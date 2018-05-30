Якби Україна поводилася твердіше, на міжнародній арені її сприймали б як партнера – Хомаха

Україна поводиться на міжнародних майданчиках як жертва, вважає експерт із міжнародних відносин Вадим Хомаха. Таку заяву він зробив в контексті останнього засідання Ради безпеки ООН. Натомість народний депутат Олексій Гончаренко спостерігає підтримку України, зокрема в ПАРЄ. Відсутність конкретних рішень він пояснює повільним характером дипломатичних процесів.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич зазначає, що Україна зараз не є в пріоритеті для ООН, але обговорення українського питання дає змогу почути, як змінюється позиція сторін щодо нього.

Питання України – одне з питань

«Це такий собі набір для аналізу для того, щоб випрацювати правильну політику, як донести наші інтереси до наших партнерів, і в чому Росія натякає, що вона може поступитися або на які компроміси вона може піти. З точки зору конкретних рішень, звісно, це нічого не дає. З точки зору того, щоб пояснити позиції основних гравців, – це важлива річ. Питання України – одне з питань. Україна за останні кілька років не вийшла зі своїми ідеями, не було жодної української ініціативи. Ми йшли в тих рамках, в тих межах, які для нас обмалювали інші гравці. Виходячи з того, дивно було б, якщо б Україна сьогодні була у пріоритеті Організації Об’єднаних Націй», – міркує Тишкевич.

Однак народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» та делегат від України в ПАРЄ Олексій Гончаренко запевняє, що Україна лишається у світовому порядку денному.

Агресором проти України виступає член Ради безпеки, який має право вето

«Так, ми всі хотіли б побачити більш конкретні наслідки таких обговорень і конкретні результати, але дипломатія є надзвичайно повільною. Ми не можемо забути про те, що агресором проти України виступає постійний член Ради безпеки ООН, який має право вето на будь-яке рішення», – нагадує він.

Одним із напрямів, в яких спостерігається певний поступ, Гончаренко називає переговори щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

Росія взагалі про миротворчу місію не хотіла говорити, здавалося, що це взагалі не є можливим

«Нещодавно Росія взагалі про це (миротворчу місію – ред.) не хотіла говорити, і тоді здавалося, що це взагалі не є можливим. Але зараз є зміна ситуації, коли Росія готова це обговорювати, але виключно на лінії розмежування. Зрозуміло, що в цьому немає ніякого сенсу, таким чином миротворці будуть відділяти українську територію від української території. Звичайно, що Україні це абсолютно не потрібно», – сказав депутат в ефірі Радіо Свобода.

З огляду на ядерний арсенал та право вето в Раді безпеки ООН, додає він, на Росію не діють стандартні важелі міжнародного впливу, тож Гончаренко покладає надію на економічний тиск.

Окрему роль член делегації в ПАРЄ відводить дипломатичним зусиллям.

Парламентська асамблея домоглася низки резолюцій, які засуджують російську агресію

«Парламентська асамблея домоглася ухвалення низки резолюцій, які засуджують російську агресію проти України. Так є такі формулювання, як «російська окупація» не тільки Криму, але й Донбасу, хоча навіть деякі українські політики хочуть зробити вигляд, що цього не знають. Тому треба використовувати всі можливі майданчики для того, щоб доносити нашу позицію», – впевнений депутат.

Він сподівається, що тиск світової спільноти рано чи пізно сягне такої точки, що змусить Путіна піти з окупованих українських територій.

Експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха визнає значущість Ради безпеки ООН, однак негативно оцінює поведінку України на міжнародній арені.

Волкер – людина, яка зробила для врегулювання на Донбасі більше, ніж українське керівництво

«Роль України на цих майданчиках незначна. Протягом останнього року представник Держдепартаменту США Курт Волкер, якого я дуже поважаю, – єдина людина, яка зробила для врегулювання на Донбасі в десять разів більше, ніж українське керівництво», – переконаний він.

Хомаха вважає, що Київ надто часто вдається до ролі жертви, що навряд чи додає йому балів в очах західних союзників.

«Якби Україна поводилась твердіше, більш впевнено, тоді і ставлення до неї було б як до партнера. Зараз – це жертва», – каже він.

Так само скептично експерт відгукується і про перспективи розміщення миротворців ООН у зоні бойових дій.

Ніхто за Україну на Донбасі воювати не буде

«Введення миротворчого контингенту на Донбас – це балачки, тому що Росія на це не погодиться без своїх умов за жодних варіантів. Але ніхто за Україну на Донбасі воювати не буде. Я це підкреслював, підкреслюю і буду підкреслювати. Донбас може звільнити тільки Україна. А міжнародні сили можуть бути введені вже потім», – пояснює Хомаха.

Для України, на його переконання, наразі має бути пріоритетним зміцнення власної армії – він очікує, що російська агресія на сході посилиться після закінчення Чемпіонату світу з футболу в Росії та напередодні президентських виборів в Україні.

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