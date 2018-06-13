Чому на п’ятому році війни з Росією в Україні залишаються імперські пам’ятники? (Огляд преси)

Газета «Голос України» пише, що на п’ятому році війни з Росією, у якій загинуло понад десять тисяч українців, в українських містах продовжують стояти імперські та радянські пам’ятники. Видання наголошує, що зберігаючи «чужі» пам’ятники, суспільство у своєму розвитку орієнтується на чужі ідеологеми, закладені в них. Парламентська газета друкує перший матеріал «Монументальна пропаганда», в якому аналізуються вплив радянських пам’ятників на свідомість українців, які ще й досі «красуються» в українських містах. Заголовок статті – «Монументальна пропаганда: на п'єдесталі кат Петро I і «страстолюбиця» Катерина II».

«Зовсім доступна гривня» – у статті під таким заголовком газета «Україна молода» пише, що після невеликого просідання курсу Національний банк знову зміцнив гривню. Регулятор також спростив умови грошових переказів та пояснив причини, завдяки яким влітку українці мають стійку національну валюту. Як інформує видання, гривні допомагають зміцнюватися не лише українські експортери, а й населення, яке зараз активно продає заощаджені долари, а також сподівання на поступки МВФ. Експерти газети наголошують, що зростає пропозиція іноземної валюти при одночасному зниженні попиту на неї. Тобто, йдеться про сприятливу тенденцію для курсоутворення гривні.

Бойовий вертоліт, оснащений високоточними керованими ракетами і цілодобовою оглядово-прицільною системою з тепловізійним, телевізійним і лазерним каналами для ведення нічного бою, – давня мрія українських військових, констатує газета «День». Поряд із сучасними ракетними комплексами це один із тих видів зброї, які змінюють покоління армії й оборонного потенціалу на стратегічному рівні. Фахівці зазначають, що легендарні американські вертольоти Aн-64 Apache в обох іракських кампаніях знищили більше бронетехніки противника, ніж усе наземне озброєння разом узяте. Над розробкою подібної техніки вже не один рік працюють українські конструктори. Видання зазначає, що не випадково в усі часи українські інженери славились у всьому світі, а перший у світі вертоліт сконструював і підняв у повітря киянин Ігор Сікорський. Так і в цьому випадку: коли стало ясно, що ніхто не зацікавлений передавати Україні ключові технології, українські компанії взялися самі розв’язувати це завдання. І не безуспішно. Видання інформує, що бойовий гвинтокрил, оснащений високоточними керованими ракетами, в поточному 2018 році буде прийнято на озброєння ЗСУ. Стаття називається «Український гвинтокрилий мисливець».

Іноді вузькофахові події на довгий час стають новинами номер один для цілої країни й отримують небувалий резонанс у світі – процес виявляється важливішим за кінцевий результат. Попри всю резонансність, саме так газета «Голос України» характеризує епопею з ухваленням закону про Антикорупційний суд. Те, що це відбулося – безумовний позитив, визнає газета. От тільки суд – це лише остання ланка ланцюга антикорупційних органів. І доки бездоганно не запрацює весь механізм, судді не зможуть гарантувати очищення країни від корупції, наголошує дописувач парламентської газети.