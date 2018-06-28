Стать старшим другом и помочь ребенку, который находится в интернате – в Украине все чаще можно услышать о программе наставничества. Цель – подготовить детей из интернатов к самостоятельной жизни. Методология программы разработана в 2010 году украинскими специалистами для украинских детей, основываясь на опыте других стран.

За это время в Украине уже более 1500 наставников – взрослых, которые становятся для детей из интернатов старшими товарищами. Но этого все равно мало, ведь такая поддержка нужна более 100 тысячам детей. О том, как стать наставником, найти общий язык со своим подопечным и раскрыться самому, Радио Донбасс.Реалии рассказала Татьяна Иордан – руководитель проекта «Наставничество» в Украине

– Чем занимается наставник?

– Наставник – это волонтер, взрослый друг, который приходит к одному ребенку, посвящает ему время, общается, гуляет с ним за стенами интерната, играет в разные игры, и просто развивает ребенка. Но в основном – это эмоциональная поддержка ребенка. Потому что каждому из них нужно, чтобы в его жизни был значимый человек.

Ребенок растет как-бы сам по себе, в некоторой изоляции. Нужен тот, кто скажет ему, что он замечательный

Большинство детей, которые живут в интернате, имеют родителей. Но они не воспитывают их и часто даже не видятся с ними. Поэтому ребенок растет как-бы сам по себе, в некоторой изоляции, а такого не должно быть. Нужен тот, кто скажет ему, что он замечательный; кто сможет погладить его, обнять, подарить любовь и тепло. И это должен делать регулярно один и тот же человек. По сути, это функции родителей, но если их на горизонте не виднеется, то этим человеком становится наставник.

Наставник – человек, который всем своим видом и действиями дает понять ребенку – «ты хороший, ты мне интересен, я хочу тебе помочь, я хочу с тобой дружить». И в таких случаях, ребенок начинает доверять и раскрывает крылья. Ведь до этого он мог видеть предательство от взрослых (родителей, волонтеров), а тут появляется старший друг, который готов услышать и помочь.

– Помочь в чем?

Детям, которые выпустились из интернатов, часто общество вещает ярлыки, даже не дает шанса

– Жить. Изначально проект задумывался для подростков, которые выпускаются из интернатов. Они выходят за двери и просто «падают» на дно жизни. Девочки идут на трассу, мальчики пьют и колются. Дети просто губят себя. Пока дети в интернатах, то к ним еще приезжают волонтеры, а когда выпускаются, то взрослые уже боятся их и не хотят помогать, думая, что это потенциальные преступники. Им часто общество вещает ярлыки, даже не дает шанса. А ведь именно в этот момент им тоже нужна поддержка.

Вы только представьте, они жили все время в интернате, им все приносили на блюдечке, вместо них все решали и делали: куда они поедут на праздники, что будут есть, какую одежду носить. У ребенка особо не было выбора. А когда он вышел из интерната, то этот выбор появился. А что обычно на улице предлагают? Курить, пить и гулять.

Они не умеют распоряжаться финансами, как-то экономить. А ведь им государство платит ежемесячную поддержку, кроме того, у них есть деньги на карточках, которые копились все то время, пока они находились в интернате. То есть стартовая сумма у них есть, чтобы найти работу и начать жить взрослым. Но вместо этого, подросток берет такси из Житомира в Киев, гуляет с друзьями в клубе, и так же на такси едет в Житомир.

В жизнь детей, еще до выпуска из интерната может прийти наставник, который будет направлять и поддерживать

Дети, которые только вышли из интерната, мало что умеют, у них низкая мотивация к учебе или работе. Именно поэтому, в их жизнь, еще до выпуска из интерната может прийти наставник, который будет направлять и поддерживать.

– Получается, наставник учит детей-сирот, как в будущем стать взрослыми?

– Нужно понимать, что только до 8% детей в интернатах – это сироты и дети, лишенные родительской опеки. То есть статусные дети. А более 92% – это дети, у которых есть родители, но они в силу разных причин воспитываются в интернатах.

Детей из семей сейчас забирают крайне редко – когда есть угроза здоровью или жизни ребенка

Детей из семей сейчас забирают крайне редко – когда есть угроза здоровью или жизни ребенка. Родительских прав лишают очень медленно. Процесс может длиться годами!

Наставничество доступно для всех 100% детей в интернатах – и сирот, и лишенных опеки, и тех, у кого есть родители. Просто, если ты будешь наставником статусного ребенка, то нужно помнить, что в любой момент твоего подопечного могут усыновить, и тебе нужно будет с ним правильно попрощаться. А если работаешь с ребенком из 92%, у кого есть родители, но живут в интернате, то возможно тебе стоит познакомиться с мамой и папой твоего подопечного, чтобы постараться наладить между ними связь.

Актуальность наставничества очень высока – детей в интернатах сейчас почти 106 тысяч. Большинство из них чувствуют себя одинокими. Они плохо развиваются. Более того, при жизни в интернате в мозге ребенка происходят негативные изменения из-за чего дети отстают. Если бы один из 400 украинцев стал Наставником, то мы бы смогли помочь всем этим 106 тысяч детей.

Но не все люди знают о программе «Наставничество», поэтому не в курсе, что могут помочь.

– Я услышала про программу, приняла эмоциональное решение: «Хочу помогать всем детям земли». Примут ли меня наставником?

Рекомендую становиться наставником уже после 23 лет, когда уже есть какой-то жизненный опыт

– Наставником может стать каждый, кто старше 18 лет. Но рекомендую становиться участником уже после 23 лет, когда уже есть какой-то жизненный опыт. Иногда хотят помочь студенты, они более амбициозные и переживательные. Они готовы быть наставниками, но они ведь не стабильны. Сегодня учится здесь, завтра отправили на практику в другой город, а там и грант получил на стажировку в какой-то стране. Для ребенка, у которого ты будешь наставником, твои переезды – это стресс. 1,5-3 года – примерно такое время ты должен быть в общении с ребенком. Поэтому изначально стоит взвесить все «за» и «против». Решение не должно быть эмоциональное.

– С чего начинать, если хочешь быть наставником?

– Обратитесь в ближайший к вашему месту жительства центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Место регистрации в паспорте не имеет значения. Приходить можно по фактическому адресу. Там проведут информационную встречу и расскажут, что такое наставничество, что нужно делать, сколько времени тратить и т.п. Предоставят список нужных документов, которые вам нужно подготовить.

После чего будет собеседование со специалистом социальной службы, который должен оценить ваши ресурсы и риски. Вы можете не осознавать, что биологический ваш ребенок, которому 2 года – это риск для наставничества. Да, вы – отличная мама, справляетесь со своим малышом, имеете подход к деткам, но… Если ваш ребенок заболеет, то материнство будет важнее, чем наставничество. И это логично. И пока вы будете лечить своего родного ребенка, ваш подопечный в интернате может решить, что его снова бросили.

После подачи документов происходит обучение. Тренинг длится 4 дня. Это шикарные темы по психологии ребенка-сироты, по законодательству, самые актуальные проблемы. Очень интересно! Обучение – обязательно для всех наставников. Благодаря обучению вы будете понимать, как построить хорошие взаимоотношения с ребенком и помочь ему. Уже после обучения происходит подбор пары наставник – Ребенок.

– Если человек во время тренинга понимает, что это «не его», можно отказаться?

– Да. На каждом этапе будущий наставник должен взвешивать, а сможет ли он. И поверьте, лучше отказаться в тот момент, когда вас что-то смутило и до встречи с ребенком. Чем на эмоциях согласиться, а потом не оценить свои силы и сбежать.

– Как происходит подбор?

Специалисты будут знать с каким ребенком вы сможете найти общий язык – возраст, пол, характер

– Важно понимать, что не взрослому подбирают ребенка, а ребенку под его потребности подбирается наставник. Специалисты будут знать с каким ребенком вы сможете найти общий язык – возраст, пол, характер. Ведь во время подготовки наставников, готовят и детей. Ребенку рассказывают, что может прийти наставник: кто это, что он будет делать. И вот составляется анкета потребностей ребенка, прописывается портрет «старшего друга». Когда пара определится, то вас пригласят познакомиться с ребенком. Таких встреч может быть несколько, после чего у воспитанника спросят, нравится ли ему наставник и согласен ли он на него? Чаще всего они соглашаются на старшего друга сразу же.

– В каких случаях могут отказать кандидату стать наставником?

Человек должен хотеть дружить с ребенком из интерната и помочь ему, а не удовлетворять свою личную потребность

– Это очень индивидуальные моменты. Психолог может заметить, что вы слишком агрессивны. Или бывает так, что иногда приходят женщины, которые потеряли ребенка, и хотят таким образом возместить утрату. Это неправильно. Или те, кто когда-то сделал аборт, хотят таким образом исправить ситуацию. Есть люди, которые хотят усыновить, но боятся, что не получится, и вот решили попрактиковаться. Вроде неплохая мотивация, но ваш подопечный не должен быть вместо кого-то. Это может навредить ребенку. Человек должен хотеть дружить с ребенком из интерната и помочь ему, а не удовлетворять свою личную потребность.

Могут отказать, если у вас грудной ребенок или если нет поддержки от второй половинки вашей. Также отказ получат кандидаты, у кого есть алкогольная или наркотическая зависимость.

– Вот состоялась первая встреча. Вы познакомились с ребенком. И тут же всплывает вопрос в голове: «Что мне с ним делать?»…

– Это обычный страх. Он быстро пройдет. У вас есть друзья?

– Конечно.

– Вот это тоже самое, только теперь ваш друг – ребенок из интерната. Вы не обязаны ему дать высшее образование в Оксфорде, возить в Турцию и покупать квартиру. Это также не коучинг – вы пришли и научили как жить. Нет. Вы пришли, чтобы помочь ему почувствовать, что он хороший, что он нужен, что у него все получиться. Конечно, при этом, вы будете играть, ходить на выставки или мастер-классы, проводить вместе время по-разному и показывать пример вашей жизни, ваших моделей взаимоотношений с друзьями, коллегами по работе и т.д.

Человек, когда растет, то запоминает те фразы, которые про него говорят значимые люди (мама, папа, родственники). Если ребенку все время говорили, что он плохой, что его ненавидят, он будет думать плохо – «я – ужасный, весь мир страшный, во всем виноват я». А если каждый раз показывать ребенку его сильные стороны и подкреплять успехи, напоминать, что у всех бывают проблемы, неправильные поступки, но мы исправим и сделаем все хорошо, то ребенок стремится к доброте, успеху и человечности.

Наставник – тот человек, который проживает с ребенком важные моменты в его жизни

Наставник – тот человек, который проживает с ребенком важные моменты в его жизни. Он поддерживает, помогает, напоминает о своих чувствах – «я с тобой, даже, когда ты пытаешься мне сделать больно», и малыш переходит из состояния «кактус» в «счастливое солнышко».

– Сколько времени наставник должен проводить с ребенком?

– Желательно 1 раз в неделю встреча на 2-3 часа. Важно, чтобы не меньше 1 раза в 2 недели. Главное – держите слово и будьте регулярными и постоянными. Если пообещали приехать в четверг, то будьте в четверг. Понятно, что бывают разные ситуации, но, если встречу постоянно переносить, ребенок замкнется.

– Красиво звучит «проживать важные моменты», а на практике – это как выглядит?

– У меня сейчас подопечный – 6-летний мальчик. И вот на одной из встреч я поняла, что ребенок не умеет рисовать. Он берет карандаш и не знает, что с ним делать. Ни кружок не рисует, ни солнышко, ни тучку. Просто не понимает. И я его руками нарисовала красивое дерево с широкими корнями, с большими листьями. И ему та-а-а-а-к понравилось. Когда я через время предложила ему что-нибудь нарисовать, то он попросил дерево. Я не сразу поняла почему, а потом вспомнила про наш первый рисунок. Это ж у него впервые получилась такая красота, и для него это был такой важный момент, что он до сих пор помнит.

Также здорово вместе праздновать День рождения воспитанника, помогать при поступлении, при обследованиях у врачей, если таковые будут и т.д.

Недавно я помогала пережить своей прошлой воспитаннице Кате болезнь и смерть ее биологического отца. Кате сейчас 20, я начинала с ней взаимодействовать, когда ей было 15.

– Стоит ли консультироваться наставникам с психологами?

– На личном опыте скажу, что я консультировалась. Мне рассказывали историю ребенка. У моего подопечного папа убил маму на глазах 3-х детей. И сказал, если вы будете плохо себя вести, я вас тоже поубиваю. Если бы психологи мне не рассказали и не подсказали, как к нему найти подход, я сама бы не справилась.

Психологи учреждений могут принести игры, которые любят дети, рассказать про их страхи, о чем они мечтают. Может он на самом деле боится кататься на велосипеде, но никогда вам об этом не скажет, потому что переживает, что вы из-за этого от него откажетесь.

– Финансово быть наставником затратно?

– Это волонтерство. Вам никто не платит, и вы никому не платите. Но какие-то траты будут, конечно. К примеру, я покупала своему подопечному пластилин, организовывала пикник, покупала билет на выставку. Но это все ваше желание и ваши возможности.

– То есть подарками не надо задаривать?

– Вот это у нас, у взрослых, в крови. Многие думают, что купил игрушку – понравился. Или еще хуже – купили, подарили и «А давай с тобой сфотографируемся»… тут же мысленно поставили себе галочку – «я – молодец». Вы купили ему футбольный мяч, а потом билеты на матч, а далее – форму любимого клуба. Да! Ребенок вам благодарен. И у вас пестрит инстаграмм – какая вы молодец. Вот только знаете, как ребенок будет к вам относиться? Как к спонсору.

Вы должны построить доверительные отношения, и это делается без подарков

Мы рекомендуем, первые полгода ничего не дарить. Если речь, конечно, не идет про Новый год и День рождения. Вы должны построить доверительные отношения, и это делается без подарков.

– Если мне кажется, что я не справляюсь с наставничеством…

– Лучше сначала обратиться к специалисту, и послушать, что он вам скажет. Вам может показаться, что вы не справляетесь, потому что вас ребенок проверяет. А воспитателю он будет говорить, что вы – самая лучшая.

Дети в интернатах тоже еще те психологи. Они могут говорить не правду, чтобы посмотреть реакцию наставника – психанет или будет любить и дальше? Для них важно прощупывать вас, поэтому проверки могут быть разные.

Никто не будет заставлять вас насильно ходить к ребенку, но поймите, что ему будет очень обидно, если вы без объяснений перестанете его навещать, это для него будет еще одним предательством. Говорите со специалистами учреждения обо всем, что вас тревожит.

– А если я хочу изначально быть наставником особенному ребенку...

– Вы можете об этом указать при первом собеседовании. Дети с разными видами инвалидности тоже нуждаются в Наставниках. И у нас есть такие пары.

Девушка ходила к лежачему ребенку. Он даже не глотал сам. Хотя все врачи говорили, что ребенок – растение, и она просто тратит свое время, она продолжала ходить и общаться с ним. Через время малыш начал на нее реагировать, сжимать ручку и глотать самостоятельно. Каждому ребенку нужна любовь.

– А кто несет ответственность за ребенка?

– Руководитель учреждения. Иногда поэтому они не очень хотят отпускать детей куда-то с наставниками. Вы, когда уезжаете, то подписываете документы, что полностью отвечаете за ребенка. Но перед законом все равно будет главный директор учреждения.

– Разные бывают ситуации, и вот наставник вынужден попрощаться с ребенком. Как правильно поступить в такой ситуации?

Это же не проблема – просто позвонить и узнать, как у него дела. Просто услышать ваш голос – уже для него счастье

– Наставник может завершить взаимоотношения с ребенком, обязательно заранее предупредив специалистов учреждения и самого ребенка. Можно на память о наставничестве сделать сувенир какой-то вместе (рамку, фотографию и т.д.) Нужно также рассказать ребенку о причине завершения наставничества. Вы можете уехать в отпуск или по командировке в другой город или другую страну, об этом он также должен заранее предупредить и руководство учреждения, и ребенка. При этом стараться оставаться на связи со своим подопечным. Это же не проблема – просто позвонить и узнать, как у него дела. Просто услышать ваш голос – уже для него счастье.

У нас есть пары, которые после активных нескольких лет наставничества, продолжают общаться. При этом у наставницы уже свой биологический ребенок, а девочка-подопечная помогает нянчить. Все же люди, все понимают, что действительно в жизни бывают разные ситуации. Главное – искренне объяснить ситуацию. Дети всё чувствуют и понимают.

– Что бы вы пожелали тем, кто решил стать наставником?

– Не бояться. Нужно понимать, что это тяжелый процесс. Но он очень важен и приятен. Вы идете помогать сердцу ребенка, и возможно, полностью измените его судьбу. Главные затраты – это ваше время, силы и эмоции. Но поверьте, это будут интересные эмоции и искренние чувства. Измененная жизнь оставленного ребенка стоит того, чтобы пройти путь наставника.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)