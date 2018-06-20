Акція біля парламенту не мала жодного стосунку до Верховної Ради (огляд преси)

«Про небезпеку провокацій…» – у статті під таким заголовком газета «День» розповідає про причини сутичок і протестів біля парламенту. Ця акція не мала до Верховної Ради жодного стосунку, переконує читачів видання парламентарій Віктор Чумак. Адже соціальні пільги встановлюються Кабміном. Депутат вважає, що акція була спрямована проти прем’єра Володимира Гройсмана. А джерело протестів треба шукати на Банковій. Зараз будь-які вимоги, в тому числі соціальні, є політичними апріорі, наголошує парламентарій. Будь-який громадянин в Україні має право на протест і на захист своїх соціальних прав. Інше питання – в яких умовах все це відбувається. По-перше, не потрібно забувати, що в Україні війна, хоча це не привід для спекуляцій та ігнорування проблем з боку влади. По-друге, з наближенням президентських виборів будь-які соціальні чи економічні питання можуть використовуватися політиками у своїх цілях. Відтак, у цих реаліях громадянам потрібно бути особливо уважними та відповідальними, наголошує газета.

На Чорному морі росіяни нарощують військові сили, стверджує в газеті «День» представник президента в Криму Борис Бабін. Уже публічно вони визнають факт охорони об’єктів «Чорноморнафтогазу». Раніше окупанти не підтверджували, що на захоплених вишках є військові. Але, як стверджує експерт, це не захист об’єктів, а спосіб подальшого тиску на Україну з метою посилення контролю за судноплавством на Чорному морі за допомогою ракетних катерів, які можуть здійснювати вогневий контроль аж до узбережжя Одеської області. Тобто Росія резервує за собою можливість знищити українське торговельне судноплавство, а це – загальна загроза експорту й усій економіці країни, наголошує Борис Бабін. Інтерв'ю з ним називається «Про агресію Кремля на морі».

Сага про судову тяганину між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» триватиме ще довго. Як пише газета «Україна молода», рішення шведського апеляційного суду, який 15 червня зупинив переможний для України вердикт Стокгольмського арбітражу, як виявилося, – не остаточне, а є лише одним із етапів процесу. Судове протистояння між «Нафтогазом» і «Газпромом», яке перейшло в апеляційну площину, може відкрити для суспільства багато таємниць і «скелетів у шафах», зазначає видання. За словами комерційного директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка, «завдяки» контракту «Тимошенко-Путін», кожна українська родина на кінець минулого року заборгувала «Газпрому» понад 7 тисяч гривень за газ, який був отриманий і спожитий в Україні. «І ще 105 тисяч гривень кожна українська родина заборгувала за газ, який Тимошенко зобов’язалася купувати у Путіна, і хоча Україна його не купила, бо було непотрібно, за контрактом, мала за цей газ усе одно платити», – зазначив Вітренко. Стаття називається «Час брудної білизни».

Газета «Україна молода» стверджує, що Міністерство молоді та спорту неефективно і без належних обґрунтувань використало 1,3 мільярда гривень. Ці кошти, виділені на проведення спортивних змагань у 2014-17 роках, Міністерство використало без належних обґрунтувань. Більше того, з’ясувалося, що Мінмолодьспорту затягує закупівлі спортінвентарю і передає його уже після проведених змагань, що призводить до незабезпечення необхідним спорядженням спортсменів під час участі в Олімпійських іграх. Тепер зрозуміло, чому українські олімпійці показують не найкращі результати на змаганнях, зазначає газета в публікації «Рекордні мільйони на вітер».