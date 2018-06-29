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Настройщик рояля в оккупированном Донецке и практикующий психолог в оккупированной Горловке – с зарплатой в полторы тысячи гривен. Торговый представитель в подконтрольном правительству Украины Покровске – с окладом в 19 тысяч гривен. Какие вакансии предлагают в городах подконтрольной Украине части Донбасса, и на что можно рассчитывать жителям оккупированной части? Радио Донбасс.Реалии изучило предложения на рынке труда в 6 городах по обе стороны линии разграничения Донецкой области.

«Срочно требуется» – такими объявлениями пестрят страницы интернет-порталов работы. Правда, требуются в основном люди на подработку в интернете, либо же идёт набор девушек для оказания эскорт услуг. А что же предлагают центры занятости? Радио Донбасс.Реалии изучило ситуацию в 6 городах Донецкой области: мы разделили их на три горизонтали: два крупных, два средних и два небольших с обеих сторон фронта. Для сравнения выбрали города, сходные по населению и экономическому потенциалу.

Донецк VS Мариуполь

В неподконтрольном Донецке предложений работы больше всего. Здесь нужны и настройщики рояля, и овощеводы, и врачи. Больше всего объявлений о поиске врачей. Зарплата медработников колеблется от 5 до 10 тысяч рублей, что в переводе на гривны – от 2,5 до 5 тысяч.

Так, педиатр в Донецке может претендовать на зарплату в 6570 рублей – это 2730 гривен. Акушер-гинеколог получит немного меньше, 6020 рублей или 2500 гривен. Зарплата медсестры колеблется от 3 тысяч до 5230 рублей, что в пересчёте на гривны – от полутора тысяч до 2170 гривен. (Дальше для рублевых зарплат в ОРДЛО – курс 0,41).

Воспитатель в детском саду, по данным так называемого «центра занятости» группировки «ДНР», сможет претендовать на оклад в 4035 рублей. А вот водители троллейбуса получат от 7 до 9 с половиной тысяч рублей. Уборщикам в донецком «центре занятости» обещают 4370 рублей. Дворники получают от 3,5 до 5 тысяч рублей. Наименьшая зарплата в Донецке будет у настройщика рояля – за свой труд он получит 3220 рублей. На наивысший оклад в 16 730 рублей может рассчитывать инженер в отделе обеспечения «центрального аппарата в системе исполнения наказаний» – то есть управления тюрьмами.

А вот в подконтрольном Мариуполе уборщик получит уже 3730 гривен. Медицинская сестра в противотуберкулёзном центре может рассчитывать на зарплату в 4340 гривен. Немногим больше, по данным, что есть на страничке мариупольского центра занятости, могут получить врачи. Зарплата офтальмолога и уролога составит 4800 гривен. А вот инженер технического центра в Мариуполе получит на 200 гривен больше, чем его коллега в неподконтрольном Донецке – 7000.

Кроме того, в Мариуполе требуются повара с зарплатой в 5 тысяч гривен и машинисты экскаватора – 8 тысяч гривен.

Горловка VS Краматорск

В неподконтрольной Горловке врачи получают от 4500 до 5600 рублей. Медсестра может рассчитывать на зарплату в 3600 рублей. Акушерка – 3830 рублей. Практикующий психолог в Горловке получит 4300 рублей. Инженер 3700. Воспитатель в детском саду претендует на заработную плату в 4080 рублей, аналогичную сумму за свою работу получит и парикмахер. Уборщик получит 3180 рублей. Главный бухгалтер в Горловке может претендовать на оклад в 5080 рублей. Больше всего в Горловке получают рабочие на производствах: от 5 до 10 тысяч рублей, в основном, мастера и настройщики.

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В отличие от Горловки, в подконтрольном Краматорске рабочие заводов могут получить от 6500 до 15 тысяч гривен. Бухгалтер за свою работу, согласно данным краматорского центра занятости, получает 5000 гривен, а главный бухгалтер – 7000. Меньше всего в Краматорске получат парикмахер и воспитатель детского сада – 4000 гривен. Больше всего предлагают главному инженеру на производстве – 25 тысяч гривен.

Снежное VS Покровск

В неподконтрольном украинской власти Снежном меньше всего на рынке труда получают уборщики – 2510 рублей. Самая высокая зарплата, согласно данным «центра занятости» группировки «ДНР», у электрогазосварщика – 12650 рублей. Медсестра в Снежном получит 3650 рублей, а участковый терапевт 4310 рублей. Невысокая зарплата будет и в учителя-логопеда – 4300 рублей. А главный архитектор в Снежном может рассчитывать на 5200 рублей, хотя новых зданий в городе давно не проектировали и не строили.

В подконтрольном украинской власти Покровске на самую высокую зарплату может рассчитывать врач-офтальмолог в частной клинике, за свою работу он получит 20 тысяч гривен. Меньше всего в Покровске получит дворник – 1500 гривен. Медсестра в Покровске получит 3720 гривен, а работник по высадке зелёных насаждений – 4290 гривен. Водителю пожарной машины предлагается зарплата в 7 тысяч гривен. Бухгалтеру – 5 тысяч. Слесарь теплосети и уборщица могут рассчитывать на одинаковую зарплату – 5 тысяч гривен.

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