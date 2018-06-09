Україна, Грузія та Молдова створять міжпарламенстьку асамблею

Голови парламентів України, Грузії і Молдови підписали заяву про створення міжпарламентської асамблеї. Церемонія відбулася 9 червня в Києві. У ній взяли участь спікер парламентів України Андрій Парубій, Грузії Іраклій Кобахідзе і Молдови Андріан Канду.

Є міжпарламентська асамблея Україна-Польща-Литва і асамблея Україна-Грузія-Молдова теж стане прекрасним майданчиком

«У нас є прекрасний досвід діяльності міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва, де зародилося багато прекрасних ідей, таких як ідея «плану Маршала». І я переконаний, що й міжпарламентська асамблея Україна-Грузія-Молдова стане прекрасним майданчиком», – зауважив Андрій Парубій.

Іраклій Кобахідзе зазначив, що сьогоднішня заява свідчить про «серйозні наміри поглиблювати співпрацю» між трьома країнами.

А Андріан Канду сказав, що перед Україною, Грузією і Молдовою стоять «майже однакові виклики».

«Ось чому для наших країн важливо обмінюватися досвідом і знаннями у пошуку рішень, які були б корисними не для окремо взятої країни, а для наших країн разом», – сказав голова молдовського парламенту.

Український спікер зауважив, що створення асамблеї не є одномоментним, рішення ще має бути затверджене робочими групами, обраними від кожного парламенту.

Урочиста церемонія підписання відбулася під час Міжпарламентської конференції «Грузія, Молдова та Україна: посилення міжпарламентського компоненту регіонального і безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО».

Перед засіданням Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд, ухвалений парламентом 7 червня.