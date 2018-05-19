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19 Травень 2018, Київ 12:59
Світ

LIVE | Весілля принца Гаррі та Меган Маркл у Віндзорі

Тисячі людей вже зібралися в англійському місті Віндзор, щоб спостерігати за королівським весіллям британського принца Гаррі і його нареченої, американської актриси Меган Маркл, яке призначене на сьогодні, 19 травня.

Очікується, що за весіллям також будуть споглядати мільйони телеглядачів.

Офіційна трансляція церемонії розпочнеться о 13:00.

Заручини Гаррі і Меган Маркл відбулися на початку листопада.

33-річний принц Гаррі є молодшим з двох синів принца Чарльза і його першої дружини принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. Він – п’ятий у черзі на британський престол.

36-річна Меган Маркл відома як виконавиця однієї з головних ролей в американському серіалі Suits («Форс-мажори»).

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