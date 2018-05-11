Агенція-розробник про новий бренд України: якщо подивитися весь брендінг, то подібності немає

Директор агенції Banda, яка розробила новий бренд України «Ukraine NOW UA» («Україна Зараз»), Павло Вржещ заявляє, що схожість, про яку пишуть в соцмережах, є випадковою, якщо подивитися весь брендінг, а не одну його частину, то жодної подібності немає. Про це він розповів в коментарі Радіо Свобода.

Директор агенції Banda вважає, що йдеться про випадкову схожість в одному моменті.

«Робота із простими формами, а це прості форми, з них ми робимо якусь унікальну річ, то якщо взяти самі форми, звісно хтось колись десь їх використовував. Так, переконаний, що слова підкреслювали жовтим чи ставили в жовтий прямокутник, мабуть, робили сині кола, мабуть, писали чорним шрифтом і, напевно, якщо цілий день сидіти, то можна знайти схоже. Але в сумі, як воно виглядає, як з цим працюють, якщо подивитися весь брендінг, а не вирвану одну п’яту частину, то там жодної подібності немає абсолютно», – розповів Вржещ.

Він зауважує, що теоретично схожість можна побачити, але порівняння з Porn.hab, насамперед, характеризує людей, які скрізь додають ці картинки.

«Лише в одному з 10 варіантів комбінацій дуже сильно віддалено нагадує логотип Porn.hub… Ну звісно, причепилися до цього, бо людям подобається таке шерити, вони чомусь не додають ще 5 варіантів логотипу, де він використовується на сумці, на автобусі, в друкованій рекламі і зовсім не схожі на порівняння. Ці картинки не додають в коментарі, бо «ага…а як же поржати»? – розповів Вржещ.

Кабінет міністрів 10 травня схвалив в розроблений спільно з експертним середовищем бренд «Ukraine NOW UA». В Міністерстві інформаційної політики повідомили, що розробку нового бренду зробили безкоштовно.

Як повідомляє агенція Banda, Ukraine now – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія українського уряду, яка стартує в 2018 році, її ціль – сформувати бренд України у світі, залучити в країну інвестиції та покращити туристичний потенціал.

«Сучасні українці – вони про «зараз». Вони не чекають, не бояться. Вони діють та сворюють саме зараз… Ми хочемо привернути увагу таких же сучасних людей зі всього світу, туристів та інвесторів. Для них важливий цей момент змін. І за дослідженням, це магічне слово «NOW» їх дуже приваблює», – пояснюють в агенції.

За даними Banda, у підготовці до кампанії взяли участь 27 експертів із комісії з питань популяризації України у світі.