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10 Травень 2018, Київ 15:17
Політика

Скорочення субсидій не вирішить глобальних проблем системи – Нікончук

Ілюстративне фото

Скорочення субсидій не вирішить глобальних проблем системи субсидіювання, вважає аналітик Андрій Нікончук. Він переконаний, що людей, які отримують пільги на оплату ЖКГ, надто мало, щоб оптимізувати ці бюджетні витрати. А колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко вказує на нечіткість формулювань у нововведеннях Кабміну та називає хибним кроком саме запровадження субсидій, яке створило таку масштабну кількість видатків у державному бюджеті.

Субсидії за новими правилами. Хто не отримає? | Ранкова Свобода. Частина 2
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Субсидії за новими правилами. Хто не отримає? | Ранкова Свобода. Частина 2
відео Радіо Свобода

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Виконавчий директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрій Нікончук називає такі новації уряду цілком очікуваними, особливо у випадку, якщо Кабмін збереться монетизувати субсидії.

Держава намагається для себе мінімізувати витрати
Андрій Нікончук

«Монетизація передбачатиме можливість виплати абсолютно конкретних живих коштів громадянам, які не мають можливості сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному обсязі, вже в абсолютно недалекому майбутньому. Але для того, щоб це здійснити, держава намагається для себе мінімізувати ці витрати», – пояснює він в ефірі Радіо Свобода.

Однак, на думку аналітика, такі заходи не вирішить глобальних недоліків субсидіювання.

Андрій Нікончук
Андрій Нікончук

Населення не встигає збільшувати власну доходну базу, щоб безпроблемно сплачувати за збільшені житлово-комунальні послуги
Андрій Нікончук

«В принципі вся система субсидій, яка діє в нашій державі на сьогоднішній день, є не більш і не менш як віддзеркаленням того стану речей, який дійсно існує як в енергетиці, так і в сфері житлово-комунальних послуг. Ні для кого не секрет, що за останні три роки дуже динамічно збільшувалась вартість абсолютно усіх житлово-комунальних послуг. Населення не встигає збільшувати власну доходну базу для того, щоб як мінімум безпроблемно для власного бюджету сплачувати за відповідні збільшені житлово-комунальні послуги», – міркує Нікончук.

Водночас скорочення субсидій за рахунок тих, хто отримує їх безпідставно, на думку експерта, не надто вплине на ситуацію.

Думаю, максимум до 5% тих, які підпадають під нові вимоги
Андрій Нікончук

«В цілому в нас субсидіантів 6,5 мільйонів, а говорити про те, що цих домогосподарств, які за новими правилами підпадають якраз в систему урізання цих субсидій, 10-15% – це дуже багато. Я б не сказав, що їх буде 10-15%. Думаю, їх максимум до 5%, тих, які підпадають під нові вимоги», – припускає він.

Нові правила оформлення субсидій видаються виконавчому директору асоціації «Енергоефективні міста України» Святославу Павлюку не до кінця зрозумілими і виправданими. Наприклад, він вказує на відсутність чіткого розмежування понять «члени сім’ї» та «члени домогосподарства».

Святослав Павлюк
Святослав Павлюк

«Там є певні двоякі трактування в постанові. І яким чином на місцях органи соцзабезу будуть приймати рішення, мені складно сказати. З іншої сторони, ми маємо ситуацію, коли квартири більше за 120 квадратних метрів і будинки більше від 200 квадратних метрів взагалі винесені з-під отримання субсидій, хоча ситуація може бути, що там проживає 20 людей. Якщо навіть ми маємо ситуацію проживання в будинку самотнього пенсіонера чи пенсіонерки в квартирі на 120 квадратних метрів (таке теж може статися), то, я вважаю, що таким людям принаймні мінімально соціальну норму треба давати, якщо їхні доходи не дозволяють», – вважає Павлюк.

Колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко також вбачає в нововведеннях певні нечіткості.

Коли кажемо про автівку до п’яти років – це може бути Lanos, а може Mercedes
Олексій Кучеренко

«Є різні випадки. По-перше, коли ми кажемо про автівку до п’яти років – це може бути Lanos, а може Mercedes, нічого про ціну не говориться. Так само не говориться про місце розташування цього будинку в 200 метрів. Чи то Київ, чи то хата в селі, в якій була велика родина, а потім розбіглася. То що робити одинаку в тій хаті 200-метровій?» – питає він.

Водночас екс-чиновник нагадує, що субсидії виплачуються з державного бюджету і намагатись їх оптимізувати – природній обов’язок держави.

«Це – гроші бюджету, тобто наші з вами податки. Держава не просто має право, підкреслюю, держава зобов’язана контролювати витрати цих бюджетних грошей. Як це зробити максимально комфортно для такої величезної армії субсидіантів – важке завдання. Не знаю навіть, як це зробити», – говорить Кучеренко.

Водночас поголовне субсидіювання населення Кучеренко вважає помилкою або ж популістським кроком.

Популісти – це ті, які сказали: вам нічого не треба робити, просто покриємо за рахунок інших платників податків
Олексій Кучеренко

«Популісти – це ті, які купили більше від половини населення, сказали: вам нічого не треба робити, можете не працювати, ми просто покриємо вам за рахунок інших платників податків. Зробили цю суму величезною, астрономічною – 71 мільярд гривень – зрозуміли, що її в бюджеті немає і ніколи не буде, монетизувати її неможливо, перевірити армію субсидіантів чітко неможливо, і потім їх почали дійсно скорочувати», – обурений він.

Тепер, вважає колишній міністр, українцям доведеться пройти через болісний процес скорочення пільг.

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