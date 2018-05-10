Скорочення субсидій не вирішить глобальних проблем системи – Нікончук

Скорочення субсидій не вирішить глобальних проблем системи субсидіювання, вважає аналітик Андрій Нікончук. Він переконаний, що людей, які отримують пільги на оплату ЖКГ, надто мало, щоб оптимізувати ці бюджетні витрати. А колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко вказує на нечіткість формулювань у нововведеннях Кабміну та називає хибним кроком саме запровадження субсидій, яке створило таку масштабну кількість видатків у державному бюджеті.

Виконавчий директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрій Нікончук називає такі новації уряду цілком очікуваними, особливо у випадку, якщо Кабмін збереться монетизувати субсидії.

Держава намагається для себе мінімізувати витрати

«Монетизація передбачатиме можливість виплати абсолютно конкретних живих коштів громадянам, які не мають можливості сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному обсязі, вже в абсолютно недалекому майбутньому. Але для того, щоб це здійснити, держава намагається для себе мінімізувати ці витрати», – пояснює він в ефірі Радіо Свобода.

Однак, на думку аналітика, такі заходи не вирішить глобальних недоліків субсидіювання.

Населення не встигає збільшувати власну доходну базу, щоб безпроблемно сплачувати за збільшені житлово-комунальні послуги

«В принципі вся система субсидій, яка діє в нашій державі на сьогоднішній день, є не більш і не менш як віддзеркаленням того стану речей, який дійсно існує як в енергетиці, так і в сфері житлово-комунальних послуг. Ні для кого не секрет, що за останні три роки дуже динамічно збільшувалась вартість абсолютно усіх житлово-комунальних послуг. Населення не встигає збільшувати власну доходну базу для того, щоб як мінімум безпроблемно для власного бюджету сплачувати за відповідні збільшені житлово-комунальні послуги», – міркує Нікончук.

Водночас скорочення субсидій за рахунок тих, хто отримує їх безпідставно, на думку експерта, не надто вплине на ситуацію.

Думаю, максимум до 5% тих, які підпадають під нові вимоги

«В цілому в нас субсидіантів 6,5 мільйонів, а говорити про те, що цих домогосподарств, які за новими правилами підпадають якраз в систему урізання цих субсидій, 10-15% – це дуже багато. Я б не сказав, що їх буде 10-15%. Думаю, їх максимум до 5%, тих, які підпадають під нові вимоги», – припускає він.

Нові правила оформлення субсидій видаються виконавчому директору асоціації «Енергоефективні міста України» Святославу Павлюку не до кінця зрозумілими і виправданими. Наприклад, він вказує на відсутність чіткого розмежування понять «члени сім’ї» та «члени домогосподарства».

«Там є певні двоякі трактування в постанові. І яким чином на місцях органи соцзабезу будуть приймати рішення, мені складно сказати. З іншої сторони, ми маємо ситуацію, коли квартири більше за 120 квадратних метрів і будинки більше від 200 квадратних метрів взагалі винесені з-під отримання субсидій, хоча ситуація може бути, що там проживає 20 людей. Якщо навіть ми маємо ситуацію проживання в будинку самотнього пенсіонера чи пенсіонерки в квартирі на 120 квадратних метрів (таке теж може статися), то, я вважаю, що таким людям принаймні мінімально соціальну норму треба давати, якщо їхні доходи не дозволяють», – вважає Павлюк.

Колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко також вбачає в нововведеннях певні нечіткості.

Коли кажемо про автівку до п’яти років – це може бути Lanos, а може Mercedes

«Є різні випадки. По-перше, коли ми кажемо про автівку до п’яти років – це може бути Lanos, а може Mercedes, нічого про ціну не говориться. Так само не говориться про місце розташування цього будинку в 200 метрів. Чи то Київ, чи то хата в селі, в якій була велика родина, а потім розбіглася. То що робити одинаку в тій хаті 200-метровій?» – питає він.

Водночас екс-чиновник нагадує, що субсидії виплачуються з державного бюджету і намагатись їх оптимізувати – природній обов’язок держави.

«Це – гроші бюджету, тобто наші з вами податки. Держава не просто має право, підкреслюю, держава зобов’язана контролювати витрати цих бюджетних грошей. Як це зробити максимально комфортно для такої величезної армії субсидіантів – важке завдання. Не знаю навіть, як це зробити», – говорить Кучеренко.

Водночас поголовне субсидіювання населення Кучеренко вважає помилкою або ж популістським кроком.

Популісти – це ті, які сказали: вам нічого не треба робити, просто покриємо за рахунок інших платників податків

«Популісти – це ті, які купили більше від половини населення, сказали: вам нічого не треба робити, можете не працювати, ми просто покриємо вам за рахунок інших платників податків. Зробили цю суму величезною, астрономічною – 71 мільярд гривень – зрозуміли, що її в бюджеті немає і ніколи не буде, монетизувати її неможливо, перевірити армію субсидіантів чітко неможливо, і потім їх почали дійсно скорочувати», – обурений він.

Тепер, вважає колишній міністр, українцям доведеться пройти через болісний процес скорочення пільг.

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