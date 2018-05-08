Якби вибори президента України провели у середині квітня, то в 1 турі найбільше голосів здобула б Юлія Тимошенко. Такими є результати свіжого опитування, здійсненого Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього опитування, Тимошенко готові підтримати понад 16% тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. Подальші місця: Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та чинний президент Петро Порошенко (у них близько 12 %). Наступні в електоральних уподобаннях шоумен Володимир Зеленський (близько 11 %) і співак Святослав Вакарчук (близько 10%). Щодо виборів до ВР, то серед партій, які долають прохідний бар'єр, є Блок Святослава Вакарчука та партія «Слуга Народу» Зеленського. Якими б несподіваними чи очікуванними були такі дані, 9 із 10 виборців не визначились – за кого голосувати на президентських виборах.



Нові чи старі політобличчя. За кого проголосує виборець? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорять народний депутат України (БПП) Григорій Шверк, політтехнолог Сергій Гайдай та заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Ведучий: Олександр Лащенко