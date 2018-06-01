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01 Червень 2018, Київ 17:11
Події

Миротворці на Донбасі. Чи може Захід переконати Путіна?

«Нормандська четвірка» на рівні глав МЗС зустрінеться 11 червня цього року у Берліні і обговорить можливість розгортання миротворців ООН на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, перебуваючи у Маріуполі. На відміну від попередників на посаді глави МЗС Німеччини, Маас не робив заяв щодо послаблення санкцій проти Росії у разі прогресу з «Мінськом». Але що може зробити зараз Німеччина, Франція, Україна, щоб Росія погодилася на миротворців на Донбасі? І не лише як охоронців місії ОБСЄ, а по всій території, включно із українсько-російським кордоном?

Учасники програми Ваша Свобода: Сєргєй Сумлєнний, керівник представництва Фонду Гайнріха Бьолля у Києві; Олександр Білецький, військовий експерт; Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007 - 2009 роках.

Ведучий: Олександр Лащенко

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