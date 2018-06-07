Аудитор НАБУ: постать Володимира Василенка викликала суперечливі оцінки (огляд реакцій)

Після голосування за Антикорупційний суд Верховна Рада ухвалила ще одне гучне «антикорупційне» рішення, яке, втім, залишилось менш поміченим.

Депутати визначилися із аудитором для Національного антикорупційного бюро України. Ним став 81-річний професор права Володимир Василенко.

Хто і чому називає Василенка «ручним» кандидатом? Які наслідки нечесний аудит може мати для НАБУ і боротьби з корупцією загалом? Радіо Свобода зібрало реакції політиків, експертів і користувачів соціальних мереж.

Хто такі аудитори НАБУ і що від них залежить

Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування.

Ця комісія складається із трьох членів: по одному від президента, уряду і Верховної Ради.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування правоохоронного органу.

Минулого року аудитором від уряду став професор Михайло Буроменський. Сьомого червня парламент проголосував за Володимира Василенка. Тепер черга – за президентом Петром Порошенком.

Верховна Рада вже втретє проводила конкурс на аудитора НАБУ. Цього разу було 5 кандидатів. Комітет парламенту з питань запобігання і протидії корупції рекомендував Раді обрати аудитором Володимира Василенка або громадянина США, колишнього прокурора Томаса Файєрстоуна.Останнього рекомендували на посаду аудитора НАБУ посольство США, міжнародна антикорупційна організація «Transparency International Україна» та Інститут CEELI у Празі, який займається розвитком верховенства права. Файєрстоун має значний досвід в органах досудового розслідування та прокуратурі США: 6 років працював у відділі боротьби з організованою злочинністю Прокуратури США в Нью-Йорку, де спеціалізувався на справах російських олігархів та чиновників, пов’язаних із корупцією та відмиванням коштів.

81-річний Василенко – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Він був надзвичайним і повноважним послом України, представником України в Раді ООН з прав людини, уповноваженим України в Міжнародному суді ООН у справі між Румунією та Україною щодо делімітації морських просторів у Чорному морі. У 2001 році Василенко був обраний Генеральною асамблеєю ООН до Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, де працював суддею до січня 2005 року.

Рада відкрила новий фронт проти НАБУ – Каленюк

«Змішаний день в Україні: парламент проводить закон про антикорупційний суд, звільняє реформатора – міністра фінансів і призначає аудитора НАБУ, щодо якого антикорупційні організації мають сумніви», – резюмує експерт аналітичної організації Atlantic Council Мелінда Харінг.

«Мені здається, якби не поставили питання щодо призначення аудитора НАБУ, не було б і голосування за Антикорупційний суд», – сказав директор НАБУ Артем Ситник.

«289 голосів за аудитора НАБУ 81-річного українського професора Василенка. Цим рішенням Рада відкрила новий фронт проти НАБУ, – вважає виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк. –Маємо два українських правозахисника, які будуть проводити аудит НАБУ. Однозначно, влада скористається цим аудитом, щоб позбутися директора НАБУ».

Директор фундації Dejure, експерт «Реанімаційного пакету реформ»​ Михайло Жернаков вважає призначення аудитором Василенка «черговим кроком для знищення НАБУ»​.

«Українця Василенка визначили аудитором для зовнішнього аудиту НАБУ! «Зовнішнього» – значить особа не живе в Україні, але владі потрібна контрольована людина», – написав у твіттері депутат Сергій Кіраль («Самопоміч»)

Економіст української фінансової компанії ICU Михайло Демків заперечує йому: «Зовнішній – не означає іноземний! Зовнішній аудит означає, що для його здійснення залучається аудитор, який не працює в компанії чи установі».

Активістка ГО «Центр протидії корупції» Олександра Устінова звертає увагу на ще один факт із досьє Володимира Василенка: він – батько чинного «одіозного члена ВККС».

Мова йде про члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка.

«Я хоч і не підтримував Василенка, але через його вік та відсутність досвіду. А хто чий батьки чи син – це дуже суб'єктивне питання», – реагує народний депутат Остап Єднак («Самопоміч»).

Частина користувачів Twitter налаштована вкрай песимістично щодо кандидатури Василенка: мовляв, запрацює Антикорупційний суд, але «зламається» НАБУ.

«Вони призначать ручного аудитора НАБУ, і до антикорупційного суду будуть доходити лиш справи неугодних», – вважає цей дописувач.

«Бувай, НАБУ, нам тебе не вистачатиме», – пише інший.

Аудитор НАБУ відмовився працювати безкоштовно, попри закон?

Під час засідання профільного комітету Ради тоді ще кандидат в аудитори НАБУ Володимир Василенко зауважив, що робота аудиторів не оплачується, і потрібно внести поправки до законодавства, щоб це змінити.

«Жодного слова не сказано (у законі про НАБУ – ред.) про матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії зовнішнього контролю. Комісія з трьох людей не спроможна виконати роботу, треба вносити поправку до закону і передбачити матеріально-технічне забезпечення комісії», – сказав він.

На репліку, що робота аудитора буде на громадських засадах, Василенко відповів: «Працюйте самі на громадських засадах».

Хто підтримує Василенка

Ось так фракції голосували за аудитора НАБУ. Найбільше голосів Василенку віддали «радикали» Ляшка.

Депутат від «Блоку Петра Порошенка»​ Валерій Карпунцов привітав депутатів із достойним, на його думку, вибором.

Журналіст і волонтер Юрій Бутусов висловив жаль, що депутати не проголосували за Файєрстоуна, але і написав, що сьогоднішнє голосування за аудитора НАБУ – це «важлива подія і конструктивне рішення».

«Василенко – один з провідних в Україні спеціалістів з міжнародного права, людина з іменем і серйозною юридичною кар'єрою», – вважає Бутусов.

А блогер Назар Приходько закликає не спішити робити висновки про нового аудитора НАБУ і наводить перелік його фахових досягнень.