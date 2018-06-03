Податок на соцмережі, щоб «припинити плітки»: де і навіщо?

Парламент Уганди ухвалив новий закон, який запроваджує податок на використання месенджерів соціальних мереж. Тепер людям, які хочуть переписуватися на відомих платформах, таких як Facebook, Skype чи Whatsapp, необхідно буде сплачувати приблизно 5 центів у день. Активісти ж наголошують: справа не у плітках, і не в економічних проблемах.

Президент Уганди Йовері Мусевені став ініціатором змін до використання соціальних мереж. Він заявив, що вони сприяють розповсюдженню пліток, повідомляє британська служба «Бі-бі-сі».

У міністерстві фінансів країни пояснюють: податок необхідний для того, щоб допомогти країні виплатити свій національний борг.

«Ми шукаємо грошей, щоб забезпечити безпеку країни та збільшити кількість електричної енергії, щоб люди могли більше насолоджуватися соціальними мережами», – пояснював міністр фінансів агенції Reuters у квітні.

Закон набуде чинності з 1 липня, але й досі залишається чимало запитань стосовно того, як саме реалізовуватимуть цю ідею.

Населення країни складає 23,6 мільйонів людей, з яких 17 використовують інтернет, мовиться у статті.

Активісти: справа не в плітках

Журналіст і активіст Уганди Лідья Намубіру пояснює, що справжня причина ухвалення закону полягає у тому, що онлайн спілкування між людьми може загрожувати 32-річному правлінню Мусевені.

«Президент ... заявив, що сутність закону в тому, щоб зупинити поширення пліток серед молоді, але що іронічно в цій заяві, це те, що він зробив її після того, як [популярний музикант] Бобі Вайн став членом парламенту саме завдяки онлайн-кампанії», – цитує Намубіру видання The Guardian. Вайн є дуже популярним діячем серед молоді, мовиться у статті.

Критики 73-річного президента наголошують, що його уряд використовує різноманітні тактики, щоб обмежити вільні політичні дискусії і придушити будь-які дії опозиції, і податок на месенджери – одна з них.

Наприклад, під час президентських виборів 2016 року доступ до соціальних мереж в Уганді був припинений, а в квітні регулятор зв’язку наказав інтернет-провайдерам призупинити неліцензовані інтернет-новини, йдеться у статті.

Новий закон також включає податок розміром в один відсоток на операції з мобільних грошових переказів.

«Маючи незначний доступ до формальних банківських послуг, багато людей покладаються саме на мобільні телефонні компанії для зберігання та переказу грошей в електронному вигляді», – пояснює автор.

Та Уганда не перша африканська країна, яка зробила крок назустріч регулюванню використання Інтернету. Танзанія, наприклад, навесні зобов’язала будь-якого власника блогу чи веб-сайту сплачувати щорічний внесок за ліцензію, який складає 440 доларів, мовиться у Reuters.