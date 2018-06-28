«Припинення вогню» на Донбасі та розрахунки Путіна

Уже наступної неділі – 1 липня – на Донбасі має настати режим тиші: у Мінську домовилися про чергове припинення вогню. Про режим тиші на Донбасі домовлялися вже понад десяток разів, але всі ці «шкільні», «великодні» та інші перемир’я були зірвані… Тим часом президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться 16 липня в столиці Фінляндії – Гельсінкі. Про це сьогодні повідомили у прес-службі Кремля. Напередодні Москву відвідав радник президента Трампа із національної безпеки Джон Болтон.За даними Bloomberg, Трамп збирається обговорити із Путіним у тому числі ситуацію в Україні. Не виключено, що йтиметься і про врегулювання на Донбасі.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Борис Тизенгаузен, експерт-міжнародник; Мар’ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода; Олег Жданов, військовий експерт. Ведучий: Олександр Лащенко.