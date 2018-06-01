Радіо Свобода Daily: У Кольченка дефіцит ваги, але він все одно оголосив голодування

Підозрюваний в організації​ замаху на вбивство​ Бабченка – 50-річний бізнесмен

Підозрюваним в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка виявився 50-річний киянин Борис Львович Герман. 30 травня його затримала Служба безпеки України. Він є власником низки приватних фірм, одна з яких спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів. У минулому Борис Герман був помічником народних депутатів Михайла Гончарова (5-е скликання, Соцпартія) та Ігоря Плохого (6-е скликання, Партія регіонів).

Шевченківський районний суд Києва вже арештував його на 60 діб. У перебігу засідання підозрюваний заявив, що він співпрацює з контррозвідкою, проте представник прокуратури в коментарі Радіо Свобода повідомив, що Герман не є агентом департаменту контррозвідки.

Примітно, що наразі Германа захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомого також за справами Олександра Єфремова та Юрія Крисіна.

Кольченко голодує

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Мати Олександра вважає, що син міг піти на цей крок від відчаю. За словами Лариси Кольченко, в Олександра в російській колонії діагностували дефіцит ваги, і вона відмовляла його від намірів оголосити голодування.

Тим часом з Олегом Сенцовим по відеозв'язку поговорила телеведуча, колишній кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак. «Умовляла припинити голодування. Але він налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення. У нього дійсно випали два зуби, цинги, каже, поки що немає. Просто жахливо його шкода. Худий, блідий», – написала Собчак у Twitter.

До голодування часто раніше вдавалися українські політв’язні у радянських таборах ГУЛАГу. Дисиденти Мирослав Маринович і Зорян Попадюк неодноразово оголошували протести, відстоюючи права людини. Наша кореспондентка розпитала, що тоді допомагало їм вижити? Як колишні політв’язні витримали голодування і як виходили з нього? ​

Битва за громадський контроль над НАБУ: хто у фіналі?

Голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ завершилось. Українці мали 12 годин, щоб обрати 15 із 40 кандидатів, які наглядатимуть за прозорістю роботи бюро. Загалом віддали голоси майже 20 тисяч осіб. Офіційні результати голосування оголосять 6 червня. Проте лідери відомі уже зараз: три перші місця отримали представники громадської організації «Демократична сокира орди». Створили її напередодні голосування, і багато експертів мають сумніви: чи дійсно вона справжня?

Далі коротко.

В окупованому Криму хочуть розвивати оздоровчий туризм для іноземців.Такими планами з місцевими ЗМІ поділився радник підконтрольного Кремлю голови Криму Сергій Стрельбицький.

Туристи та футбольні вболівальники у день фіналу Ліги чемпіонів заплатили в готелях та ресторанах Києва близько 50 мільйонів гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

А президент України Петро Порошенко підписав указ про «десятиліття української мови».

Тест: Ви живете в книжці. Якій?

У якій книжці ви могли би уявити своє життя? До початку восьмого «Книжкового арсеналу» ми підготували для вас тест, який допоможе визначити ваш «книжковий дім». Де опинитеся, якщо доведеться переселятися з реального світу? Не знаєте? Проходьте тест 🙂

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