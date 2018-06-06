«Тарифи на електроенергію найближчим часом не зміняться» – нова голова НКРЕКП

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), обрали нового керівника. Ним стала Оксана Кривенко, яка до цього працювала в Нацкомісії на посаді заступника директора департаменту регулювання відносин у нафтогазовій сфері. Таким чином, як наголошує комісія, завершився процес формування нового незалежного регулятора. Радіо Свобода пояснює, що це означає і яких змін варто чекати енергетичному секторові та споживачам.

НКРЕКП існує для того, щоб забезпечувати функціонування та розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, сприяти відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечувати доступ користувачів до мереж або трубопроводів.

Регулятор також має сприяти інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав та забезпечувати захист прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг.

Від роботи НКРЕКП так чи інакше залежать тарифи на енергоносії та функціонування енергетичних компаній.

Що означає призначення нового голови регулятора?

Обрання нового голови НКРЕКП означає, що комісія зможе відновити свою роботу після місячної перерви.

Регулятор не міг повноцінно працювати від травня 2018 року, бо не мав кворуму.

30 травня президент України Петро Порошенко призначив п’ятьох членів комісії.

Новими членами комісії стали Олена Антонова (співробітник ДТЕК), Олександр Формагей (працював у «Центренерго» та «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко (співробітник енергетичного департаменту НКРЕКП та «Укренерго»), Євген Магльованний (співробітник «Держенергоефективності») та Оксана Кривенко (співробітник департаменту нафти і газу НКРЕКП).

Початок роботи НКРЕКП означає розблокування реформи ринку електроенергії.

Закон «Про ринок електричної енергії» поки що не працює, але його впровадження потребує ухвалення низки підзаконних актів, над якими і працює регулятор.

Над чим першочергово працюватиме оновлена комісія?

За словами нової голови комісії Оксани Кривенко, в першу чергу регулятор розблокує процес ліцензування.

«Зараз на ліцензії чекають понад сто заяв. Це компанії з виробництва електроенергії (в тому числі зелений тариф), постачання природного газу і теплової енергії. Наразі ринок стоїть, адже суб’єкти не можуть працювати», – каже Кривенко.

Кривенко наголосила, що тарифи на електроенергію найближчим часом не зміняться.

Натомість формування тарифу на газопостачання до повноважень НКРЕКП не належить, бо комісія лише регулює діяльність природних монополістів («Укртрансгазу» – тариф на транспортування, облгазів – тариф на газопостачання), а це одна із складових кінцевої ціни.

Загалом ціну на природний газ регулює постанова № 187 Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

Ще одне важливе завдання регулятора – схвалення інвестиційних програм низки енергокомпаній.

Таким чином вони зможуть освоїти кошти, розподіл яких був заблокований через відсутність кворуму в НКРЕКП.

Це дасть змогу підготувати інфраструктуру до опалювального сезону.

Що відомо про Оксану Кривенко?

Оксана Кривенко має економічну освіту (Київський державний економічний університет), а у 2010 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Нафтогазопроводи та нафтогазосховища».

Працювала заступником директора департаменту регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП.

За даними аналітичного центру DiXi Group, згідно з деклараціями 2016 та 2015 років, Кривенко отримала загальний прибуток 892 тисячі гривень, із них подарунок у грошовій формі на 260 тисяч гривень (у цей час вже працювала в НКРЕКП). Коштів на банківських рахунках та у готівковій формі не декларувала. При цьому у 2016 році купила автомобіль за майже 550 тисяч гривень.

Під час зустрічі із журналістами Оксана Кривенко повідомила, що наразі не спілкується з колишнім очільником комісії Дмитром Вовком, і спростувала чутки про те, що він стане її помічником.

Новий склад НКРЕКП проведе перше відкрите засідання 12 червня.

До того часу комісія має ознайомитися із постановами та рішеннями, які ухвалюватимуть першочергово, бо лише новобрана Оксана Кривенко працювала у НКРЕКП раніше, а решта членів прийшли із інших структур.