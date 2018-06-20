У канадських сховищах припадає пилом летальна зброя. Чому б не дати її Україні? (світова преса)

Депутат парламенту Канади від нині опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан у статті для видання National Post наголошує на необхідності надати Україні летальну військову допомогу, якої вона так потребує для захисту від російської нелегальної агресії. У виданні The Diplomat тим часом ідеться про співпрацю України та Таїланду в оборонній сфері. А стаття медіакомпанії CNN містить аналіз щодо дипломатичних цілей російського президента Володимира Путіна на час проведення Чемпіонату світу з футболу.

Джеймс Безан, депутат парламенту Канади від нині опозиційної Консервативної партії, у статті для консервативного видання National Post наголошує на необхідності надати Україні летальну військову допомогу, якої вона так потребує для захисту від російської агресії.

Автор пояснює, що Канада зберігає зброю, раніше призначену для допомоги іракським курдам на боротьбу із угрупованням «Ісламська держава». Цей план не вдалося реалізувати, і тепер військова допомога «збирає пилюку» у сховищах Збройних сил Канади. Безан уже неодноразово наголошував на тому, що її потрібно надати саме Україні.

Канада завжди пишалася тим, що стоїть на боці України як друг, партнер та союзник. За часи правління попереднього консервативного уряду Канада значно підтримала Київ введенням санкцій щодо Росії та наданням нелетальної військової допомоги, мовиться у статті. А ось ліберальному урядові прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, на думку Безана, попри численні заклики більше підтримати Україну, не вдалося вжити ніяких нових дієвих заходів.

«За часи правління режиму Путіна Росія постійно залякувала, погрожувала і нападала на сусідні держави. Ми повинні реагувати силою, щоб переконатися, що Путін отримає повідомлення: світ не буде терпіти його розпалювання війни», – пише канадський депутат.

Він зазначає, що, на відміну від Трюдо, канадські консерватори під проводом Ендрю Шира робитимуть реальні кроки для підтримки України проти нелегальної агресії Росії та нададуть Україні летальну військову допомогу.

Зброя не повинна припадати пилом у сховищах у той час, коли Україна неодноразово наголошувала на необхідності такої допомоги у боротьбі за її свободу та незалежність, мовиться у статті.

«Протягом довгої історії гострого іноземного гніту, війни та навмисного голоду українці ніколи не втрачали бачення єдиного та мирного майбутнього своєї країни», – зауважує Безан та наголошує, що консерватори ніколи не підтримають нелегальної анексії Криму та завжди стоятимуть на боці гордої, об’єднаної та вільної України.

Джеймс Безан: «Україна бореться за збереження своєї незалежності, демократичних інститутів та територіальної цілісності проти російського вторгнення та окупації. Канада повинна підтримувати Україну, надаючи їй летальне оборонне озброєння»

У статті видання The Diplomat, що займається азійсько-тихоокеанським регіоном, тим часом ідеться про співпрацю України та Таїланду в оборонній сфері. Автор звертає увагу на те, що, попри відсутність прогресу, дві сторони продовжують обговорювати можливість створення спільного оборонного об’єкту – українського сервісного центру для підтримки, ремонту та перевірки військової техніки в Таїланді.

Автор зазначає, що Україна є одним з відносно нових партнерів Таїланду в оборонній сфері. Минулого тижня заступник міністра оборони Таїланду прибув до України із візитом для обговорення низки пов’язаних із цим питань. І хоча й основною темою були танкові угоди, останніми роками мова йде і про можливість створення сервісного центру, а також спільного виробництва та передачі технології тайським підприємствам, мовиться у статті.

Заступник голови РНБО України Олег Гладковський, якого цитує видання, зауважив, що створення спільного військового об’єкта сприятиме належному технічному обслуговуванню і підтримці оборонного обладнання, а також подальшій власній меті Таїланду розвивати свою військову промисловість.

Таїланд поки що ніяких заяв щодо створення такого об’єкта не робив. Але, як зауважує автор, раніше «тайські високопосадовці були насторожені низкою викликів, що витікають із роботи з Україною в оборонній сфері». «Попередні затримки вже призводили до того, що Таїланд вимушений був звертатися до інших джерел для оборонних потреб. Крім того, Україна є лише однією з декількох країн, з якими уряд Таїланду веде розмову щодо створення оборонних об’єктів», – зазначає автор.

А у статті медіакомпанії CNN мова йде про дипломатичні цілі російського президента Володимира Путіна на час проведення Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії минулого тижня.

Відкриття чемпіонату почалося з матчу між Росією та Саудівською Аравією. Росія виграла 5:0, але насправді лідери двох держав використали нагоду продемонструвати їхню тісну співпрацю задля підвищення світових цін на нафту, мовиться у статті.

Цього тижня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш також зустрівся із Путіним, відвідавши матч між Португалією та Марокко. Російський лідер також очікує прийняти президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який виступить із промовою в Державній думі.

Автор статті зазначає, що, як і Олімпійські ігри в Сочі, Чемпіонат світу з футболу має на меті показати впевнене повернення Росії на світову арену. Та критична різниця у тому, що статус Росії як члена міжнародного співтовариства змінився після того, як після завершення Олімпійських ігор 2014 року вона анексувала Крим та стала об’єктом західних санкцій.

«Збиття літака «Малайзійських авіаліній» над східною Україною, звинувачення у втручанні Росії у президентські вибори в США у 2016 році та нападі з застосуванням нервово-паралітичного агента на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в англійському місті Солсбері – все це сприяло отруйній атмосфері між Москвою та західними столицями. Так само, як і конфлікти в Сирії та на сході Україні. Лідери США та Західної Європи були помітно відсутні під час Кубка світу Путіна», – мовиться у статті.

Та все це все одно не зупинило іноземців від відвідування Росії, наголошує автор. «Фактично найбільшу кількість квитків на Чемпіонат світу поза межами Росії продали у США, згідно із даними FIFA. І присутність тисяч зарубіжних шанувальників, які святкують, аплодують і п’ють на вулицях Москви та інших російських міст, посилає потужне візуальне послання: Росія вітає світ з відкритими обіймами, і не є ізольованою», – мовиться у статті.