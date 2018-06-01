Жители Славянска протестуют против повышения тарифов. Горожан возмутила идея чиновников поднять стоимость услуг ЖЭКов на 217 процентов. Власти говорят, что таким образом пытаются выровнять разницу между себестоимостью услуг и получаемой прибылью. Ведь коммунальные тарифы в Славянске установлены еще в 2009 году. Однако, активисты считают, что средства стоит искать не в карманах горожан, а из других источников.

Мы со страхом ждем нового отопительного сезона и новых тарифов

Сотни недовольных людей вышли на акцию протеста в Славянске. На центральной площади горожане собрались, чтобы выразить свое возмущение идеей властей поднять коммунальные платежи за услуги ЖЭКов.

«На 217 процентов дорожает. Это непосильно. И теперь еще условия субсидии очень жесткие. Поэтому мы со страхом ждем нового отопительного сезона и новых тарифов», – рассказывает жительница Славянска Надежда Тимофеева.

Пенсионерка Валентина Солёная считает повышение необоснованным. Женщина рассказывает, что ремонтировать дома коммунальщиков не заставить, а плату за обслуживание дворов постоянно поднимают.

«Раньше я за трехкомнатную квартиру платила 24 гривны. Сейчас я плачу 125. А теперь, значит, Лях (мэр Славянска Вадим Лях – ред.) собирается их на 200 процентов (поднять – ред.). Это получается, что трехкомнатная квартира будет стоить мне 300 гривен в месяц!» – говорит жительница Славянска Валентина Солёная.

Чтобы обсудить возможное повышение квартплаты, власти собрали общественные слушания.

Там людям объяснили, что эта мера необходима, ведь существующий тариф рассчитан по меркам 2009 года. И в нем заложена зарплата коммунальщиков в размере 500 гривен. А сегодня она достигла почти трех с половиной тысяч. Но эти доводы возмущенных пенсионеров не убедили. Тогда в ход пошли эмоции Славянского городского головы Вадима Ляха.

Я готов весь жилой фонд отдать людям

«Я готов весь жилой фонд отдать людям и сказать: люди добрые, сами работайте над лифтами, чините своими руками, убирайте территорию. И тарифов вообще не будет. Мы вообще их снимем», – заявил горожанам с трибуны Славянский городской голова Вадим Лях.

Организовал общественность бывший секретарь горсовета, руководивший городом после освобождения в 2014 году, а теперь общественный активист Олег Зонтов. Экс-чиновник считает, что нынешние власти в погоне за рентабельностью не учитывают реальную платежеспособность людей.

Это чистой воды грабеж!

«С чего людям платить? Если сейчас коммуналка у них по городу составляет 150 гривен, то это будет 450. Это чистой воды грабеж! Поэтому надо искать другие варианты поддержки ЖЭКов, но не за счет людей. Поэтому мы собрали сегодня такой митинг-протест для того, чтобы люди высказали свою истинную позицию», – рассказывает активист Олег Зонтов.

В ответ на это мэр посоветовал активистам самим идти и подметать улицы города, а он из своей зарплаты будет им отчислять по 500 гривен в месяц. Пришедшие на слушания работники ЖЭКов встали на сторону горсовета.

Окончательное решение по этому поводу местная власть будет принимать на следующей неделе на заседании исполнительного комитета городского совета.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)