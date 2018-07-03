Порошенко в Белграді: спільна мета України й Сербії – членство в ЄС

Україна підтримує територіальну цілісність Сербії, а Сербія – територіальну цілісність України, спільною ж метою двох країн є вступ до Євросоюзу до 2025 року. Про це після переговорів у Белграді заявили президенти України і Сербії, Петро Порошенко та Александар Вучич. Під час дводенного візиту до Сербії глава української держави зустрівся і з премʼєр-міністром Аною Брнабич та спікером сербського парламенту Майєю Ґойкович.

Коли сербський президент у зверненні до журналістів говорив про територіальну цілісність України, то не згадав ні Крим, ні Донбас. Причина в тому, що белградські урядовці ухиляються від заяв, які могли б не сподобатися Москві. Вучич висловив сподівання, що українська сторона врегулює проблеми «мирним шляхом, на підставі Мінських угод».

Президент України, в свою чергу, не говорив про Республіку Косово. Він висловив бажання, «щоби Сербія досягла компромісу з албанцями». На думку оглядачів, співрозмовники не вдавалися в подробиці тому, що Белград не в змозі впливати на розвʼязання проблем Криму і Донбасу, так само, як Україна не впливає на врегулювання справи Косова. І ще одне – ці питання не можна ототожнювати, оскільки Крим є частиною України, яку окупувала Росія, а Косово вже тривалий час є незалежною державою, яку визнає понад 110 країн.

Чи буде памʼятник Шевченку в Сербії

Звертаючися до журналістів, ні Вучич, ні Порошенко не згадали українську діаспору в Сербії. Однак, йшла мова про відкриття памʼятника Тарасу Шевченку в Новому Саді, яке упродовж 20 років гальмують сербські москвофіли й націоналісти. Вони наполягають на тому, що поет був щовіністом й розпалював ненависть до росіян. Порошенко побажав, щоби памʼятник був відкритий під час наступного його візиту.

У звʼязку з цим цікавим можна назвати факт, що президент України вручив сербсбкому колезі книжку, яка минулого тижня вийшла в Сербії. Йдеться про «Нарис історії України» Аркадія Жуковського й Ореста Субтельного, яку в перекладі на сербську мову надрукувало белградське видавництво «Дан ґраф». Логічнішим, здавалосая б, коли б цю книжку подарував гостеві сербський президент. Деякі оглядачі на місці прокоментували, що в цьому факті є глибока символіка.

Економіка відстає від політики

У перебігу візиту були підписані угоди про продовження беззізового перебування громадян України в Сербії та про боротьбу проти корупції. Учасники сербсько-українського бізнес-форуму й цього разу зазначали, що економічні відносини далеко відстають від політичних. Кілька років тому товарообмін між двома країнами становив приблизно 500 мільйонів доларів. Минулого року він впав до 317 мільйонів. У спільних заявах вже не раз говорилося про те, що сторони вважають реальною метою – мільярд доларів товарообігу на рік. Незважаючи на це, більшість сербських промисловців не поспішає на український ринок, а їхніх колег в Україні не приваблює Сербія.

Сербський президент, між іншим, сказав що розмови щодо угоди про вільну торгівлю проходять «дуже важко» й висловив сподівання, що Україна надасть підтримку Сербії для вступу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Чому главу держави зустрічала міністр?

На центральних вулицях Белграда нині разом із сербськими вперше майоріли й українські прапори. Президенти один до одного зверталися з пошаною й намагалися продемонструвати, нібито відносини між двома країнами набагато кращі й ширші, ніж вони реально є. Промовистою ілюстрацією рівня відносин країн може бути факт, що минулого року Сербію відвідали лише десять тисяч українських туристів, та що українська сторона пообіцяла, що надасть десять стипендій студентам із Сербії.

На сайті белградської газети «Данас» триває дискусія з приводу того, що Порошенка у понеділок увечері на белградському летовищі вітала міністр евроінтеграції Сербії Ядранка Йоксимович. Главу держави, як правило, зустрічає глава держави або голова уряду. В час прибуття президента України глава Сербії вечеряв із премʼєр-міністром Норвегії Ерною Сольсберг на завершення її візиту до Сербії. Невідомо, як офіційний Київ ставиться до цього, мʼяко кажучи, недипломатичного жесту. Більшість учасників полеміки вважають, що він не був випадковим, та, що господарі образили гостя.