Референдуми, які запропонувала Тимошенко, може використати Москва (світова преса)

Політолог Тарас Кузьо у статті для аналітичного центру Emerging Europe аналізує пропозицію голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко надати українцям можливість запровадження референдуму за народної ініціативи. Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Даян Франсіс пояснює, що насправді переховується за гарним фасадом Чемпіонат світу з футболу в Росії, який має на меті зобразити країну як просунуту та цивілізовану. А в статті видання Bloomberg є пояснення, чому рейтинги російського президента Володимира Путіна вперше впали після окупації українського Криму в 2014 році.

Науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин ​при Університеті Джонса Гопкінса у США, політолог Тарас Кузьо у статті для аналітичного центру Emerging Europe розмірковує над пропозицією голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко надати українцям право законодавчої ініціативи та можливості запровадження референдуму за народної ініціативи.

Кузьо наголошує на тому, що за словами західних науковців, популісти зазвичай критикують парламент та інші інститути через виключення людей з процесу ухвалення рішень. Саме вони – популісти – заявляють про свої наміри «представляти» цих людей в їхній боротьбі із «корумпованими елітами», йдеться у статті.

Тимошенко, за словами Кузьо, показала схожі тактики при тому, що вона має досить низькі рейтинги відвідування парламентських засідань. Багато рис, притаманних їй, можна знайти і в європейських популістів, вважає політолог.

Він проводить паралелі між деякими пропозиціями Тимошенко і авторитарних лідерів у Венесуелі та пояснює, що референдуми не обов’язково поглиблюють демократію. Насправді, вони навіть здатні призвести до хаосу, політичної нестабільності та невизначеності, зауважує Кузьо.

«Як хтось може серйозно вірити в те, що британський референдум «Брекзит» не був катастрофою, яка веде країну у невідомий напрямок?» – запитує автор статті. Люди через референдум вирішили майбутнє відносин Великої Британії з ЄС, поставивши економіку, життя людей, туризм та торгівлю під ризик.

«Референдуми в Україні могли б і, найімовірніше за все, були б використані Росією та її українськими довіреними особами для визначення особливого статусу Донбасу, Одеси, «Новоросії» та членства в Євразійському економічному союзі. Заклики до проведення референдуму про те, щоб зробити російську другою державною мовою, лунають вже давно. На додаток до цієї загрози, ще є і можливість, що російські хакери підлаштують результати на користь Москви», – пояснює Кузьо.

Він також зауважує, що існують докази російського втручання у референдуми «Брекзит» у Британії та в нідерландський референдум щодо Договору про асоціацію між Україною та ЄС.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Даян Франсіс пояснює, що приховується за гарним фасадом Чемпіонату світу з футболу в Росії, призначеним для того, щоб зобразити країну як просунуту та цивілізовану. Насправді, це зовсім не так, зауважує автор.

Після початку спортивних змагань 14 червня цього разу російський президент Володимир Путін не вторгався в менші країни. Проте чемпіонат знебарвило голодування українського режисера Олега Сенцова, якого несправедливо відправили до сибірського табору.

41-річний Сенцов голодує вже понад 40 днів заради того, щоб під час проведення чемпіонату привернути увагу до катувань та несправедливого ув’язнення в Росії як його самого, так і інших 64 українців, мовиться у статті.

Правозахисники та уряди різних країн виступили на підтримку Сенцова. ЄС, наприклад, описали ситуацію як «порушення міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя».

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка вимагає негайного визволення українського режисера та інших політв’язнів. А американський президент Дональд Трамп використав нагоду для того, щоб нагадати світу, що анексія Криму відбулася під час правління колишнього президента США Барака Обами, а не його, зауважує автор статті.

Та, як завжди, Путін байдужий до міжнародних норм. Його машина пропаганди навіть вдається до таких заяв, ніби травми Сенцова були не результатом катувань, я його власним «садомазохізмом».

Але всі знають, що Москва бреше, зауважує Даян. Бреше так само, як коли вона звинувачувала Україну в тому, що саме вона збила пасажирський літак над територією Східної України, а не проросійські агенти.

Але незалежно від того, наскільки гарними є футбольні стадіони чи святкування, Олег Сенцов нагадує світові, що Росія є вигнанцем.

У статті видання Bloomberg йдеться про те, що рейтинги російського президента Володимира Путіна вперше впали після анексії українського Криму у 2014 році.

За даними державного Всеросійського центру вивчення громадської думки, рейтинг Путіна впав за лічені дні із 77 до 72 відсотків – це найгірший результат із 2014 року, коли Путін підписав указ про приєднання Криму до Росії, мовиться у статті.

«Спад популярності президента може бути першим показником невдоволення планом підвищення пенсійного віку, про який російський уряд раптово оголосив 14 червня, в день відкриття Чемпіонату світу з футболу, який вперше проходить в Росії. Після десятилітнього опору уряд заявив, що хоче збільшити вік виходу на пенсію для чоловіків із 60 до 65 років до 2028 року, а для жінок із 55 до 63 до 2034 року», – пояснюють автори.

На думку Олексія Макаркіна, заступника директора Центру політичних технологій у Москві, Путін буде змушений піти на «серйозні поступки», якщо вбачатиме ризик спалаху масових протестів. У той час, як уряд досить екстремально підійшов до підвищення пенсійного віку, російський лідер міг би цілком зіграти роль «доброго царя» і пом’якшити ситуацію, пояснив Макаркін.

Опозиційний лідер Олексій Навальний вже закликав росіян вийти на протести в 20 містах Росії 1 липня. Тим часом сам Кремль вирішив тримати дистанцію між пенсійною реформою та Путіним, мовляв, президент не залучений в обговорення уряду на цю тему.