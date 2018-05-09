Україна у Другій світовій війні та російська агресія в символічному полі (огляд преси)

На пострадянському просторі переважна більшість людей середнього і старшого покоління не може уявити святкування 9 травня без традиційного параду Перемоги та покладання квітів до Вічного вогню. Але, як наголошує «Дзеркало тижня», головний виклик для української державної політики пам'яті щодо Другої світової війни становить російська агресія, яка відбувається в символічному полі «Великої Вітчизняної війни». Вона нав'язує українському суспільству і світовій спільноті старі радянські пропагандистські кліше про «українських фашистів», «бандерівців», «карателів». Використовує мову ненависті, що була сформована ще за радянських часів. «Дзеркало тижня» наголошує, що у таких умовах досить складно створити національну історію Другої світової війни, довкола якої можна об'єднати українську політичну націю. Стаття називається «Друга світова війна в полоні історичної політики».

Вважається, що, витісняючи дев'яте травня восьмим, Україна змінює радянську «Велику Вітчизняну» на глобальну Другу світову. Але, як переконує дописувач «Української правди», фактично всі шаблони і звичні емоції залишаються. Він вважає, що головну роль в українців у переосмисленні війни грає не спрага істини і пізнання, а прагнення скоріше зруйнувати колишні ідеологічні орієнтири. В результаті українці успішно демонтують радянську концепцію ВВВ. Але багатолика Друга світова залишається такою ж terra incognita, як і для неосвіченої радянської людини. Дописувач стверджує, що у спадок від СРСР українцям дісталася надзвичайно обмежена і примітивна картинка світобудови. І зараз, в епоху глобалізації та відкритого інформаційного суспільства, є всі шанси надолужити згаяне. Стаття називається «Велика невітчизняна».

Якщо Захід найближчим часом не визначиться із наступником Петра Порошенка, в Україні відбудеться повна деградація демократичних політичних інститутів, переконує дописувач сайту «Главред». Утім, якщо чинний президент погодиться на зміну Конституції і перехід до парламентської моделі влади, західні політики можуть погодитись на другий термін президентства Порошенка. Політичний експерт видання Андрій Головачов переконаний, що Захід також ніколи не дасть свого благословення Юлії Тимошенко, тому що вона має, за його словами, не меншу, ніж у нинішнього президента, схильність до авторитаризму, абсолютно непрогнозована, слабо керована, не здатна до стратегічного мислення, і постійно оточує себе сумнівними персонажами. Експерт вважає, що десь у листопаді Захід остаточно дасть зрозуміти, хто є його фаворитом. Про це йдеться в публікації «Чому Захід не дасть добро на президента Тимошенко і Порошенка».

Інтернет-видання «Фокус» розповідає – навіщо потрібен телеміст із Донбасом і чому прогресу в реінтеграції окупованих територій не буде до президентських виборів. Дописувач видання політик Роман Безсмертний вважає, що найважливішою для Києва повинна бути проблема міжлюдських комунікацій, бо саме вона найсильніший аргумент у питанні реінтеграції. Треба переходити в режим телемостів і телекомунікації. Адже на окупованих територіях живуть понад 75% людей пенсійного віку. З ними потрібно працювати традиційно, через телевізор і газети. Російське телебачення при цьому відключати не можна. Слід діяти повільно, не потрібно занадто голосно говорити про те, що треба прибрати, заборонити, перерізати. Краще замість слів перейти до дій і чекати результат, переконаний дописувач «Фокуса».