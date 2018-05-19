LIVE | Весілля принца Гаррі та Меган Маркл у Віндзорі

Тисячі людей вже зібралися в англійському місті Віндзор, щоб спостерігати за королівським весіллям британського принца Гаррі і його нареченої, американської актриси Меган Маркл, яке призначене на сьогодні, 19 травня.
Очікується, що за весіллям також будуть споглядати мільйони телеглядачів.
Офіційна трансляція церемонії розпочнеться о 13:00.
Заручини Гаррі і Меган Маркл відбулися на початку листопада.
33-річний принц Гаррі є молодшим з двох синів принца Чарльза і його першої дружини принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. Він – п’ятий у черзі на британський престол.
36-річна Меган Маркл відома як виконавиця однієї з головних ролей в американському серіалі Suits («Форс-мажори»).
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
Ініціативна група «Першого грудня»
Автокефалія православної церкви України – це звільнення від церковного диктату Москви
-