Радіо Свобода Daily: пострілом у спину вбили журналіста Бабченка

Про вбивство Бабченка

Вчора ввечері вбили російського журналіста Аркадія Бабченка. Йому вистрілили в спину. За даними поліції, його дружина у цей час була у ванній кімнаті. Вона почула ляски пострілів, а коли вийшла, побачила свого чоловіка в крові. Після цього жінка викликала медиків. У поліції зазначили, що Бабченко помер у кареті «швидкої». Наразі розглядаються дві версії: професійна діяльність і громадянська позиція.

Журналіст покинув Росію в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього. За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства. Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.

До вашої уваги інтерв’ю Аркадія Бабченка, яке він дав Радіо Свобода наприкінці січня 2018 року.

Про стан Сенцова

Уповноважений з прав людини у Росії Тетяна Москалькова заявила, що має намір відвідати у колонії в Лабитнангі українця Олега Сенцова. Дізнатись, у якому стані один з найвідоміших «в’язнів Кремля», хоче й адвокат Сенцова. Втім, потрапити до нього в колонію в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії він зможе лише 4 червня. Сестра ж Олега вважає, що рішення про підтримувальну терапію свідчить, що справи кепські. За словами Наталії Каплан, невідомо також, чи дійсно це рішення було з боку Сенцова добровільним.

Про перемови у Мінську

Тим часом сьогодні відбудуться чергові переговори у Мінську, де українська сторона вимагатиме від Росії офіційної відповіді про обмін 23 росіян на ув’язнених українців.

Про пересадку органів в Україні. Ви готові до цього?

Закон, який дозволяє трансплантацію органів після смерті за згодою донора, готується на підпис президентові України. Верховна Рада проголосувала за такий проект, який вносить зміни в деякі законодавчі акти з охорони здоров’я. У галузі трансплантології Україна критично відстає від європейських країн та сусідньої Білорусі, наприклад. Такі операції пересадки органів в Україні проводять рідко. Разом із заступником міністра охорони здоров’я України Олександром Лінчевським ми вирішили пояснити, як буде змінюватися ситуація найближчим часом.

Про війну через музику

Balaklava Blues – це канадсько-український проект Марка та Марічки Марчик, головна мета якого – не дозволити світові забути, що на сході України триває війна. Тому, поєднуючи електронну музику та народну пісню, гурт відтворює ті звуки, які щодня чують люди в зоні конфлікту. Про народні пісні Донбасу, українську мову в селах та проекти, які вже здивували світ, гурт Balaklava Blues розповів Радіо Донбас.Реалії.

Про жінок, що стали першими

А на завершення трохи цікавих фактів про сьогоднішній день. 30 травня – День жіночої емансипації. Саме цього дня в 1431 році спалили Жанну д’Арк. А в 1932 році в той же день у Німеччині ухвалили «Закон про юридичне становище жінок-чиновників». А що ж до того? Майже не було ні жінок-чиновниць, ні жінок-політиків чи науковців, ні їхнього юридичного становища – тобто захисту прав. Та що говорити, якщо, наприклад, у Саудівській Аравії голосувати жінкам дозволили лише в 2011-му! Програма «М+» згадала першопроходиць у різних сферах, яким завдячують наступні покоління.

Продовжуйте корисні справи своїх попередників! І попередниць!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.