Реформи в Україні – найсильніша зброя проти Кремля (огляд преси)

Найбільше, як Україна може нашкодити Кремлю, – це зосередитися на собі, здолати корупцію, провести реформи. Тобто розвиватися, наголошує «Газета по-українськи». Видання пише, що зараз навряд чи хто здатний змінити режим у Росії. Тому варто зосередитися на речах, на які можна впливати. Адже ніде у світі санкції ще не призвели до падіння авторитарних режимів. Вони можуть бути лише допоміжним стимулятором процесів. Експерт видання канадсько-американський політолог Лукан Вей переконаний, що Путін зараз не прагне захоплення нових українських територій. Для Кремля головне – підтримувати нестабільність і слабкість України. Тому вкрай необхідно збудувати сильну державу. Краще вкладати в розвиток регіонів, ніж у війну за територію. Це не означає, що не треба боротися проти окупанта. Але слід бачити, що на шальках терезів. Україні варто інвестувати в розвиток вільних регіонів, щоб стати привабливою для окупованих. Також Києву треба більше залучати еліти південних і східних областей до управління країною, наголошує експерт. Він також переконує, що негативним сценарієм може бути перемога, наприклад, Тимошенко чи Ляшка. Вони змарнують важливий час на впровадження реформ і боротьбу проти корупції, переконує «Газета по-українськи».

Надання Україні права на створення власної Помісної православної церкви, з політичного боку, стане найпотужнішим асиметричним ударом України по Росії. Про те, як Кремль може відреагувати на такий удар, прогнозує газета «День» у статті «В очікуванні автокефалії».

«Газета по-українськи» стверджує, що Україну зсередини поїдають паразити. Живляться тим, що є в тілі. Треба вилікувати корупцію і припинити цей постійний цикл, коли країна живе від програми до програми Міжнародного валютного фонду, наголошує видання. Нинішня панівна верхівка має обрати один із двох шляхів. Або зруйнувати систему безкарності для самих себе, до якої звикли за роки незалежності. Або у 2019-му країна потрапить у жорстку фінансову кризу. Таку, як у 2014-2015 роках. Це вб’є їх політично. Найкращий варіант: створити справді незалежний Антикорупційний суд. Навіть якщо він почне працювати після президентських виборів, зазначає видання.

НАК «Нафтогаз України» підтвердила факт надання правлінню компанії 45,6 мільйона доларів премії за виграш суду в «Газпрому» щодо транзиту газу. Експерт газети «День» не проти того, щоб правління НАК «Нафтогаз» отримало свій 1% від виграшу. Він припускає, що, можливо, так варто заохочувати менеджерів державних компаній. Щоб вони не доводили компанію до банкрутства і потім паразитували на цьому. А навпаки – робили компанію прибутковою. Повертали майно. Добивалися необхідних арбітражних рішень. Але все має робитися вчасно, прозоро і за процедурою, наголошує видання. Особливо в умовах, коли суспільство в такому стані, як зараз в Україні. І хоча з юридичної точки зору з премією там все обставлено добре, є питання морального характеру. Хоча, можливо, вони ці 45 мільйонів доларів внесуть у Фонд оборони України. Можливо, на ці гроші вони закуплять кілька ракетних дивізіонів, які захищатимуть Україну, чи кілька танкових батальйонів оснастять найновішими «оплотами»... Може, в них високі благородні наміри. Адже, як зазначає «День», ТОП-менеджемент великих державних компаній має мислити не лише категоріями максимізації прибутків, а й усвідомлювати свою соціальну відповідальність перед країною. Стаття називається «Проблема морального порядку».