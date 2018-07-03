Українці відтепер зможуть перебувати в Сербії без віз до 90 днів – Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомляє про розширення угоди про безвізовий режим із Сербією, завдяки якому громадяни України зможуть перебувати в цій країні до 90 діб без оформлення візи.

«Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть перебувати у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді», – сказав Порошенко.

Як уточнили у прес-службі президента, угода передбачає збільшення терміну безвізового перебування громадян з 30 до 90 днів протягом 180 днів. Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності на 30 день із дати отримання останнього повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, йдеться в повідомленні.

Президент України 3 липня перебуває в Сербії з офіційним візитом.

Від 11 червня 2017 року українці можуть їздити без віз (за умови наявності біометричного закордонного паспорта) при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.