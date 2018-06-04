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04 Червень 2018, Київ 15:39
Суспільство

Українські миротворці в Косові. Пройшли війну на Донбасі, тепер зберігають мир на Балканах

40 українських миротворців стежать за порядком в Республіці Косово

Пройшли війну на Донбасі, а тепер не дають розгорітися конфлікту на Балканах. Українські миротворці у складі міжнародних сил KFOR стежать за порядком в Республіці Косово. Чи знадобився їм бойовий досвід? І чи можливо застосувати балканські навички миротворців в Україні? У матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Це – не зона військової операції на Донбасі. Це – Косово. Міжнародні миротворчі сили KFOR тренуються втихомирювати заворушення. Поліцейська місія просувається вперед під «градом» каміння і «коктейлів Молотова». Інженерний танк пробиває барикади. Технікою керують українські бійці.

Інженерний танк пробиває барикади
Інженерний танк пробиває барикади

Ранкове шикування. Командир українського національного миротворчого контингенту Олег Рябчук роздає наряди. Інженерна рота вирушає з бази KFOR в приштинський аеропорт. В українських миротворців – своя спеціалізація.

«Свобода пересування миротворчих підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури», – каже командир роти національного контингенту Владислав Сидоренко.

Міжнародні миротворчі сили KFOR тренуються втихомирювати заворушення
Міжнародні миротворчі сили KFOR тренуються втихомирювати заворушення

Український контингент стежить за порядком в Косові вже 19 років. Зараз українців тут небагато – 40 осіб. Усі досвідчені. Після початку конфлікту на Донбасі в Республіку Косово посилають переважно бійців, які пройшли війну. І не тільки бійців.

«Техніка, яка у нас тут є в контингенті – це ІМР-2, застосовувалася в 2014 році для розбирання, розбивання барикад», – пояснює Сидоренко.

«Кіборги» в Косові

Завдання на головному стратегічному об’єкті Косова, в аеропорту Приштини, виконують колишні «кіборги». Командир роти Сергій Бірковський в іншому аеропорту – Донецькому – мав позивний «Їжак».

«Найгарячіша пора, коли здали старий термінал, а ми його хотіли назад відвоювати», – пригадує Бірковський бої за Донецький аеропорт. У приштинському аеропорту військові відновлюють дорожнє полотно.

Сергій Бірковський, командир роти, «кіборг»
Сергій Бірковський, командир роти, «кіборг»

Важко повірити, але влітку 1999 року тут, в аеропорту Приштини, могла початися Третя світова війна. Аеродром несподівано захопили російські десантники, щоб не пустити туди військових НАТО.

Зухвалий крок підняв бойовий дух в самій Росії, але на сам конфлікт в Косові практично не вплинув. Зараз тут працює міжнародний контингент під проводом НАТО. Вже давно без росіян, зате з українцями, які пройшли через війну на Донбасі.

І таке можна побачити на вулицях сучасного Косова
І таке можна побачити на вулицях сучасного Косова

«Ми багато чому на війні навчилися. І тут нам вже набагато легше працювати, ми передаємо досвід іншим країнам – також і беремо цей досвід. Якщо, не дай Боже, тут станеться зіткнення, ми будем до нього готові», – переконаний Бірковський.

Військова служба українців у Косові

Повертаємося на військову базу KFOR. Українці ночують в двоповерховому модулі по сусідству з американцями і угорцями.

Командир українських миротворців Олег Рябчук особисто проводить екскурсію для журналістів «Донбас.Реалії». Військовий показує житло офіцерів KFOR. В кімнаті є холодильник, телевізор – умови доволі непогані.

Кімнати, в яких живуть українські миротворці
Кімнати, в яких живуть українські миротворці

«Ось у нас є гаряча вода, є холодна вода, пральна машина. Прибиранням займається окрема служба «еколоджі», вони ж і перуть», – каже Рябчук.

Ніяких турбот по господарству. Бійці займаються виключно військовими і інженерними завданнями, додає камандир. А вільний час використовують як захочуть. Наприклад, вчать англійську або ходять в тренажерний зал.

Їдальня військової бази KFOR
Їдальня військової бази KFOR

Їдальня – «шведський стіл», як в дорогих готелях. Їжа смачна і різноманітна, зауважують військові. Але зізнаються: іноді душа просить чогось незвичайного. На військовій базі в Косові бійці збирають виноградних равликів і самі ж їх готують.

В Косові нині перебуває 40 українських миротворців, а також є собака. «Звати його Рік. Ми з ним вже три з половиною роки. Також виконували роботу в антитерористичних операціях», – показують військові пса.

Пес Рік, теж входить до української миротворчої місії в Косові
Пес Рік, теж входить до української миротворчої місії в Косові

Ще одне важливе завдання українського контингенту на Балканах – розмінування і пошук вибухівки. І тут Рік – незамінний помічник. Сьогодні він – єдина мінно-розшукова собака в Косові. Військові хвалять: завдання виконує на відмінно.

Ситуація в Косові і бойовий досвід українців

Зараз в Косові – відносно спокійно. Але напруженість між місцевими албанцями і сербами зберігається. Особливо на непідконтрольній приштинскому уряду півночі цієї частково визнаної республіки.

«Я вважаю, що становище тут все ж таки хитке, тому що політична ситуація нестабільна. А наш особистий бойовий досвід багато в чому може допомогти. Люди наші будуть вести себе більш спокійніше і впевненіше в небезпечний ситуаціях», – переконаний капітан, командир групи інженерного забезпечення Михайло Новосад.

Михайло Новосад, капітан, командир групи інженерного забезпечення
Михайло Новосад, капітан, командир групи інженерного забезпечення

І все ж, українські бійці сподіваються, що свій бойовий досвід тут, в Косові, застосовувати їм не доведеться. До яких страшних наслідків може привести військовий конфлікт, військові, які пройшли Донбас, знають не з чуток.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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