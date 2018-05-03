Ринку газу нема, а ринкова ціна на газ є – Гарбарук

Слідом за промисловим сектором ріст цін на газ відчують і звичайні споживачі, вважають співрозмовники Радіо Свобода, однак розходяться в термінах. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припускає, що уряд відкладатиме це рішення до червня, тоді як економіст Ігор Гарбарук очікує на ріст цін ближче до опалювального сезону. Аби уникнути постійного росту ціни, припускає Гарбарук, Україна мусить розвивати власний видобуток газу. А громадська діячка Тетяна Бойко покладає надії на монетизацію субсидій, без якої вважає неможливим вільний ринок газу.

Ціни на газ для населення зростуть, але коли саме – поки невідомо, зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Сумніваюся, що уряду буде легко приймати це рішення, незважаючи на серйозний тиск

«НАК «Нафтогаз» робив пропозицію підняти ціну на газ для населення на 60% у своєму плані. Проте це є дуже важке рішення. Я дуже сумніваюся, що уряду буде легко приймати це рішення, незважаючи на дуже серйозний тиск зі сторони міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду. Уряд, попри всі тиски на нього, поки не може ухвалити це рішення. Він відправив його до червня, веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом, щоби переглянути формулу розрахунку цього газу по імпортному паритету» – прогнозує Пендзин.

Координатор комунальних та енергетичних програм Громадської мережі «Опора» Тетяна Бойко очікує, що МВФ вимагатиме від уряду дотримуватись тієї формули обліку ціни на газ, яку Кабмін сам прописав у своїй постанові, проте не дотримується її.

«Якби ми застосовували цю формулу, то вже з початку минулого опалювального сезону ціна мала б зрости на 17%, а зараз десь приблизно на 30%», – припускає експерт в ефірі Радіо Свобода.

Тим не менш, вона очікує, що владі доведеться піти на виконання власних же умов.

З високою імовірністю уряд все ж таки піде на поступки і зростання відбудеться

«З високою імовірністю – десь 70-80% – уряд все ж таки піде на поступки і якесь зростання в нас відбудеться, але не думаю, що воно буде суттєвим. Тобто уряд буде шукати якийсь компроміс у цій формулі, щоб в кінцевому випадку не було якогось значного зростання».

Бойко переконана – ринок газу фактично неможливий, доки держава виплачує субсидії за споживачів, особливо враховуючи затримки, з якими вона це робить.

«Цього року була краща тенденція, але в минулі роки тенденція була така, що були великі запізнення. Вони й зараз приходять із запізненням, але раніше це могло тривати і рік часу. Який бізнесмен готовий прийти і чекати рік? В регіоні 70% субсидіантів. То він збере 30%, а на 70% ще буде рік чекати», – нарікає вона.

Економіст Ігор Гарбарук також вважає, що ціна виросте, хоча очікує, що це станеться вже восени.

«Я думаю, що це все ж таки відбудеться ближче до початку опалювального сезону, скоріш за все. А в якій мірі – цього зараз сказати ніхто не може, тому що називаються абсолютно різні показники – 7%, 18%, 65%. Думаю, це буде середня дельта», – припускає він. Однак додає: саме по собі підняття цін ні до чого не призведе.

Ринку немає, але платіть ринкові ціни

«Всі говорять, що потрібно піднімати ціни до ринкових, але насправді ринку як такого немає. Тому що населенню сказали: ось, є така ціна, встановлена монополістами, будь ласка, її платіть. Але альтернативи – купувати енергоносії в одного, в другого, в третього чи в п’ятого оператора – населення не має. Це така політика подвійних стандартів: ринку немає, але платіть ринкові ціни», – зауважує він.

Гарбарук також застерігає: уряду слід враховувати, що підняття тарифів за рік до виборів може завдати відчутного удару по рейтингу нинішньої влади. А щоб необхідності в підвищенні не виникало, переконаний він, Україна має розробляти власні газові родовища.

Нам нічого не заважає збільшити видобуток газу і добувати 30-33 мільярди

«Нам нічого не заважає відстоювати інтереси українського народу, збільшити видобуток газу завдяки компанії «Укргазвидобування» і замість 15-20 мільярди кубів добувати 30-33 мільярди, потрібні для забезпечення потреб України, і хоча б на перших порах повністю газ українського видобування використовувати виключно для населення», – переконаний економіст.

Тетяна Бойко погоджується, що інтереси українців мають бути в пріоритеті, однак припускає, що проблема має вирішуватись проміжними кроками.

Повністю паритетна ринку ціна – поки що заскладно для українських споживачів

«Повністю паритетна ринку ціна – це поки що заскладно для українських споживачів. В нас буде надто багато субсидіантів, по-перше. По-друге, в нас дуже енергонеефективна економіка. Я розумію, що це погано, це треба було робити кілька років тому, але доки в нас немає енергоефективного житла, повністю ефективної системи субсидій, думаю, ми не готові говорити повністю про вільний ринок», – вважає вона.

Експертка загалом позитивно оцінює політику уряду, зокрема в тому, що стосується монетизації субсидій.

«Монетизація – її бек-офіс працює для співвласників багатоквартирних будинків, які живуть в ОСББ. Тобто це кошти, які надходять на рахунок ОСББ, але вже кожен конкретний споживач бачить, що йому заборгувала держава, якщо вона заборгувала. А управління проектів соціального захисту бачить кожну конкретну людину», – наводить приклад Бойко.

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