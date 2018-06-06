НКРЕКП очолила Оксана Кривенко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, отримала нового очільника. Головою регулятора призначили Оксану Кривенко, яка до цього працювала в Нацкомісії на посаді заступника директора департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

Відповідне рішення члени комісії ухвалили на закритому засіданні 6 червня в Києві.

26 травня президент звільнив із посади голови Нацкомісії з тарифів Дмитра Вовка, який фактично очолював НКРЕКП з грудня 2014 року. У квітні конкурсна комісія не допустила його для повторної участі в конкурсі через брак досвіду.

За даними НКРЕКП, Оксана Кривенко народилася у 1974 році у Свердловську Луганської області. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет, отримала диплом магістра за спеціальністю «Економіка підприємства»; програма «менеджмент проектів та консалтинг». У 2010 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність «Нафтогазопроводи та нафтогазосховища», спеціалізація – обслуговування, ремонт і реконструкція трубопроводів, кваліфікація – інженер-механік.

За результатами відкритого конкурсного відбору 29 травня 2018 року вона була призначена на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.