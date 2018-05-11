Бренд України, який презентували на рівні уряду, не залишив байдужою інтернет-спільноту. Кілька днів тривають бурхливі обговорення дизайну і ціни логотипу. В Міністерстві інформаційної політики пояснюють – був конкурс і переміг варіант агентства Banda Agency. Це та сама компанія, яка розробляла логотипи для «Євробачення» в Україні та ВДНГ. Про схожість нового українського бренду із логотипом Porn.hub, подальшу роботу із державними структурами та критику в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода розповідає креативний директор Banda Agency Павло Вржещ.

Вже після хвилі критики і незадоволення у мережі зранку 11 травня державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко розмістив блог на «Українській правді», в якому розповів про те, як народжувалася ідея для брендінгу та обирався переможець.

Артем Біденко розповів, що були проведені дослідження за участі експертів уряду Великої Британії і за результатами цього дослідження і народилася концепція «Україна. Зараз» – «Ukraine. Now».

Державний секретар Мінінформполітики показав і оголошення про конкурс, і ті пропозиції, які були розміщені на сайті для голосування.

Втім конкурс вирішили продовжити, але тепер лише на основі гасла «Ukraine now».

Широкого розголосу набули саме результати, які презентували і затвердили в уряді 10 травня.

Далі розповідає креативний директор Banda Agency Павло Вржещ.

​

– Бурхливе обговорення логотипу триває другий день, що думаєте з цього приводу?

– Думаю, що це добре. Бо найсумніше, коли робляться такі речі, але вони нікому не цікаві і їх ніхто не обговорює. Значить робота вийшла сильною, впізнаваною, помітною, тому викликає обговорення. Проект важливого та великого масштабу вийшов.

– Чи була така мета викликати саме таку реакцію?

– Такої мети не було, але є мета зробити добрий проект. І коли ти його робиш, то завжди є такі обговорення.

Ми робили логотип «Євробачення», було абсолютно те саме. До цього ми робили ребрендінг ВДНГ і завжди є дискурс: кому це подобається, не подобається і люди обмінюються своїми думками, і це нормально.

Особливо набагато більше позитивного фідбеку від цікавих людей, які чогось досягли в цьому житті. Негатив, зазвичай, невідомо від кого

​– Як ставитесь до негативу? Його дуже багато.

– Думаю, що позитивного набагато більше. І особливо набагато більше позитивного фідбеку від цікавих людей, які чогось досягли в цьому житті. Негатив, зазвичай, невідомо від кого. Для нас він не надто значущий, бо всюди є люди, яким завжди все не подобається і для них будь-який інформаційний привід – це можливість висловитися, що знову хтось щось зробив не так.

– Вас попросили взяти участь в конкурсі чи ви самі вирішили?

– Нас попросили взяти участь в такому проекті, якщо нам цікаво. Ми відповіли, що звісно цікаво і що це важливий для країни проект. Нам здається, що ми вміємо такі речі робити добре, можемо з цим впоратися, зробили свою пропозицію і її обрали.

– Це правда, що за це з державного бюджету агентству нічого не платили?

– Ми зробили це безкоштовно.

– А щоб далі використовувати логотип, мають щось платити компанії?

– Все, що зроблене, можуть використовувати. Ми всі права безкоштовно передали і все можна використовувати. Якщо до нас захочуть звернутися, щоб ми ще щось зробили або доопрацювали якісь матеріали, яких ми ще не зробили, то можемо обговорювати. Але все, що зроблено на сьогодні ми передали на волонтерських засадах.

– ​Скільки ви працювали над розробкою?

– Активної нашої роботи було близько місяця. Але до цього була дуже велика підготовка з дослідженнями, роботою над іншими варіантами

– Чому на волонтерських засадах?

Це обличчя України, що вона буде про себе говорити і як вона себе буде показувати. Це суперважливо! Гроші не мають тут жодного значення для нас

– Тому що це важливий проект. І це не питання грошей. Це обличчя України, що вона буде про себе говорити і як вона себе буде показувати. Це суперважливо! Гроші не мають тут жодного значення для нас. І ми зробили свою пропозицію так.

Той рахунок, який ми виставляємо за такі проекти, був би непідйомним для держави. Таку роботу на комерційній основі держава б собі не змогла дозволити і провести по всіх процедурах закупівлі і таке інше.

– Скільки б це могло коштувати?

От не скажу! (*сміється – ред) Ми колись знімали ролик для Збройних сил, теж безкоштовно, і я сказав, скільки приблизно коштує такий ролик і потім всюди написали: «Збройні сили України зняли ролик за мільйон гривень». Тому я зараз не буду говорити, скільки коштує така робота, бо потім хтось точно буде писати, що вона стільки коштувала.

– «Ukraine now» – це була не ваша ідея, а перед вами таку ідею поставили, так?

– Так. Ми дещо змінили підхід до «Ukraine. Now». Ще перед дизайном ми вирішили, що треба саме на слові «Now» зробити акцент. Це було наше стратегічне рішення. Весь фокус, що саме «зараз» і про цей саме момент: чому «зараз» це дуже важливо, чому діяти зараз дуже важливо. Тобто за великим рахунком ми зробили візуально: «Ukraine, крапка, Now, крапка» – «Ukraine. Now».

Не «Україна зараз», а «Україна» і «зараз» як заклик до дії. Багато змін позитивних відбуваються саме зараз. І в цьому наша ідея – давайте зробимо акцент на «зараз» і скажемо, що для України це дуже важливий момент і те, що відрізняє її від будь-якої іншої країни. А потім вже пішла графіка, яка підкреслює це «зараз», яка додає сучасності, динамічності і всього іншого.

Ми дещо змінили ідею цього повідомлення і зробили його, на мій погляд, точніше, сучасніше, цікавіше.

– Багато порівняння із логотипом Porn.hub в інтернеті…

– Це скоріше показує рівень людини, яка всюди додає ці картинки, ніж рівень брендінга.

Це дуже сильно характеризує тих людей, які так роблять.

– Ви бачите схожість?

– Теоретично, можна її побачити, якщо сильно захотіти. Але треба розуміти, що знак Porn.hub – це копія YouTube, бо вони себе позиціонують як YouTube в світі порно. Тому він такий, бо в YouTube – це кнопка із надписом, а вони скопіювали та змінили колір.

Причепилися до цього, бо людям подобається таке шерити, вони чомусь не додають ще 5 варіантів логотипу, де він використовується на сумці, на автобусі, в друкованій реклам

У нас же – це підкреслення як маркером, коли виділяють «Now», в нас немає жодних закруглених кутів, в нас спеціально плашка на «Україну» трохи наїжджає. Плюс є дуже важливий елемент – кругла синя форма, в якій постійно міняються сюжети і в нас є дуже багато варіантів цього логотипу, як він комбінується з трьох елементів: біла плашка з «Ukraine», жовта з «Now» і синя. І лише в одному, з 10 варіантів комбінацій, дуже сильно віддалено нагадує логотип Porn.hub.

Ну, звісно, причепилися до цього, бо людям подобається таке шерити, вони чомусь не додають ще 5 варіантів логотипу, де він використовується на сумці, на автобусі, в друкованій рекламі і зовсім не схожі на порівняння. Ці картинки не додають в коментарі, бо «ага… а як же поржати»?

– Тобто це випадкова схожість в одному моменті?

– Звісно. Робота із простими формами, а це прості форми і з них ми робимо якусь унікальну річ, то якщо взяти самі форми, звісно хтось колись десь їх використовував. Так, переконаний, що слова підкреслювали жовтим, чи ставили в жовтий прямокутник, мабуть робили сині кола, мабуть писали чорним шрифтом. Напевно, якщо цілий день сидіти і шукати, то можна знайти схоже. Але в сумі, як воно виглядає, як з цим працюють, якщо подивитися весь брендінг, а не вирвану одну п’яту частину, то там жодної подібності немає абсолютно.

– Люди кажуть, що таке може намалювати дитина. Можете пояснити, в чому секрет простих логотипів?

Зробити просте є найскладнішим. Насправді він набагато складніший, просто люди цього не розуміють

– Зробити просте є найскладнішим. Будь який простий дизайн є найскладнішим в роботі і до нього складніше за все прийти, якраз складний дизайн робити легко. А спрощувати і доходити до самої суті, постійно відрізати все зайве доки не залишиться все найбільш потрібне і коли нічого не можна прибрати. Це ідеальний дизайн.

Насправді він набагато складніший, просто люди цього не розуміють. Будь-які супер функціональні речі – прості і геніальні, саме до такого дизайну йдуть у всьому світі. Саме тому смартфони сьогодні такі прості в дизайні – екран і все. Але це набагато складніше, хоча здається, що навпаки – простіше, як і багато що в цьому житті.

Зробити це так, щоб воно працювало, було грамотним, вирішувало свої задачі і при цьому залишалось простим. Такий масштабний брендінг, як всієї країни має бути простим для використання всіма міністерствами, департаментами і так далі. Це має бути інструмент, який вони можуть використовувати, він не може бути складним.

Якщо подивитися на брендінг країн, то дуже потужний є бренд Великої Британії і водночас дуже простий.

– Чи не розчарувалися в роботі із державними структурами?

Із «Євробаченням» вийшов один з кращих брендінгів у світі. Ми за нього отримали гран-прі Red Dot

– В чомусь розчарований, в чомусь – ні. Із «Євробаченням» вийшов один з кращих брендінгів у світі. Ми за нього отримали гран-прі Red Dot, це найвідоміший конкурс дизайнів у світі. Тобто за великим рахунком – це найбільша нагорода українського дизайну за всю історію України. Тому ми точно не розчаровані в результаті.

Коли ми робили ребрендінг ВДНГ, там все теж йшло добре, бо Максим Бахматов і Максим Яковер, які тоді були керівниками, дуже прогресивні і розуміються на доброму дизайні, ідеях, стратегіях.​

– Чи витримає критику бренд «Ukraine. Now»?

– Ну звісно!

Яка була критика у «Євробачення», це не порівняти, величезна. Писали листи з вимогами скасувати, в Європейську комісію з мовлення писали.

Критики активні у коментарях на фейсбуці, більшість успішних людей, людей, які створюють цю країну, яку ми любимо, вони можуть сказати: це круто, але не побіжать писати про це в коментарях

А коли був брендінг ВДНГ, то взагалі з погрозами люди писали. Мені навіть, коли це почалося, подзвонив радник міністра оборони із підтримкою, тобто він вже почав хвилюватися, аби нам не дали по вухах.

​Вся ця критика… Зараз буде новий привід і всі автоматично перебіжать туди, все забудуть, а процес піде далі, бренд почне використовуватися, жити, почне подобатися людям. Все, як було із «Євробаченням» і потім будуть казати: «Як же це круто! Відразу говорив, що це воно, що це успіх». Все це прийде.

Просто критики більш активні у коментарях на фейсбуці, більшість успішних людей, більшість людей, які створюють цю країну, яку ми любимо, вони можуть сказати, що це круто, але ніколи не побіжать писати про це в коментарях.