Более 5 тысяч украинцев купили билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. В социальных сетях началась волна негодования: одни считают, что спорт вне политики; другие уверяют – если болельщики из Украины станут заложниками, обменивать их не надо. А вот жителям временно неподконтрольных территорий въезд в Россию на время проведения чемпионата запретили.

Во время чемпионата Россия ограничивает въезд для жителей ОРДЛО: курсирование автобусов уже частично перекрыто, сообщают источники Радио Донбасс.Реалии в Донецке.

«Недавно родственники пытались выехать из Донецка в Сочи. Так оказалось, что прямых рейсов теперь нет. Перевозчики говорят, что причина в Чемпионате мира по футболу, ведь Сочи – один из принимающих городов. Теперь можно выехать только из Туапсе», – рассказал в личной переписке житель Донецка.

О том, что въезд транспорта с оккупированной части Донбасса ограничен, сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

​

В период проведения в РФ Чемпионата по футболу жители ОРДЛО будут фактически отрезаны

«Россия относится к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, как к людям второго сорта. В период проведения в РФ Чемпионата по футболу жители ОРДЛО будут фактически отрезаны не только от цивилизованного мира, но и от «великой и духовной». Вероятно, это из-за страха, что товары «с военторга» могут вернуться к основному поставщику», – говорится в сообщении Слободяна.

Ограничение въезда связано, вероятно, с указом президента России: на время Чемпионата по футболу в России запретили въезд вообще любых автобусов на территорию Ростова-на-Дону, Москвы и ряда городов. А для жителей неподконтрольной части Донбасса ближайший город и основной перевалочный пункт на территории России – это как раз Ростов-на-Дону. На Ростовскую область приходится весь неконтролируемый Украиной участок границы с Россией.

При этом более 5 тысяч болельщиков из Украины купили билеты на чемпионат мира. И это не смотря на то, что «сине-желтая» сборная участия в нем не принимает.

В социальных сетях уже назвали этих 5 тысяч болельщиков «будущими заключенными» и предложили в случае неприятностей их ни в коем случае не обменивать, или же по возвращению отправить в зону ООС – «вспомнить, что в стране война».

Радио Донбасс.Реалии опросили жителей Киева: собираются ли они ехать в Россию на Чемпионат мира?

«Конечно! Я еду. Это – же такое событие большое», – говорит киевлянин.

«​Нет. Во-первых, это – страна-агрессор. Во-вторых, нечего вывозить деньги стране-агрессору. А в-третьих, для нас это сейчас опасно, для граждан Украины», – ответил житель Киева во время опроса Радио Донбасс.Реалий

«Нет. Потому что у нас война идет. Из-за этого нельзя»​, – ​ прокомментировал киевлянин.

«Слишком неадекватные болельщики в России. У них постоянно драки, много убитых фанатов. Они просто не контролируют себя», – ответили журналистам Радио Донбасс.Реалии.

В Министерстве иностранных дел футбольных фанатов из Украины, которые собираются ехать на чемпионат мира, призывают отказаться от этой идеи. Аргументируют: при задержании украинским гражданам будет нелегко помочь, так как на территории России возможности консульской защиты украинцев очень ограничены.

«Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионаже, террористической деятельности, совершают против украинцев другие провокационные действия... Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным гражданам Украины консулов и адвокатов», – говорится в заявлении министерства.

Если все же достучаться до украинских фанатов невозможно и в Россию они ехать собираются, то Министерство иностранных дел советует: зарегистрироваться в онлайн-системе «Друг» и сделать там несколько заметок, чтобы потом можно было вычислить, где вы находитесь; а также на сайтах МИД и посольства Украины в России найти и записать телефоны горячих линий, чтобы можно было сразу обратиться за помощью.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)