинських» до Польщі, в цій ситуації головне зберігати спокій і не піддаватися емоціям так як цього хотіли б у Москві», – розмірковує український та церковний діяч. Він також вважає, що польський православний єпископат у своєму ставленні до православ’я в Україні зберігатиме нейтралітет, тобто уникатиме якихось різких рухів і категоричних заяв.

Натомість священик із близького оточення митрополита Сави ідеї автокефалії для української церкви не відкидає. Водночас він твердить, що з точки зору ПАПЦ поки що нема підстав говорити про офіційне надання статусу автокефалії православній церкві в Україні. Мовляв, спершу всі українські православні церкви повинні об’єднатися, а вже потім можна говорити про церковну незалежність.

«Колись українська церква буде єдина, але хтось мусить повернутися, покаятися в гріхах своїх», – вважає священик з оточення митрополита. Панотець твердить, що Вселенський патріарх не зможе надати українській церкві томос про автокефалію. «Як Вселенський патріарх дасть томос? Він сам не може дати, мусить узгоджувати з іншими православними церквами», – наголосив у розмові з Радіо Свобода представник Польської автокефальної православної церкви. За словами цього священика, на синоді єпископів ПАПЦ, який відбудеться в середу «українське питання» не обговорюватиметься.

Приналежність до Польської автокефальної православної церкви декларує 550 тисяч громадян Польщі. Це найбільша релігійна меншість у цій державі – після римо-католиків. Значна частина польських православних – це представники української меншини.

В минулому православні на польських землях належали до Київської митрополії, а в період царату до Російської православної церкви. У 1924 році, після появи незалежної польської держави, Вселенський патріарх надав православній церкві у Польщі томос про автокефалію. У томосі Вселенського патріарха наголошувалося: «Перше відокремлення від нашого престолу Київської митрополії і православних митрополій Литви та Польщі, залежних від неї, а також прилучення їх до святої Московської церкви настало не за приписами канонічних правил…».

У 1920-і роки незалежний статус польського православ’я визнали всі православні церкви за винятком Російської. Щойно у 1948 році, за наполяганням Кремля, ПАПЦ «добровільно відмовилась» від автокефалії 1924 року і прийняла «благословення» й автокефалію з Москви.