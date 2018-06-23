Допускаю, що Ющенко не хотів бачити майбутнім президентом Тимошенко – Василь Вовкун

Вистава є однією із найаншлаговіших у Львові й буде такою у столиці. Так керівник Львівської опери Василь Вовкун анонсував Радіо Свобода прем'єру в Києві вистави-феєрії Євгена Станковича «Коли цвіте папороть». Вовкун є постановником вистави. Але розмова з режисером не звелася до цієї теми. Міністр культури України у 2007-10 роках оцінив президенство Віктора Ющенка – чи не виявилися ті роки часом втраченого Україною шансу, через що державу очолив Віктор Янукович і зрештою вона опинилися майже беззахисною перед Володимиром Путіним? Вовкун вважає, що «без Помаранчевої революції і Ющенка не було би Революції гідності». Хоча Василь Вовкун визнав, що і при Ющенку, і досі правлять бал олігархи. На його думку, Україна ніяк не може сформувати своєї еліти, для якої важливі державні інтереси, а не збагачення будь-якою ціною.