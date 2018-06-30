«Завжди підкреслюю, що я саме з України» – Людмила Монастирська

Народна артистка України, лауреат Шевченківської премії, солістка Національної опери України Людмила Монастирська не любить, коли її називають зіркою чи оперною дівою, хоча графік її виступів на кращих оперних сценах світу розписаний на кілька років наперед. Каже, що просто професійно виконує свою роботу, дивується чому журналісти здебільшого запитують лише про співпрацю з Пласідо Домінго, хоча співала й з іншими, не менш відомими, й завжди наголошує, що вона саме з України. Про можливість вибору, силу рідних місць на Черкащині, трагічні ролі і залаштункові секрети Людмила Монастирська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.