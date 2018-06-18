Польські банки та бізнес заговорили українською

Польські комерційні та державні установи реагують на масову трудову та освітню міграцію з України до Польщі пропозиціями українською мовою. На вулицях польських міст дедалі частіше можна зауважити україномовні написи чи рекламу, передусім про грошові перекази в Україну та мобільний зв’язок. Рідною для українців мовою надають інформацію в приймальних комісіях багатьох польських вишів. Послуги українською пропонують у банках та в бюро нерухомості, а великі мережі супермаркетів організовують «українські тижні».

У семи провідних польських банках сьогодні можна отримати телефонні консультації українською мовою. Україномовну інформацію на своїх інфолініях надають такі кити банківського бізнесу як: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Getin Bank та ING Bank Śląski. Деякі банки у великих містах працевлаштовують консультантів із знанням української, аби клієнт отримав пояснення своює мовою безпосередньо у відділенні. У багатьох банківських установах звичними стали брошури українською мовою, які переконують у тому, що гроші варто тримати саме в цьому банку. Аби привабити українців банкіри пропонують їм вигідні умови, наприклад як у PKO BP чи в Gettin Bank – безкоштовне користування рахунком протягом перших кількох місяців, або ж нульові ставки за виплату готівки з усіх банкоматів на території Польщі.

Протягом останніх двох років звичними стали україномовні версії інтернет-сайтів банківських установ, чи українізований інтернет-банкінг. Нещодавно українську версію мобільного банкінгу своїм клієнтам запропонув найбільший польський державний банк PKO Bank Polski. Лукаш Куц, директор бюро мобільних та інтернет-проектів цього банку каже, що ця новинка – це «вихід назустріч потребам клієнтів». За його словами, серед клієнтів PKO BP дедалі більше іноземців, а для багатьох із них смартфон – це єдиний канал доступу до банківського рахунку.

Українською «заговорили» білетомати у Вроцлаві і Познані

На масову присутність українців у Польщі реагує місцева влада. У Вроцлаві вже два місяці у автоматах з продажу квитків та компостерах, встановлених у громадському транспорті та на зупинках можна послуговуватися українською мовною версією. Це четверта мова у таких пристроях – після польської, англійської та німецької. Державне підприємство, яке обслуговує вроцлавські білетомати, рішення про їхню «українізацію» пояснює бажанням «полегшити пересування по місту українцям, які працюють і навчаються у Вроцлаві».

У свою чергу вроцлавська редакція видання Gazeta Wyborcza таку ініціативу назвала «виявом гостинності щодо найбільшої національної меншості у Вроцлаві». За даними місцевої влади, у цьому місті мешкає приблизно 70 тисяч громадян України, тобто кожен десятий мешканець має український паспорт. На цьому наголошує Ґжегож Дзік, почесний консул України у Вроцлаві. Він ще торік публічно заявив, що українська мова могла б бути другою офіційною в міських установах.

Це відповідь міста на зростання кількості мешканців української національності. Українці складають 90 відсотків від усіх іноземців, які приїжджають до Познані

Значне збільшення кількості україномовних мешканців зауважили й у Познані. Тут створили українську версію офіційного інтернет-сайту міста, де можна знайти інформацію про умови навчання, чи ведення бізнесу. «Це відповідь міста на зростання кількості мешканців української національності. Українці складають 90 відсотків від усіх іноземців, які приїжджають до Познані», – пояснює Марта Мазурек, повноважний представник мера міста з питань протидії виключенню. З думкою про українських мешканців міста у Познані реалізували ще один проект. Так само, як і у Вроцлаві, автомати з продажу квитків «заговорили» і українською мовою, слідом за польською, англійською, німецькою та французькою.

Значне зростання кількості українців зауважили й у великих торгових мережах. Дедалі частіше у них можна натрапити на полиці заставлені популярними продуктами з України, які полюбляють трудові міграни. Скажімо минулого тижня мережа Lidl провела «Український тиждень» під час якого рекламувала борщ, вареники, халву, мед, цукерки і т. ін.

Третина опитаних українських мігрантів хотіла б оселитися у Польщі назавжди

Спеціальні пропозиції польського бізнесу та самоврядування для імігрантів з України – це результат стрибкоподібного зростання кількості українських громадян у Польщі після 2014 року. Багато з цих людей вирішили залишитися в країні над Віслою надовше. Згідно з недавнім опитуваннями дослідницької фірми ARC Rynek i Opinia, такі наміри мають 6 із 10 українських мігрантів. Натомість 30 відсотків із 400 опитаних громадян України сказали, що вони хотіли б оселитися у Польщі на постійно. 88 відсотків схвально оцінює рівень життя у Польщі.

Не менш промовисті дані оприлюднило польське Управління соціального страхування (ZUS). Відрахування у фонд цієї установи робить пів мільйона іноземців, які мешкають у Польщі. 70 відсотків із них – це громадяни України. Причому протягом останнього року кількість таких іноземців зросла на третину.

Українські громадяни, які приїжджають до Польщі – це мобільна робоча сила. Вони можуть швидко змінити місце праці, причому їм це легше зробити, ніж польському працівникові

Як пояснює варшавський експерт з трудової міграції Олена Литвиненко, протягом останніх двох-трьох років на польському ринку праці відбулися разючі зміни щодо працівників з України. Польська економіка динамічно розвивається, тож є постійний попит на різноманітних спеціалістів. «Українські громадяни, які приїжджають до Польщі – це мобільна робоча сила. Вони можуть швидко змінити місце праці, причому їм це легше зробити, ніж польському працівникові. Більше того, тепер українці набагато краще орієнтуються на польському ринку праці і стали значно вимогливішими щодо умов роботи та зарплатні», – пояснює Литвиненко.

За її словами, численні нововведення у Польщі, що спрямовані на мігрантів з України – це передусім ініціативи польського бізнесу та місцевого самоврядування. Вони зацікавлені у тому, щоб український працівник почував себе у Польщі комфортніше й інвестував у цю країну свої вміння та зароблені гроші.