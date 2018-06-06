Комітет зі свободи слова підтримав ідею заборонити трансляцію з Росії Чемпіонату світу – Червакова

Парламентський комітет зі свободи слова підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати цьогорічний Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Росії. Про це у Facebook повідомила перша заступниця голови комітету Ольга Червакова.

Також вона опублікувала текст проекту постанови за підписами лідера «Радикальної партії Олега Ляшка», а також його однопартійців, зокрема, Ігоря Мосійчука та Андрія Лозового.

Раніше в МЗС рекомендували громадянам України утриматися від поїздок до Росії для відвідання змагань фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яка відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року. Перебування громадян України на території Росії пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки, наголошували в МЗС.

На тлі закликів до бойкоту Чемпіонату світу з футболу, що незабаром має відбутися у Росії, ​щонайменше п'ять тисяч українців придбали квитки на його матчі, повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.