​За громадянську позицію чи за «виховання бойовиків»? Із посади викладача звільнили учасника війни на Донбасі

У Павлограді з посади викладача звільнили Сергія Тіщенка. Чоловіка знають у місті, він брав участь у війні на сході України у складі добровольчого підрозділу, організовував місцеву самооборону, є депутатом міськради і громадським активістом. Упродовж майже шести років він викладав у Павлоградському коледжі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» предмети «захист Вітчизни» та «фізичну культуру», вів молодіжний патріотичний клуб і, як підтвердили в адміністрації вишу, мав подяки «за визначні заслуги». Сам Тіщенко зазначає, що посадою поплатився через надто активну патріотичну життєву позицію, яка не подобалась керівництву коледжу, а також його опонентам у міськраді. Водночас у навчальному закладі зауважують, що чоловік пішов з посади сам, а в мерії стверджують, що не давали вказівок про звільнення.

«Або заява на звільнення, або звільнення за статтею», – таку усну умову, як розповідає екс-викладач Сергій Тіщенко, перед ним поставило керівництво коледжу, коли виникла конфліктна ситуація. Це сталося одразу після мітингу проти підвищення цін на проїзд у транспорті в місті, у якому брав участь сам Тіщенко та декілька студентів закладу.

«Є скарга від батьків, що Ви готуєте з дітей бойовиків»

Сергій розповідає: ці студенти – повнолітні й пішли на акцію протесту самі. Його ж, як викладача, звинуватили в «залученні». На свою адресу, каже екс-викладач, тоді він почув чимало образливих і несправедливих закидів, у тому числі звинувачення «у вихованні бойовиків».

Звичайно, я, як викладач, маю вплив, бо весь час говорю хлопцям, що треба боротись за справедливість. Але я не закликав їх на цю акцію

«Мітинг проти підвищення плати на проїзд в міському транспорті був санкціонований, всі були попереджені, проблем не виникало. На сесії ми як депутати запропонували переглянути рішення, створити комісію, спробувати вплинути на перевізників. Так, на цьому заході було кілька студентів. Але у жодного з них я не викладаю, я викладаю тільки на першому курсі, а це були старші хлопці, повнолітні», – розповів Радіо Свобода Сергій Тіщенко.

«Звичайно, я, як викладач, маю вплив, бо весь час говорю хлопцям, що треба боротись за справедливість. Але я не закликав їх на цю акцію, інформація була на афішах, в Інтернеті. Ця акція перетворилась на умовне блокування, міський голова переніс засідання, але ніяких порушень закону не було. І от в коледжі мені заявляють: «Ви зірвали студентів»... Я думаю, що їм просто зателефонували з мерії. Побачили, що є ресурс, який працює не на них. Мені сказали, по суті, поставили ультиматум: «Звільняйтесь або звільнимо за статтею. От тут Ви запізнились, у Вас є догана. От у нас є скарга від батьків, що Ви готуєте з дітей «бойовиків» тощо. Я ж сказав: «Колеги, вашими руками зі мною просто хочуть розправитись як з неугодним депутатом», – каже Тіщенко.

Сергій Тіщенко зауважує: невдоволення його активністю в адміністрації коледжу зріло давно. Він переконаний: головна причина – його проукраїнська позиція і певний авторитет серед вихованців. Він також зауважує, що адміністрація коледжу за часів президентства Віктора Януковича відкрито підтримувала «Партію регіонів» і навіть збирала студентів на «антимайдан».

«Коли в Павлограді розпочався активний патріотичний рух, у нашому коледжі якось так затихли. А от з минулого року почались якісь закиди. Торік почали тиснути щодо нашої з хлопцям поїздки до Холодного яру, на Черкащину. Почались якісь заборони, хоча інші викладачі спокійно собі возили студентів на екскурсії. Почали тиснути морально, фінансово. Але я тримався», – каже Тіщенко.

У коледжі його тримала не зарплатня, як для шахтарського міста вона була невелика, зауважує Тіщенко, а цікава робота, можливість спілкуватись з молоддю. Разом з вихованцями створив аудиторію-музей АТО, ходили в походи, проводили таборування. Заради справи, якою горів, був згоден підпрацьовувати поза викладацькою роботою.

Я не тримався за зарплату. У мене була головна мета – виховання молоді

«Я, в принципі, завжди хлопцям казав: «Ви як чоловіки готуєтесь до майбутніх потрясінь, ви готуєтеся до майбутньої війни», бо вже тоді було таке передчуття. Треба розуміти: відсоток тих, хто хотів би займатись військово-патріотичною роботою, невеликий, бо тут треба «пахати». Це тривалі походи, рейди по 20, 30, 50 кілометрів, відвідування військових частин, стрільби. Це цікаво, але це і важко. З 2014 року багато моїх хлопців пішли воювати в АТО, ніхто не спасував. Пишаюсь, що моїм хлопцям знадобилась наша підготовка… Я не тримався за зарплату. У мене була головна мета – виховання молоді», – зауважує екс-викладач.

Міська влада не повинна впливати на адміністрацію навчального закладу. Це нонсенс

Сергій Тіщенко підозрює: вказівку на його звільнення могли дати безпосередньо з мерії. У міськраді Павлограда депутатська більшість – за «Опозиційним блоком», та і сам мер балотувався від цієї політичної сили. Сам же Тіщенко представляє опозиційну до них політсилу.

«Навчальний заклад не повинен контролювати життя студента і викладача поза начальним закладом. Більше того, міська влада не повинна впливати на адміністрацію навчального закладу. Це нонсенс», – зауважив Тіщенко.

«Міський голова не міг давати вказівку»

У Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», у структуру якого входить коледж, на інформаційний запит Радіо Свобода відповіли: викладача звільнили без тиску, за його власним бажанням, рішення ухвалювала дирекція коледжу.

«Тіщенка Сергія Олексійовича наказом від 15.05.2018 № 24-к звільнено за власним бажанням. Рішення про звільнення керівництво коледжу приймало самостійно, керуючись Положенням Павлоградського коледжу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», затвердженого наказом ректора університету від 24.04.2018 № 515-л, а саме 6 пунктом: «директор коледжу в межах наданих йому повноважень... призначає на посаду та звільняє з посади працівників», – йдеться у відповіді.

Водночас у виші наголосили, що діяльність університету та його підрозділів «провадиться на принципах незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій».

У Павлоградському коледжі прохання Радіо Свобода надати коментарі про зауваження до роботи викладача проігнорували. З моменту подання інформаційного запиту минуло три тижні.

Не підтверджують офіційно фактів тиску на колишнього викладача, який є депутатом міськради, і в мерії Павлограда. У відповіді на звернення Радіо Свобода, підписній міським головою Анатолієм Вершиною, йдеться про те, що павлоградський коледж не підпорядкований і не підзвітний мерії. «Як наслідок, міський голова не міг давати вказівку на звільнення особи, яка не знаходиться у трудових відносинах з органом місцевого самоврядування», – мовиться в документі.

Акції на підтримку Тіщенка

Між тим колишні вихованці Сергія Тіщенка та його друзі організували флешмоб «Підтримую Тіщенка»: в соцмережах вони викладають пости та відео. Від Міністерства освіти України вимагають його поновлення на посаді.

До ініціативи долучились активісти в інших містах України.

«Ось вам ситуація для порівняння. 21 травня 2018 року Міністерство освіти і науки оголосило догану ректору Сумського педагогічного університету Юрію Лянному за те, що відправив своїх студентів на практику до окупованого Росією Криму! Ви це можете собі уявити? Людина відправляє дітей до країни, з якою ми зараз воюємо! І йому за це догана! – написав викладач Владислав Дутчак. – Сергій Тіщенко піклується про молодь та захищає Батьківщину – він поганий! Юрій Лянний відправляє дітей до ворога – він нормальний педагог!»