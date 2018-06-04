Українські миротворці в Косові. Пройшли війну на Донбасі, тепер зберігають мир на Балканах

Пройшли війну на Донбасі, а тепер не дають розгорітися конфлікту на Балканах. Українські миротворці у складі міжнародних сил KFOR стежать за порядком в Республіці Косово. Чи знадобився їм бойовий досвід? І чи можливо застосувати балканські навички миротворців в Україні? У матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Це – не зона військової операції на Донбасі. Це – Косово. Міжнародні миротворчі сили KFOR тренуються втихомирювати заворушення. Поліцейська місія просувається вперед під «градом» каміння і «коктейлів Молотова». Інженерний танк пробиває барикади. Технікою керують українські бійці.

Ранкове шикування. Командир українського національного миротворчого контингенту Олег Рябчук роздає наряди. Інженерна рота вирушає з бази KFOR в приштинський аеропорт. В українських миротворців – своя спеціалізація.

«Свобода пересування миротворчих підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури», – каже командир роти національного контингенту Владислав Сидоренко.

Український контингент стежить за порядком в Косові вже 19 років. Зараз українців тут небагато – 40 осіб. Усі досвідчені. Після початку конфлікту на Донбасі в Республіку Косово посилають переважно бійців, які пройшли війну. І не тільки бійців.

«Техніка, яка у нас тут є в контингенті – це ІМР-2, застосовувалася в 2014 році для розбирання, розбивання барикад», – пояснює Сидоренко.

«Кіборги» в Косові

Завдання на головному стратегічному об’єкті Косова, в аеропорту Приштини, виконують колишні «кіборги». Командир роти Сергій Бірковський в іншому аеропорту – Донецькому – мав позивний «Їжак».

«Найгарячіша пора, коли здали старий термінал, а ми його хотіли назад відвоювати», – пригадує Бірковський бої за Донецький аеропорт. У приштинському аеропорту військові відновлюють дорожнє полотно.

Важко повірити, але влітку 1999 року тут, в аеропорту Приштини, могла початися Третя світова війна. Аеродром несподівано захопили російські десантники, щоб не пустити туди військових НАТО.

Зухвалий крок підняв бойовий дух в самій Росії, але на сам конфлікт в Косові практично не вплинув. Зараз тут працює міжнародний контингент під проводом НАТО. Вже давно без росіян, зате з українцями, які пройшли через війну на Донбасі.

«Ми багато чому на війні навчилися. І тут нам вже набагато легше працювати, ми передаємо досвід іншим країнам – також і беремо цей досвід. Якщо, не дай Боже, тут станеться зіткнення, ми будем до нього готові», – переконаний Бірковський.

Військова служба українців у Косові

Повертаємося на військову базу KFOR. Українці ночують в двоповерховому модулі по сусідству з американцями і угорцями.

Командир українських миротворців Олег Рябчук особисто проводить екскурсію для журналістів «Донбас.Реалії». Військовий показує житло офіцерів KFOR. В кімнаті є холодильник, телевізор – умови доволі непогані.

«Ось у нас є гаряча вода, є холодна вода, пральна машина. Прибиранням займається окрема служба «еколоджі», вони ж і перуть», – каже Рябчук.

Ніяких турбот по господарству. Бійці займаються виключно військовими і інженерними завданнями, додає камандир. А вільний час використовують як захочуть. Наприклад, вчать англійську або ходять в тренажерний зал.

Їдальня – «шведський стіл», як в дорогих готелях. Їжа смачна і різноманітна, зауважують військові. Але зізнаються: іноді душа просить чогось незвичайного. На військовій базі в Косові бійці збирають виноградних равликів і самі ж їх готують.

В Косові нині перебуває 40 українських миротворців, а також є собака. «Звати його Рік. Ми з ним вже три з половиною роки. Також виконували роботу в антитерористичних операціях», – показують військові пса.

Ще одне важливе завдання українського контингенту на Балканах – розмінування і пошук вибухівки. І тут Рік – незамінний помічник. Сьогодні він – єдина мінно-розшукова собака в Косові. Військові хвалять: завдання виконує на відмінно.

Ситуація в Косові і бойовий досвід українців

Зараз в Косові – відносно спокійно. Але напруженість між місцевими албанцями і сербами зберігається. Особливо на непідконтрольній приштинскому уряду півночі цієї частково визнаної республіки.

«Я вважаю, що становище тут все ж таки хитке, тому що політична ситуація нестабільна. А наш особистий бойовий досвід багато в чому може допомогти. Люди наші будуть вести себе більш спокійніше і впевненіше в небезпечний ситуаціях», – переконаний капітан, командир групи інженерного забезпечення Михайло Новосад.

І все ж, українські бійці сподіваються, що свій бойовий досвід тут, в Косові, застосовувати їм не доведеться. До яких страшних наслідків може привести військовий конфлікт, військові, які пройшли Донбас, знають не з чуток.

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