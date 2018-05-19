LIVE | Весілля принца Гаррі та Меган Маркл у Віндзорі

Тисячі людей вже зібралися в англійському місті Віндзор, щоб спостерігати за королівським весіллям британського принца Гаррі і його нареченої, американської актриси Меган Маркл, яке призначене на сьогодні, 19 травня.

Очікується, що за весіллям також будуть споглядати мільйони телеглядачів.