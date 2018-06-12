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День России отпраздновали 12 июня и на оккупированной территории востока Украины. В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке собрали праздничный митинг из около пяти тысяч людей: они держали в руках флаги России и слушали лозунги организаторов, ключевым тезисом которых было: «День России – и наш с вами праздник, потому что это символ объединения народов». Эту фразу – лейтмотив донецкого митинга – сплошь и рядом цитируют ресурсы контролируемых Россией сепаратистов. Какое же «объединение народов» существует сейчас у России с ОРДЛО?

Деньги

Если вынести за скобки финансирование вооружённых формирований, то денежные связи России с неподконтрольными Украине территориями Донбасса – это, в первую очередь, выплата пенсий и соцпособий. Для многих людей это – единственный источник дохода. Что касается местного производства, то состояние его таково: часть предприятий вывезена в Россию, часть пришла в запустение; есть примеры запуска некоторых заводов (Донецкого металлургического, Енакиевского металлургического, Харцызского сталепроволочно-канатного предприятия «Силур»), но всё это при рассмотрении вблизи оказывается запуском лишь отдельных их цехов. Так же, как местный автобус «Донбасс» оказался слегка переделанным российским ПАЗом.

Речь идёт не об инвестициях, а о поддержании минимального уровня для выживания территории, говорят экономисты. Ничто большее России здесь не выгодно, считают экономисты. «Не знаю, какие стратегические цели преследует Россия, но то, что мы сейчас видим, – это впихнуть ОРДЛО в Украину и плюс, чтобы это была полная экономическая пустышка. У России есть свой уголь и своя металлургия. Каждая остановленная домна на Донбассе – ликование российских металлургов. Это уничтожение конкурента», – говорит шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Пирович.

Лидеры группировки «ДНР» часто заявляют об укреплении связей с Россией, но чаще все сводится лишь к инициативам и планам развития торговли в будущем.

Документы

Долгое время «паспорта ЛДНР» оставались для России просто бумажками. Но в феврале 2018-го указом Владимира Путина они были признаны: при этом, в самом указе не используются названия, как обычно называют в Москве группировки «ДНР» и «ЛНР», «самопровозглашённых республик» – они определяются как «отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины», а само признание временное и будет действовать «на период до политического урегулирования ситуации». С «паспортом» незаконной группировки теперь можно въехать в Россию, купить билет на поезд и летать внутренними рейсами. Однако неоднократно жители неподконтрольных территорий Украины сталкивались и с обратным: на границе России «паспорта», а также «номерные знаки» не признавались пограничниками, при себе нужно было иметь украинские документы.

Дипломы российских университетов

Лидеры группировок «ЛДНР» настойчиво информируют по своим каналам, что «дипломы» вузов, оказавшихся под их контролем, признаются Россией. Периодически боевики демонстрируют, как студентам вручают дипломы российских университетов.

На самом деле это лишь конкретные вузы России, которые решили параллельно аттестовать у себя выпускников из Донецка, все они – далёкие и малоизвестные. Скажем, Северо-Осетинская государственная медицинской академия, Ухтинский государственный технический и Уральский федеральный университеты. Но даже в приёмных некоторых из них оказались не в курсе, что группировки «ЛДНР» обещают их дипломы. «К нам представители приезжали «Донецкого университета»… но как бы я не совсем знаю особенности законодательства Украины, по нашему законодательству, это, скажем так, не совсем законно», – ответили там. В переписке с университетом выяснилось, что речь шла о профессиональной переподготовке на базе их учебного заведения – пройти её можно и без участия Донецка и боевиков.

Таким образом, в действительности, документы о высшем образовании образца России получают единицы с неподконтрольной территории, самостоятельно выехав в российские города и защитив там дипломную работу, а иногда закрыв еще несколько сессий. Остальные выпускники вынуждены довольствоваться документами с печатями, которые считаются недействительными в Украине и за рубежом.

Всего на неподконтрольной территории насчитывается порядка 19 «высших учебных заведений», лишённых украинской лицензии. Признание «дипломов» этих вузов подтвердили только в приёмной комиссии Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС), сославшись на указ президента России Владимира Путина «о временном признании документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Транспорт

У подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий полностью отсутствуют железнодорожное, авиасообщение с Россией. Поезда в ОРДЛО курсируют только по неподконтрольной территории (это электрички). Связь между оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей и российскими городами обеспечивается за счёт автобусных рейсов, которые, кстати, на время проведения Чемпионата по футболу ограничили, поскольку Ростовская область принимает гостей со всего мира, и проезд транспорта из зоны боевых действий – ни к чему.

Законы

Даже так называемые «законы», принятые группировками «ЛДНР», не совпадают с российскими.

Умы и песни

Вот где можно говорить об интеграции ОРДЛО с Россией, о которой заявляют в праздник деятели группировок, так это в гуманитарной сфере. Это десятки мероприятий, концертов, «культурных обменов», пробегов, пропагандистских лекций для детей и прочих шагов, направленных на информационное, но не на экономическое влияние на жителей этих территорий.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)