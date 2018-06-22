Як з’єднати струмом Україну та ЄС?

Брюссель – На думку ЄС, покрокове приєднання української енергетичної сфери до європейської потребує створення ринку енергії України та зовнішніх інвестицій, враховуючи відновлювані джерела, підвищення енергоефективності й атомної безпеки. Тим часом представники українського уряду запевняють: після успішного «випробування на витривалість» енергосистеми України підступними діями Росії подальша інтеграція українського ринку енергії до європейського – це справа недалекого майбутнього.

Очима європейських експертів із питань енергетики запорука успішної реформи цієї сфери в Україні – це виконання зобов’язань щодо клімату плюс стабільний та конкурентний ринок енергії.

Наголошуючи на тому, що питання енергетики буде серед головних на липневому українсько-європейському саміті, віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович каже, що перша мета, яку українцям слід переслідувати, – це перехід до конкурентного енергетичного ринку, відкритого для нових гравців, які працюють за прозорими та чесними правилами.

«Україна тільки розпочала цей перехід, тож слід не зупинятися, імплементувати всі ті закони, які щодо цього були ухвалені, та йти далі», – каже представник ЄС. При цьому він зауважує, що усвідомлює, як це непросто, згадуючи схожі процеси, через які колись пройшла його рідна країна – Словаччина.

У списку інших пріоритетів для енергетичної сфери України інший важливий пункт – залучення інвестицій, які, на думку єврочиновника, якраз мають допомогти їй синхронізуватися з енергомережею європейської співдружності та вберегти від кібернетичних атак ззовні.

«Україна має дуже потужну та міцну енергетичну систему, але вона головним чином була створена ще в часи Радянського Союзу, тому нині потребує інвестицій, які будуть служити цілям енергетичної стратегії та її синхронізації із ЄС», – пояснює представник «Групи підтримки України», яка діє в Єврокомісії, Торстен Воллерт, який там очолює відділ енергетики та довкілля.

ЄС закликає Київ «не наступити на ті ж граблі»

Тим часом, як запевняє Шефчович, Євросоюз готовий також співпрацювати з Україною для зменшення ризиків у гірничій сфері, зокрема, допомогти із закриттям відпрацьованих та небезпечних вугільних шахт.

«Наступні цілі для України – забезпечення переходу до відновлюваних джерел енергії, збільшення енергоефективності наявних потужностей та поліпшення атомної безпеки українських станцій», – пояснює Марош Шефчович, який водночас закликає Київ ретельно вивчаючи європейський досвід і не припускатися помилок, через які пройшли чимало держав-членів ЄС.

Сподіваємося, що Єврокомісія посприяє, щоб Україна «не наступала на ті ж граблі», зі свого боку зауважує міністр енергетики Ігор Насалик, беручи участь у брюссельській конференції «Реформа енергетичного сектору України: поєднуючи енергетичний перехід із інтеграцією до європейського ринку».

«Нас застерігають європейці: будьте уважні, щоб не було так, як в Європі, коли одного дня ви прокинулися, а вам доповідають, що в країні з’явилася додаткова тисяча гігаватів сонячної енергії, яку невідомо куди подіти», – запевняє міністр.

Тим часом поки що Україна на тлі підступних дій сусідньої Росії тільки переконалася, що її енергетична мережа пройшла успішно «випробування на витривалість». Зокрема, коли у березні після перемоги Києва в арбітражному суді у газовій справі Москва зненацька відмовилася відновити постачання газу, і споживання електричної енергії підприємствами й приватними споживачами різко зросло.

Це ж вкотре посилило переконання: кінцевою метою України має бути повна інтеграція її енергетичної галузі в європейський ринок, «з урахуванням усіх прогресивних поглядів», пояснює Насалик.

«Ринок електроенергії, який набуде чинності в липні 2019 року, зокрема, стимулюватиме розвиток відновлюваних джерел енергії, зокрема, тому, що закон про ринок електричної енергії передбачає спеціальні обов’язки постачальників, зокрема, право передачі їм ресурсів атомної та гідроенергії і, відповідно, відновлюваних джерел енергії. Цей мікс дасть можливість максимально розвиватися саме відновлюваній енергії», – каже у Брюсселі міністр енергетики України.

Чи не зростуть ціни при переході українського ринку енергії на «європейські рейки»?

Вже нині ціни на енергоносії в Україні, порівняно із європейськими, не є набагато нижчими, звертає увагу Ігор Насалик. Однак, якщо з часом вони й зростатимуть, присутність на енергоринку різних постачальників дасть споживачеві можливість вибору тих, хто надаватиме ці послуги дешевше.

«Очевидно, що цінова політика буде змінюватися в бік збільшення, однак, коли запрацює ринок електроенергії, це дасть споживачеві право вибору та створить конкуренцію, а це, у свою чергу, повинно понизити ціну», – каже міністр.

Віце-президент Єврокомісії Шефчович переконаний, що найкращим шляхом для синхронізації українського ринку енергії із європейським є ретельне дотримання та виконання всіх положень, викладених у плані дій, який вже раніше був узгоджений.

«Виконання Україною всього «каталогу заходів», покрокове забезпечення всіх технічних критеріїв за найвищими європейськими стандартами. Важливо усвідомити, що синхронізація передбачає взаємне відкриття ринків, де енергія рухатиметься в обох напрямках», – каже єврокомісар, закликаючи вже нині «усувати перешкоди» та готувати енергетичний ринок України.

Це ж, каже Шефчович, буде найкращою відповіддю й ціновій політиці, бо метою ЄС також є перехід до якомога доступніших цін.