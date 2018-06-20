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20 Червень 2018, Київ 11:21
Суспільство

«Фейки» довкола королеви Анни Київської і їх спростування

Пам’ятник Анні Київській, королеві Франції. Санліс, фото 26 червня 2017 року

Анна Київська – дочка князя Ярослава Мудрого та дружина французького короля Генріха І – стала чи не найпопулярнішою історичною постаттю останніх років. Такою її зробили сучасні політики і піарники, вважає історик та провідний екскурсовод національного заповідника «Софія Київська» Олександр Тіточка. За його словами, постать княжни за цей час обросла «шароварщиною», «штампами» і «міфами», від яких варто відмовитися, щоб звільнити місце для справжнього знання. Це дозволить усвідомити місце України у європейській культурі і зрозуміти, що саме українці є спадкоємцями історії, традицій та культури Київської Русі, наголосив він. Спростування п’яти найпоширеніших міфів довкола Анни Київської записало Радіо Свобода.

Пам’ятник королеві Франції Анні Ярославні (Анні Київській) у Санлісі (Франція)
Пам’ятник королеві Франції Анні Ярославні (Анні Київській) у Санлісі (Франція)

Перший «фейк»: «Анна Ярославна – російська княжна»

Не «русская», а руська, наголошує історик Олександр Тіточка. Він пояснює: на той час ще не було ані Росії, ані російської ідентифікації, тому вона не могла мати російського коріння.

Росія зберігає лише за собою монопольне право називатися нащадком Київської Русі. Тому і Анна у них «русская» княжна, ледь не московська

«Росія зберігає лише за собою монопольне право називатися нащадком Київської Русі. Тому і Анна у них «русская» княжна, ледь не московська, хоча перша літописна згадка про Москву з’являється лише у 1147 році. Політична нація як інструмент, як інститут з’являється лише у 19-му столітті. І самоідентифікація людей була на той час саме за конфесійною ознакою, а не за етнічною. Вона була Анною із Русі, або руською з м’яким знаком і однією «с», або з Києва. Разом з тим, вона б дійсно здивувалася, якби її назвали Анною українською», – зауважив Тіточка.

Другий «фейк»: «Анна Ярославна навчила писати і читати всю Францію і Європу»

Тодішня Західна Європа мала міцні традиції латинської писемності, що лишилися їй у спадок від Римської імперії, каже історик. І на той час – майже п’ять століть державності. Тому твердження, що Анна зробила Європу письменною, є помилковим.

«Дійсно, класична латина не була в широкому вжитку, переважала «народна» латина. Так, тоді не було 100% освіченості. Але монастирі, які на той час були широко розповсюджені в західній Європі, були центрами переписування книжок, центрами освіченості і науки», – зазначив Тіточка.

Французька гравюра із зображенням королеви Франції Анни Київської (дочка Київського князя Ярослава Мудрого) у книзі французького історика 17-го століття Франсуа Мезере «Історія Франції». Анна Ярославна була королевою Франції в період 1051–1060 років
Французька гравюра із зображенням королеви Франції Анни Київської (дочка Київського князя Ярослава Мудрого) у книзі французького історика 17-го століття Франсуа Мезере «Історія Франції». Анна Ярославна була королевою Франції в період 1051–1060 років

Третій «фейк»: «Анна надсилала листа батькові Ярославу Мудрому»

«Лист», який нібито Анна написала Ярославу Мудрому, не відповідає ані реаліям 11-го століття, ані стилеві написання, наголошує експерт. У ньому Франція описується як відстале утворення. А зважаючи на те, що його «віднайшли» у 19-му столітті, і найактивніше просуває Росія, – стає очевидним, що інформаційна війна розпочалася ще кілька століть тому, зауважує Олександр Тіточка.

Називати себе Анною Ярославною Рюрикович вона не могла, бо це традиції вже 19-го століття – прізвище і по-батькові на «-вич»

«У листі Анна Ярославна «звертається» до батька «разлюбезный мой тятенька», що вже має насторожити будь-яку мислячу людину, бо такого звертання в 11-му столітті бути не могло. До того ж називати себе Анною Ярославною Рюрикович вона також не могла, бо це традиції вже 19-го століття – прізвище і по-батькові на «-вич». І інші нісенітниці, які наповнюють цей лист, дозволяють стверджувати стовідсотково, що це підробка, до того ж низькоякісна», – переконаний історик.

Четвертий «фейк»: «У Франції Анна відігравала ключову роль»

Зображення Анни Ярославни на фресці в соборі святої Софії в Києві
Зображення Анни Ярославни на фресці в соборі святої Софії в Києві

Твердження, що княжна Анна під час правління чоловіка, а потім сина була провідним політиком, є великим перебільшенням, впевнений Олександр Тіточка. Вона була активнішою за інших жінок, але не найяскравішою політичною постаттю того часу. Експерт звертає увагу, що жінка того часу була «матір’ю» дипломатії: шлюб був дієвим способом отримати надійних союзників.

«Дійсно, Анна відігравала роль у політичному житті насамперед через те, що жінки на той час взагалі були не зацікавлені в політиці, а Анна проявляла себе в цій царині. І тому її сучасників це дійсно дивувало, вони відзначали її певну активність у цьому. Це і заснування монастирів, і пожертви, і листування з відомими людьми того часу, наприклад, папою Римським. Тому її сучасники були схильні до того, щоб усе-таки перебільшити її значення і показати її як політичну особистість Європи того часу», – каже експерт.

Олександр Тіточка про роль королеви Анни у тодішній Франції
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Олександр Тіточка про роль королеви Анни у тодішній Франції

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П’ятий «фейк»: «Титул «королеви Франції» був мрією жінок Європи, а для Ярослава Мудрого – справжньою удачею»

Не варто ідеалізувати титул «королева Франції», бо все, що належало французькому королеві в 11-му столітті, – це Париж і його околиці, зауважує експерт. Та й для Ярослава Мудрого цей шлюб не надавав великих переваг, бо тодішня Франція не була зоною інтересів київського князя. Інші «шлюбні угоди» дочок Ярослава Мудрого з представниками Польщі, Угорщини, Норвегії, Візантії були значно вигідніші для нього.

Не можна сказати, що для князя Ярослава це була якась удача – видати дочку за французького короля. Це була для нього буденна справа

«Майже всі васали її чоловіка Генріха І були вороже проти нього налаштовані, мали значно більше політичних важелів, авторитету, земель, зброї і грошей. Не можна сказати, що для князя Ярослава це була якась удача – видати дочку за французького короля. Це була для нього буденна справа, не першочергова річ. З’явився цей претендент, можна налагодити ще одну лінію дружніх зв’язків, то чому б це не зробити. Усе-таки Франція перебувала на великій відстані від Русі, і тому якихось дуже спільних інтересів чи конфліктів між цими країнами не могло бути на той час. Ярослава більше цікавили речі, пов’язані з інтересами його держави, з землями, які межували з Київською Руссю», – каже Тіточка.

Тодішня Франція – це Париж і його околиці – Олександр Тіточка
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Тодішня Франція – це Париж і його околиці – Олександр Тіточка

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26 червня на території Софії Київської відбудеться благодійний вечір «Анна Київська. Нове тисячоліття», під час якого організатори збиратимуть кошти для реставрації історичного Центру Анни Ярославни у французькому Санлісі.

Історична будівля Культурного центру Анни Київської в місті Санліс (Франція)
Історична будівля Культурного центру Анни Київської в місті Санліс (Франція)

Будівля Культурного центру Анни Київської в Санлісі
Будівля Культурного центру Анни Київської в Санлісі

Президент України Петро Порошенко біля скульптури Анні Київській, королеви Франції. Санліс, 26 червня 2017 року
Президент України Петро Порошенко біля скульптури Анні Київській, королеви Франції. Санліс, 26 червня 2017 року

Французька гравюра із зображенням королеви Франції Анни Київської у книзі французького історика 17-го століття Франсуа Мезере «Історія Франції»
Французька гравюра із зображенням королеви Франції Анни Київської у книзі французького історика 17-го століття Франсуа Мезере «Історія Франції»

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