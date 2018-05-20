У Києві презентували фільм «Дике поле» за мотивами роману «Ворошиловград» Сергія Жадана

Зустріч з творчою командою відбулася 19 травня в рамках фестивалю Kyiv Comic Con. Під час неї присутнім показали фрагменти фільму, розказали про роботу над стрічкою та оголосили – прем’єра відбудеться на Донбасі у прифронтовій зоні, де й відбувалися зйомки.

Режисер стрічки Ярослав Лодигін пояснює, для них було принципово знімати фільм на сході України, бо саме цю місцевість Сергій Жадан описує у книзі «Ворошиловград».

«Сергій Жадан виріс поряд зі містом Старобільськ Луганської області. Це фантастичні пейзажі, неймовірні крейдяні гори. Ми кілька разів приїжджали на репетиції, щоб просто послухати, як люди там говорять, як вони живуть. Щоб побачити цю землю, відчути… Щоб не збрехати про цю історію. І мені здається, що нам вдалося. Я задоволений і з великим трепетом чекаю вихід на екран», – говорить режисер.

Я задоволений і з великим трепетом чекаю вихід на екран

Над сценарієм Ярослав Лодигін працював спільно з Сергієм Жаданом. Проте, говорить, одразу домовився, що книга та фільм – це різні твори і їх потрібно відокремити. Перша відмінність – це назва. «Дике поле» придумали ще на початку роботи, проте затвердили вже під час монтажу, розповідає режисер стрічки.

Акторів підбирали протягом семи місяців. Обирали серед українців і за цей час подивилися понад п’ять тисяч людей.

Ми подивилися близько 150-ти «германів», самих різних. І останнє, що я міг подумати, що Герман буде блондином

Особливо складно було знайти актора на головну роль, ділиться Ярослав Лодигін: «Ми подивилися близько 150-ти «германів», самих різних. І останнє, що я міг подумати, що Герман буде блондином. Але Олег Москаленко (актор київського Молодого театру – ред.) просто молодець. Шість разів я його кликав. Пробував його в комбінаціях з різними акторами. Нам потрібен був такий Герман, який буде рівноцінно виглядати з харизматичними акторами. Це ж так складно насправді в одному кадрі стати з Олексієм Горбуновим та бути в головній ролі при цьому».

У фільмі зіграє і автор роману Сергій Жадан. Проте режисер поки не розголошує, яку саме роль йому відвели. Єдине, що повідомив – це другорядна роль, Сергій Жадан скаже лише одне слово і воно буде нецензурним.

Там є втрати, там є жорстокість. Але фільм наповнений світлим гумором

Також режисер попередив, що в стрічці присутні сцени жорстокості, які прописані в книзі. Проте фільм буде з гумором:«У кожній сцені ми щось смішне заклали. І фільм насправді вийшов світлим. Не дивлячись на те, що багато таких складних подій. Там є втрати, там є жорстокість. Але, я думаю, що фільм наповнений світлим гумором. Ну, і матами, звичайно».

«Дике поле» – це самоіронічна історія, говорить продюсер стрічки Володимир Яценко, та додає – у ній підіймаються важливі питання сьогодення.

Там є повне відчуття того, що пізніше станеться на Донбасі

«Про те, що таке для кожного з нас наша батьківщина, наша земля. Де ті червоні лінії, які ми нікому не зможемо дозволити перейти. Де почуття нашої власної гідності. Там (у фільмі «Дике поле» – ред.) є повне відчуття того, що пізніше станеться на Донбасі. Ту війну, яку ми маємо зараз і це дуже важливо», – говорить Володимир Яценко.

Під час зустрічі творча група анонсувала – стрічку вже змонтували, зараз працюють над звуком. Повністю завершити фільм планують влітку, а вже з 8 листопада його покажуть у кінотеатрах.

Кіно дійсно про людей на Донбасі і нам хотілося, щоб вони були першою аудиторією

Перші покази відбудуться у містах, де відбувалися зйомки, анонсує режисер Ярослав Ладигін: «Кіно дійсно про людей на Донбасі і нам хотілося, щоб вони були першою аудиторією. Якщо хочете побачити теж першими – приїздіть на схід і дивиться разом з мешканцями Старобільська».

Також режисер оголосив, що планується продаж футболок, на яких зобразять цитати з фільму, а всі саундтреки стічки випустять на вініловій платівці.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу).